Είμαι σίγουρη πως – αν έχεις άδεια αυτές τις μέρες- αυτήν τη στιγμή σε βρίσκω σε έναν καναπέ, με απλωμένα τα πόδια και εσένα σε φάση… dead. Εξαντλημένη από τα ξενύχτια και το άφθονο φαγητό και ποτό, αλλά και από τα ψηλοτάκουνα που φόρεσες.

Εξαντλημένο, όμως, είναι και το δέρμα σου από όλες αυτές τις κραιπάλες (τις οποίες και σωστά έκανες, να λέμε τις αλήθειες), το οποίο χρειάζεται ASAP φροντίδα. Ενυδάτωση βαθιά και σχολαστική, ώστε σε χρόνο dt να λάμψει, να είναι υγιές χωρίς ίχνος θαμπής όψης και ταλαιπωρίας. Και πώς γίνεται αυτό; Με μάσκες ομορφιάς, οι οποίες είναι «βόμβες» ενυδάτωσης.

Μάσκα εντατικής ενυδάτωσης, με δράση έως και 6 ώρες μετά την εφαρμογή, σε φακελάκια μονοδόσης, για όλους τους τύπους δέρματος.

Μάσκα εμπλουτισμένη με ενυδατικό ορό με υαλουρονικό οξύ και αλόη βέρα που μαλακώνει, απαλύνει και ενυδατώνει βαθιά την επιδερμίδα.

Προσφέρει άμεση δροσιά, ενυδάτωση και θρέψη, ενώ διατηρεί το μικροβίωμα της επιδερμίδας για ισορροπημένο, δυνατό δέρμα με υγιή λάμψη.

Υφασμάτινη μάσκα ενυδάτωσης προσώπου, που προσφέρει στην επιδερμίδα εντατική ενυδάτωση μέσα σε 15 λεπτά, χάρη στην περιεκτικότητά του σε υαλουρονικό οξύ και ρόδι.

Με περιεκτικότητα 99% σε συστατικά φυσικής προέλευσης, αυτή η μάσκα φροντίζει την επιδερμίδα και ενισχύει τη φυσική της λάμψη μόλις σε 15 λεπτά.

Wait, μη φύγεις! Σου έχω και extra tips για ακόμα πιο σωστή ενυδάτωση της επιδερμίδας του προσώπου και του λαιμού.

Πιες πολύ νερό

Το αλκοόλ και τα φαγητά που έχεις φάει τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς έχουν αφυδατώσει πολύ το δέρμα σου. Το πρώτο και βασικό, λοιπόν, που χρειάζεσαι σε αυτήν τη φάση είναι πολύ νερό. Έχε στην τσάντα σου και στο γραφείο σου πάντα ένα μπουκαλάκι και πίνε όσο πιο συχνά μπορείς.

Καθαρισμός, καθαρισμός, καθαρισμός

Μην ξεχνάς τον καθαρισμό του προσώπου με καθαριστικό. Αν δεν φύγει από την επιδερμίδα και το τελευταίο ίχνος μακιγιάζ ή βρωμιάς, δεν πρόκειται να απορροφηθούν σωστά τα προϊόντα που θα απλώσεις μετέπειτα, άρα ούτε και να έχουν το αποτέλεσμα που περιμένεις.

Απόφυγε το πολύ ζεστό νερό στο πρόσωπο

Μπορεί το ζεστό νερό να είναι απολαυστικό, είναι βλαβερό όμως για την επιδερμίδα. Κι αυτό, γιατί απομακρύνει τα φυσικά έλαιά της, με αποτέλεσμα να μειώνει την ελαστικότητά της και να την αφυδατώνει. Όταν, λοιπόν, καθαρίζεις το πρόσωπο κάν’το με δροσερό νεράκι.

Πριν ολοκληρώσεις τη sheet mask… μην πετάξεις τη συσκευασία

Οι sheet masks περιέχουν αρκετό προϊόν μέσα στη συσκευασία, πέραν της ίδιας της μάσκας. Συνεπώς, αφού τη χρησιμοποιήσεις, πάρε το υπόλοιπο προϊόν που έχει μείνει στη συσκευασία και άπλωσέ το στο δέρμα σου για ακόμα περισσότερη ενυδάτωση.