Από τη θολή όραση έως τη δυσκοιλιότητα μια σειρά παθήσεων μπορεί να εμφανιστεί καθώς μεγαλώνουμε. Προσέξτε τους παρακάτω ενόχους για να μείνετε υγιείς περισσότερο διάστημα.

Αν και υπάρχουν εξελίξεις στην ιατρική και τη διατροφή, αυτό δεν σημαίνει ότι οι απειλές στην υγεία καθώς μεγαλώνουμε εξαφανίζονται. Αντίθετα είναι πιο σημαντικό από ποτέ να διατηρείτε τα οστά, την κοιλιά και τον εγκέφαλο σε καλή φόρμα.

Το πρώτο βήμα είναι να γνωρίζετε τα συμπτώματα συχνών παθήσεων για να λάβετε δράση ώστε να τα εμποδίσετε και να τα αντιμετωπίσετε.

Οστεοπόρωση

Τα υγιή οστά είναι σημαντικά για την υγεία των ηλικιωμένων. Καθώς μεγαλώνουμε γίνονται πιο λεπτά και αδύναμα. Αυτό οδηγεί στην οστεοπόρωση, νόσο στην οποία τα οστά γίνονται εύθραυστα και μπορεί εύκολα να υποστούν κάταγμα μετά από μια πτώση ή και σε καθημερινές κινήσεις.

Η πάθηση δεν έχει συμπτώματα, επομένως ζητήστε από τον γιατρό σας να προγραμματίσετε εξέταση οστικής πυκνότητας για να ελέγξετε την υγεία των οστών σας. Οι εξετάσεις μπορούν να εντοπίσουν την οστεοπόρωση και τη λιγότερο σοβαρή απώλεια οστικής πυκνότητας, οστεοπενία.

Εκφύλιση ωχράς κηλίδας

Η όραση συχνά αρχίζει να εξασθενεί με την ηλικία αλλά η εκφύλιση ωχράς κηλίδας είναι απειλή για την όραση. Με τη συγκεκριμένη πάθηση η κεντρική όραση γίνεται θολή και πιθανόν έχετε πρόβλημα στο διάβασμα ή στην αναγνώριση προσώπων. Άνθρωποι 75 ετών και άνω έχουν 30% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης εκφύλισης ωχράς κηλίδας, επομένως σιγουρευτείτε ότι προγραμματίζετε τακτική εξέταση ματιών.

Γλαύκωμα

Άλλο πρόβλημα υγείας που σχετίζεται με το πέρασμα του χρόνου και επηρεάζει την όραση είναι το γλαύκωμα.

Τα περισσότερα είδη αφορούν αύξηση της πίεσης του υγρού στο εσωτερικό του οφθαλμού, που μπορεί σταδιακά να βλάψει το οπτικό νεύρο.

Αρχικά δεν υπάρχουν συμπτώματα αλλά κάποιος μπορεί σταδιακά να χάσει την περιφερική του όραση και τελικά μπορεί να επηρεαστεί και η άμεση όραση. Επειδή το γλαύκωμα μπορεί να οδηγήσει σε τύφλωση αν παραμείνει χωρίς θεραπεία, ο οφθαλμίατρος θα εξετάσει την ύπαρξη γλαυκώματος ως μέρος της επίσκεψης.

Απώλεια ακοής

Η απώλεια ακοής στην ηλικία των 65 ετών και άνω είναι σημαντικό θέμα στην υγεία των ηλικιωμένων. Οι ήχοι υψηλής συχνότητας συνήθως είναι οι πρώτοι που χάνονται. Μην αφήσετε την απώλεια ακοής να κλέψει την ικανότητα κοινωνικοποίησης-εξεταστείτε για την ακοή σας και αν θέλετε βοήθεια χρησιμοποιήστε βοήθημα για την ακοή.

Νόσος Alzheimer

Η νόσος Alzheimer διαβρώνει την ικανότητα να θυμηθεί και να σκεφτεί κάποιος καθαρά και τελικά οδηγεί ορισμένους στο να είναι αβοήθητοι όσον αφορά την εκτέλεση καθημερινών βασικών λειτουργιών.

