Με τηλεδιάσκεψη και οι ευρω-συναντήσεις για προγράμματα του Δ. Τρικκαίων

Με τηλεδιάσκεψη λόγω κορονοϊού ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει τις δράσεις και δραστηριότητες για τα ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιεί. Αυτή τη φορά επρόκειτο για συμμετοχή της e-trikala και του Δήμου Τρικκαίων στην ετήσια διεθνή ημερίδα «Public Authorities Platform Meeting» της ERTICO – ITS Europe με έδρα τις Βρυξέλλες.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν (όπως φαίνεται στις φωτό) δύο ερευνητικά προγράμματα τα οποία υλοποιεί η εταιρεία e-trikala υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικκαίων.

1. Το πρόγραμμα AVINT, που αφορά στην ενσωμάτωση αυτόματων οχημάτων στον αστικό συγκοινωνιακό ιστό με πιλοτική εφαρμογή την πόλη των Τρικάλων

2. Το πρόγραμμα Harmony, που αφορά στον σχεδιασμό εργαλείων χωρικού σχεδιασμού και μεταφορικών συστημάτων με πιλοτική χρήση στο θέμα της εναέριας αστικής κυκλοφορίας, και ειδικότερα των εναέριων αυτόματων μέσων (drones) για τη μεταφορά φαρμακευτικού υλικού στην πόλη των Τρικάλων.

Τα προγράμματα παρουσίασε η Δρ. Έλενα Πατατούκα, ερευνήτρια της e-Trikala, ενώ στη συζήτηση που ακολούθησε συμμετείχαν και ο Χάρης Καλλιάρας, ειδικός σύμβουλος Δημάρχου Τρικκαίων σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης, και ο Γιώργος Γοργογέτας, ερευνητής της e-Trikala.

Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι άλλων ευρωπαϊκών πόλεων, όπως και προσκεκλημένοι από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν πληροφορίες για προγράμματα σχετικά με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και τα ευφυή συστήματα μεταφορών, με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των σύγχρονων πόλεων.

Η ERTICO-ITS Europe αποτελεί τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ΕΣΜ). Η ERTICO αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους Οργανισμούς σε θέματα μεταφορών, με μεγάλη επιρροή και πρόσβαση σε πολλαπλά κέντρα αποφάσεων, καθώς και έναν από τους βασικούς διαμορφωτές των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών πολιτικών. Διεξάγει πλήθος δραστηριοτήτων με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στους δρόμους της Ευρώπης, την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και τη διατήρηση της κινητικότητας σε επίπεδα αποδοτικά σε σχέση με το κόστος. Διοργανώνει, επίσης, τα σημαντικότερα συνέδρια διεθνώς (ITS World και European Congresses) για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες κοινοπραξίες διεθνώς (ITS USA, ITS Japan, ITS Australia κ.ο.κ.).