Μια rock-n-roll κωμωδία στον θερινό δημοτικό κινηματογράφο Τρικάλων

Από 31/8 – 5/9 στον Θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο, στον Μύλο Ματσόπουλου θα προβάλλεται στις 21.45 η ταινία «YESTERDAY»

Κομεντί 116΄

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τροποποίηση των ημερομηνιών προβολής: 31/8, 1/9, 4/9 & 5/9 (δεν θα γίνουν προβολές στις 2 και 3/9 λόγω των εκδηλώσεων «Τσιτσάνεια».

Τιμές εισιτηρίων: Γεν. είσοδος 5 €.

φοιτητικό-μαθητικό- ανέργων- πολυτέκνων 4 €.

Σκηνοθεσία: Ντάνι Μπόιλ

Πρωταγωνιστούν: Χίμες Πατέλ, Κέιτ ΜακΚίνον η Λίλι Τζέιμς

ΥΠΟΘΕΣΗ

Από τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Ντάνι Μπόιλ (Slumdog Millionaire, Trainspotting, 28 μέρες μετά) και τον Ρίτσαρντ Κέρτις (υποψήφιο για Όσκαρ σεναριογράφο των ταινιών Τέσσερις Γάμοι και Μια Κηδεία, Αγάπη είναι…, Μια Βραδιά στο Νότινγκ Χιλ), έρχεται μια… rock-n-roll κομεντί για τα όνειρα, τη φιλία και την πορεία μέχρι να βρεις τον έρωτα της ζωής σου. Μέχρι χθες, όλοι ήξεραν τους Beatles. Σήμερα μόνο ο Τζακ θυμάται τα τραγούδια τους – και θα κάνει μεγάλη επιτυχία!

Ο Τζακ Μάλικ (Χιμές Πατέλ) είναι ένας άσημος τραγουδοποιός σε μια μικρή Βρετανική πόλη του οποίου τα όνειρα για επιτυχία και φήμη γρήγορα ξεθωριάζουν, παρά την αφοσίωση και υποστήριξη της καλύτερης παιδικής του φίλης, Έλι (Λίλι Τζέιμς, Mamma Mia! Here We Go Again). Μετά από ένα μυστηριώδες γενικό blackout, ο Τζακ ανακαλύπτει ότι οι Beatles δεν υπήρξαν ποτέ…! Ο Τζακ αρχίζει να εκτελεί τα τραγούδια του μεγαλύτερου συγκροτήματος στην ιστορία της μουσικής σε ένα κοινό που δεν τους έχει ακούσει ποτέ και με τη βοήθεια της μάνατζέρ του Ντέμπρα (η βραβευμένη με Emmy Κέιτ ΚακΚίνον), η φήμη του εκτοξεύεται. Όμως, όσο πιο διάσημος γίνεται, τόσο κινδυνεύει να χάσει την Έλι, το μόνο πρόσωπο που πραγματικά πίστεψε σε αυτόν. Για να βρει την ισορροπία του τελικά, ο Τζακ θα πρέπει να επιστρέψει εκεί που ανήκει για να αποδείξει ότι.. το μόνο που χρειάζεται είναι αγάπη.

ΚΡΙΤΙΚΕΣ:

Feelgood μαγεία, χιούμορ, ρομαντισμός, συναίσθημα, φαντασία, μουσική, σε «πακέτο» βρετανικής παράδοσης με σεβασμό προς… τον «πελάτη». Ηλίας Φραγκούλης (Free Cinema)

Οι δημιουργοί αυτής της εξαιρετικά ευχάριστης, συγκινητικής και τρυφερής ταινίας, ο Ντάνι Μπόιλ στη σκηνοθεσία και ο Ρίτσαρντ Κέρτις στο σενάριο, δεν κρύβουν ούτε στιγμή την απέραντη αγάπη τους απέναντι στο μουσικό συγκρότημα των Beatles. Γιάννης Ζουμπουλάκης Το Βήμα

31/8, 1/9, 4/9 & 5/9

Αυλαία θερινού με την ταινία YESTERDAY