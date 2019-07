Με εξαιρετική επιτυχία η παρουσίαση και διάχυση των αποτελεσμάτων του Erasmus+ KA1 που υλοποίησε το Νηπιαγωγείο Ριζαριού 

Την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019 και ώρα 7 μ μ ,σε αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου « Πανελλήνιο» πραγματοποιήθηκε ημερίδα παρουσίασης και διάχυσης αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγ/τος Erasmus ,δράση ΚΑ1 με τίτλο «PROFESSIONAL GROWTH AND QUALITY DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATION» ,κλείνοντας επίσημα το έργο το οποίο υλοποιήθηκε με επιτυχία τη σχολική χρονιά 2018-2019 από το Νηπιαγωγείο Ριζαριού και το οποίο είχε και τον συντονιστικό ρόλο.Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή ένωση σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας και ήταν διάρκειας 12 μηνών και οι χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν η Πολωνία ,η Σλοβενία ,η Εσθονία και η Ελλάδα.

Η ημερίδα η οποία σημείωσε εξαιρετική επιτυχία απευθυνόταν όχι μόνο σε εκπαιδευτικούς και γονείς αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο προκειμένου να ενημερωθούν για τα οφέλη από την εμπλοκή ενός σχολείου σε προγράμματα Erasmus+ και τίμησαν με την παρουσία τους ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν Τρικάλων κ Κωνσταντάκος Γεώργιος, ο οποίος προλόγισε και χαιρέτησε την εκδήλωση , ο Συντονιστής εκπαιδευτικού έργου Πρωτοβαθμιας Εκπαίδευσης κ Δημήτριος Καραθάνος ,ο οποίος ανέλαβε τον επίλογο και κλείσιμο της ημερίδας , η πρών αντιδήμαρχος και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων κ Ντίνα Δήμα ,γονείς μαθητές ,εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων και αρκετοί ενδιαφερόμενοι πολίτες.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε στο πρώτο μέρος αναλυτική παρουσίαση του ευρωπαϊκού προγράμματος ,αποτελέσματα οφέλη κι αντίκτυπο από την Προϊσταμένη και υπεύθυνη συντονισμού του όλου προγράμματος κ Μαγκιώση Άννα. Έκανε επίσης αναφορά και στα άλλα δύο σχέδια Erasmus KA2 που υλοποιεί το σχολείο “ My culture,your culture,our culture ” και “ Learning is interesting and fun”παρουσιάζοντας ένα μικρό δείγμα αντίστοιχων δραστηριοτήτων.

Ακολούθησε η περιγραφή επιμόρφωσης, εμπειριών κι εντυπώσεων από την κ Παπαγιάννη Αικατερίνη εκπαιδευτικό του σχολείου η οποία συμμετείχε για πρώτη φορά σε κινητικότητα μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος και ήταν έκδηλος ο ενθουσιασμός της.

Στο δεύτερο έγινε παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού και μικρή επίδειξη από μαθητές ενώ δόθηκε η ευκαιρία και στους παρευρισκόμενους να πειραματιστούν με το υλικό.

Την ημερίδα η οποία στέφτηκε με εξαιρετική επιτυχία ,χαιρέτησε και προλόγισε ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κ Κωνσταντάκος Γεώργιος ο οποίος αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα αυτού του είδους προγραμμάτων τόσο για εκπαιδευτικούς και μαθητές, όσο και για γονείς κι ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον ,τονίζοντας ότι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καινοτόμων δράσεων που συμπληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών, ενθαρρύνουν τη μαθητική πρωτοβουλία, καλλιεργούν τον δημοκρατικό διάλογο, συμβάλλουν στη δημιουργία θετικού κλίματος, βελτιώνουν τις σχέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας και συντελούν στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.

Ακολούθησε σύντομη παρουσίαση του προφίλ του Νηπιαγωγείου κι αμέσως μετά η αναλυτική παρουσίαση του ευρωπαϊκού προγ/τος Erasmus ,δράση ΚΑ1 με τίτλο «PROFESSIONAL GROWTH AND QUALITY DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATION» η οποία ήταν και το θέμα της ημερίδας από την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου και συντονίστρια του όλου έργου κ Μαγκιώση ‘Άννα η οποία αναφέρθηκε λεπτομερώς στη διαδικασία εξέλιξης του έργου και των δραστηριοτήτων που αναπτύχτηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος τόσο στο Νηπιαγωγείο Ριζαριού όσο και στους φορείς –εταίρους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Η κ Μαγκιώση, ευχαρίστησε αρχικά τους παρευρισκόμενους και ξεκινώντας την ομιλία της αναφερόμενη στα κίνητρα για τον σχεδιασμό του προγράμματος ,εξήγησε το λόγο για τον οποίο αιτήθηκαν την έγκριση του συγκεκριμένου προγράμματος λαμβάνοντας υπ’ όψη τις τις ανάγκες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του σχολείου πάνω σε νέα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα που εισάγονται δειλά – δειλά στην προσχολική εκπαίδευση σε πειραματικό στάδιο κι έχουν στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης της προσχολικής ηλικίας και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου σε διάφορους θεματικούς τομείς.