Είναι εκφυλιστική νόσος του εγκεφάλου μη αναστρέψιμη.

Αρχικά θα εμφανιστούν κενά μνήμης. Ωστόσο αν θεωρείτε ότι ξεχνάτε μην υποθέσετε αμέσως τα χειρότερα καθώς η φυσιολογική γήρανση επηρεάζει επίσης τη μνήμη. Αν ανησυχείτε εξεταστείτε από γιατρό.

Νοητική εξασθένηση

Η ελαφριά νοητική εξασθένηση είναι ο ιατρικός όρος για την απώλεια μνήμης που συνδέεται με την ηλικία και που δεν έχει γίνει Alzheimer, αλλά είναι πιο σοβαρή από αυτή που συνήθως εμφανίζεται με την ηλικία.

Η δια βίου πιθανότητα να έχετε κάποιο είδους νοητικής εξασθένησης είναι 68% αν είστε 65 ετών και άνω. Άνθρωποι με ελαφριά νοητική εξασθένηση μπορούν να συζητούν και να λύνουν προβλήματα αλλά συχνά ξεχνούν και μπορεί να μπερδευτούν σε πολύπλοκες εργασίες, όπως στην πληρωμή των λογαριασμών. Αν πιστεύετε ότι κάποιος κοντινός σας άνθρωπος μπορεί να έχει συμπτώματα νοητικής εξασθένησης ζητήστε από τον γιατρό σας να σας αξιολογήσει.

Ακράτεια

Η ακράτεια ούρων είναι ακόμα ένα πρόβλημα που αφορά πολλούς ηλικιωμένους. Γυναίκες άνω των 50 ετών είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν την πάθηση, επειδή οι μυς της πυέλου χάνουν την ισχύ τους και ελέγχουν σε μικρότερο βαθμό την κύστη. Άντρες με διογκωμένους προστατικούς αδένες επίσης είναι πιθανό να έχουν ακράτεια. Αν έχετε ακράτεια μιλήστε με τον γιατρό σας για τις επιλογές που έχετε όσον αφορά την αγωγή.

Αρθρίτιδα

Η πιο κοινή μορφή που επηρεάζει τους ηλικιωμένους είναι η οστεοαρθρίτιδα, που προκύπτει από την εξάντληση των αθρώεσων, ιδιαίτερα στα δάχτυλα, το ισχίο, τα γόνατα, τους καρπούς και τη σπονδυλική στήλη. Υπάρχουν πολλές αγωγές, επομένως μη διστάσετε να αναζητήσετε βοήθεια αν πονάτε στις αρθρώσεις.

Ισορροπία

Καθώς μεγαλώνουμε, συχνά εμφανίζουμε προβλήματα ισορροπίας.

Πολλοί έχουν πρόβλημα ιλίγγου. Αν και προβλήματα του έσω ωτός συχνά είναι η αιτία, ορισμένα προβλήματα ισορροπίας οφείλονται σε φάρμακα ή σε άλλες παθήσεις. Αν αισθάνεστε ότι το δωμάτιο ‘γυρίζει’ ή ότι κινείστε ενώ είστε ακίνητοι δείτε τον γιατρό σας το γρηγορότερο.

Δυσκοιλιότητα

Οι ηλικιωμένοι 65 ετών και άνω είναι αυτοί που πιο συχνά παραπονιούνται για το πρόβλημα. Ορίζεται ως λιγότερες από 3 εντερικές κινήσεις την εβδομάδα. Προκύπτει όταν το παχύ έντερο απορροφά πολύ νερό από τις τροφές, οδηγώντας σε σκληρά κόπρανα. Η έλλειψη ινών στη διατροφή και σωματικής δραστηριότητας, όπως και η αφυδάτωση, είναι πιθανές αιτίες δυσκοιλιότητας. Δείτε γιατρό αν αποτελεί τακτικό θέμα για σας.

