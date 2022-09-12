1 ΠΟΤΗΡΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΟΥΣΤΟ Ή ΠΕΤΙΜΕΖ
1 ΠΟΤΗΡΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΛΑΔΙ
1 ΠΟΤΗΡΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΖΑΧΑΡΗ
1/2 ΠΟΤΗΡΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΛΙΣΙΒΑ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΣΙΒΑ ΒΑΖΟΥΜΕ Σ’ΕΝΑ ΜΠΡΙΚΙ ΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ 1 ΚΟΦΤΟ ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΣΤΑΧΤΗ ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΠΑΡΕΙ ΒΡΑΣΗ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΟΥΝΑΜΕ ΤΟ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΛΙΑΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΣΕΙ Η ΣΤΑΧΤΗ. ΤΕΛΟΣ ΤΗΝ ΣΟΥΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ)
1/2 ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΑΜΜΩΝΙΑ
1/2 ΚΟΥΤ.ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΔΑ
1 ΚΟΥΤ.ΓΛΥΚΟΥ ΚΑΝΕΛΑ ΚΑΙ
1 ΓΑΡΙΦΑΛΟ ΛΙΓΟ ΚΟΝΙΑΚ
1 ΚΙΛΟ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ :
ΠΡΩΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΒΑ ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΧΛΙΑΡΙΝΕΙ.ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟ ΜΟΥΣΤΟ,ΤΟ ΛΑΔΙ.ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ ,ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΒΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΝΕΛΟΓΑΡΙΦΑΛΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΛΙΩΣΕΙ ΚΑΛΑ Η ΖΑΧΑΡΗ.ΔΙΑΛΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΜΩΝΙΑ ΣΤΟ ΚΟΝΙΑΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΔΑ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΑΛΕΥΡΙ ΚΑΙ ΖΥΜΩΝΟΥΜΕ ΕΩΣ Η ΖΥΜΗ ΝΑ ΞΕΚΟΛΛΑΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΡΙΑ. ΠΛΑΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΨΗΝΟΥΜΕ ΣΕ ΠΡΟΘΕΡΜΑΣΜΕΝΟ ΦΟΥΡΝΟ, ΣΤΟΥΣ 200 ΒΑΘΜΟΥΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ 10-15 ΛΕΠΤΑ.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.
ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ ΗΝ ΕΣΤΕΙΛΕ Η ΦΙΛΗ ΜΑΣ ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ.
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