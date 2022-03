Τα μοναδικά οφέλη του βασιλιά της μεσογειακής διατροφής για την υγεία μας εξυμνούν επιστήμονες από το Χάρβαρντ.

Ποια η ιδανική ποσότητα που βάσει των στοιχείων θωρακίζει την καρδιά και προστατεύει την υγεία;

Το μαγείρεμα με ελαιόλαδο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο θανάτου από καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο κατά 1/5, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Ειδικότερα, η καθημερινή κατανάλωση μισής κουταλιάς της σούπας ελαιόλαδο-ένα σημαντικό συστατικό της μεσογειακής διατροφής- συνδυάστηκε επίσης με τη μείωση των πιθανοτήτων θανάτου από καρκίνο ή άλλες παθήσεις όπως η νόσος Αλτσχάιμερ.

Σύμφωνα με τους ειδικούς πέραν της χρήσης ελαιόλαδου είναι ιδιαίτερα σημαντική και η αντικατάσταση λιπών όπως το βούτυρο και η μαργαρίνη με το ελαιόλαδο, προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερα οφέλη.

Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ εξέτασαν δεδομένα τριών δεκαετιών από σχεδόν 100.000 άτομα.

«Τα ευρήματα μας υποστηρίζουν τις τρέχουσες διατροφικές συστάσεις για αύξηση της πρόσληψης ελαιολάδου και άλλων ακόρεστων φυτικών ελαίων» δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια Δρ. Marta Guasch-Ferré.

«Οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να συμβουλεύουν τους ασθενείς να αντικαθιστούν ορισμένα λίπη, όπως η μαργαρίνη και το βούτυρο, με ελαιόλαδο για να βελτιώσουν την υγεία τους. Η μελέτη μας συμβάλλει στη διατύπωση πιο συγκεκριμένων συστάσεων που θα είναι ευκολότερο να κατανοήσουν οι ασθενείς και ελπίζουμε να τις εφαρμόσουν στη διατροφή τους» συμπληρώνει η ίδια.

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American College of Cardiology χρησιμοποίησε δεδομένα από 60.582 γυναίκες και 31.801 άνδρες.

Όλοι οι συμμετέχοντες εργάζονταν στον τομέα της υγείας και δεν είχαν καρδιαγγειακά νοσήματα ή καρκίνο όταν ξεκίνησε η έρευνα το 1990. Κάθε τέσσερα χρόνια τους δίνονταν ερωτηματολόγια σχετικά με την κατανάλωση τροφίμων και ρωτούσαν πόσο συχνά κατανάλωναν συγκεκριμένα τρόφιμα, καθώς και το είδος των λιπών και ελαίων που χρησιμοποιούσαν στο μαγείρεμά τους, το έτος που είχε προηγηθεί.

Κατά τα 28 αυτά έτη της έρευνας, σημειώθηκαν 36. 856 θάνατοι μεταξύ των συμμετεχόντων.

Στη συνέχεια οι επιστήμονες συνέκριναν τα δεδομένα για τα άτομα που κατανάλωναν περισσότερα από 7 γραμμάρια ελαιολάδου την ημέρα, που ισοδυναμεί με περίπου μισή κουταλιά της σούπας, με εκείνα που κατανάλωναν 4,5 γραμμάρια ή λιγότερα.

Διαπίστωσαν λοιπόν πως τα άτομα που κατανάλωναν περισσότερο ελαιόλαδο είχαν κατά 19% χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου, όπως η καρδιακή προσβολή ή το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Παρόμοια οφέλη παρατηρήθηκαν για τον καρκίνο και τις αναπνευστικές παθήσεις με έως και 18% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου ενώ οι πιθανότητες θανάτου από νευροεκφυλιστική ασθένεια μειώθηκαν κατά 29%.

Πρέπει όμως να σημειωθεί πως οι συμμετέχοντες με μεγαλύτερη κατανάλωση ελαιολάδου ήταν πιο συχνά δραστήριοι σωματικά και νοτιοευρωπαικής ή μεσογειακής καταγωγής. Επίσης είχαν λιγότερες πιθανότητες να καπνίζουν και να τρώνε περισσότερα φρούτα και λαχανικά.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ορισμένες από τις διαφορές στην υγεία μας μπορεί να μην οφείλονται στην κατανάλωση ή μη του ελαιολάδου.

«Είναι πιθανό η υψηλή κατανάλωση ελαιολάδου να αποτελεί και δείκτη μιας συνολικά πιο υγιεινής διατροφής και καλύτερης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης», κατέληξε η Guasch-Ferré

