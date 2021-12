Τρικαλινό άρωμα έχει η πολυαναμενόμενη ταινία Σμύρνη μου αγαπημένη καθώς παίζει ο Καλαμπακιώτης ηθοποιός Ζήσης Παπαϊωάννου.Η πρεμιέρα έγινε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κι από 23 Δεκεμβρίου θα προβάλλεται στους Κινηματογράφους της χώρας. Ο Ζήσης Παπαϊωάννου υποδύεται τον υπάλληλο ταξιδιωτικού γραφείου της Σμύρνης.

Αυτή είναι η 10η ταινία που παίζει και την άνοιξη θα βγει μια ταινία του Hollywood για μεγάλο Έλληνα μπασκετμπολιστα που διαπρέπει στην Αμερική

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Ζήσης Παπαϊωάννου φέτος έπαιξε σε δύο viodeclip είναι «Καλημέρα Ελλάδα» του ραπερ Richi και «Stuck in the middle» των the sleeping dogs και 2 ταινίες και τον Φεβρουάριο αρχίζει γυρίσματα σε άλλη μία πολύ «δυνατή» ταινία εποχής.