Προκειμένου να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες, με στόχο την ενθάρρυνση της περαιτέρω κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου Ριζαριού ,στα πλαίσια της δράσης Job shadowing δυο εκπαιδευτικοί από το συγκεκριμένο σχολείο είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τρία (3)διαφορετικά σχολεία – εταίρους (Σλοβενία, Πολωνία κι Εσθονία)και τους δόθηκε η δυνατότητα να κάνουν μια άριστη πρακτική εξάσκηση πάνω:

στις Νέες Τεχνολογίες και την εφαρμογή τους στον τομέα

της προσχολικής εκπαίδευσης (Λιουμπλιάνα Σλοβενίας)

στην επιμόρφωση τους στις φυσικές επιστήμες:

Μέθοδος STEM στην προσχολική εκπαίδευση (Νάρβα Εσθονίας)

και στον τρόπο διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας σε παιδιά νηπιακής ηλικίας ( Κρακοβίτσε Πολωνίας)

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί απέκτησαν αρκετές δεξιότητες παίρνοντας μέρος στις κινητικότητες αυτές ,τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και προς όφελος των μαθητών ,του σχολείου και των υπολοίπων συναδέλφων τους κι αναμφίβολα βελτιώθηκε η ποιότητα των γνώσεων τους αλλά και η ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης κατ’ επέκταση.

Το έργο αυτό δεν ενίσχυσε μόνο το επαγγελματικό προφίλ των εκπαιδευτικών αλλά συνέβαλε επίσης στην προώθηση της δημιουργικότητας των παιδιών και στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους μέσω των ευκαιριών που προσφέρθηκαν από τη χρήση έξυπνων συσκευών και μέσω του πειραματισμού με διαφορετικά υλικά, τη μάθηση μέσω παιχνιδιού, τη συνεργασία με άλλα παιδιά, την τήρηση των κανόνων και ευθυνών και την αποδοχή της ποικιλομορφίας των άλλων.

Αναφερόμενη τέλος στα αποτελέσματα του έργου πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια υλοποίησης του κι εφαρμόζοντας τις νέες γνώσεις που αποκτήθηκαν έχει παραχθεί πλήθος προϊόντων (πάνω από 50 )ένα πραγματικά αξιόλογο αποτέλεσμα αφού πρωταγωνιστές είναι τα ίδια τα παιδιά και παρουσίασε αρκετά παραδείγματα.

Ανάμεσά τους η δημιουργία ιστολογίου για τις ανάγκες του έργου όπου και θα αναρτηθούν όλα τα τελικά προϊόντα του προγ/τος.

https://qualitydevelopmentofpreschooledu.wordpress.com

Η δημιουργία του e twinning έργου ,απόρροια του προγράμματος με τίτλο “ ICT and robotics fοr little children”

Η Δημιουργία e books και online εκπαιδευτικών παιχνιδιών

Η δημιουργία κοινής με τους εταίρους ιστορίας

Η εκμάθηση πάνω από 60 νέα εργαλεία ιστού για δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού ,παρουσιάσεων, on line ερωτηματολογίων ,πινάκων on line ψηφοφορίας και δημιουργίας ταινιών.

Με τη συμμετοχή μας σε διακρατικές συνεργασίες και δίνοντας στους εκπαιδευτικούς μας τη δυνατότητα να επισκεφθούν και να πάρουν μέρος στη διαδικασία μάθησης σε σχολεία μιας άλλης χώρας, να πειραματιστούν με νέους τρόπους διδασκαλίας ,να γνωρίσουν τον τρόπο που σκέφτονται οι άλλοι άνθρωποι και να κατανοήσουν την ιδέα μιας ευρωπαϊκής εκπαίδευσης, θεωρούμε ότι συμβάλλουμε στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στον τομέα της εκπαίδευσης, ενισχύοντας συγχρόνως την ευρωπαϊκή πτυχή της κοινής εκπαίδευσης.

Ακολούθησε προβολή βίντεο με διάφορες δραστηριότητες που αναπτυχθήκαν στο Νηπιαγωγείο στα πλαίσια υλοποίησης του συγκεκριμένου σχεδίου κι έγινε αναφορά και στα άλλα δυο Erasmus +

που τρέχουν στο σχολείο για τη διετία 2018-2020. το σχολείο κ Μαγκιώση Άννα. Έκανε επίσης αναφορά και στα άλλα δύο σχέδια Erasmus KA2 που υλοποιεί το σχολείο “ My culture,your culture,our culture ” και “ Learning is interesting and fun”παρουσιάζοντας ένα μικρό δείγμα αντίστοιχων δραστηριοτήτων.

Στη συνέχεια η κ Παπαγιάννη Αικατερίνη εκπαιδευτικός του Νηπιαγωγείου Ριζαριού παουσίασε το χρονικό της επιμόρφωσής της, των εμπειριών κι εντυπώσεων καθότι συμμετείχε για πρώτη φορά σε κινητικότητα μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος και ήταν έκδηλος ο ενθουσιασμός της.

Στο δεύτερο έγινε παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού και μικρή επίδειξη από μαθητές ενώ δόθηκε η ευκαιρία και στους παρευρισκόμενους να πειραματιστούν με το υλικό.

Το έργο αυτό δεν ενίσχυσε μόνο το επαγγελματικό προφίλ των εκπαιδευτικών αλλά συνέβαλε επίσης στην προώθηση της δημιουργικότητας των παιδιών και στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους μέσω των ευκαιριών που προσφέρθηκαν από τη χρήση έξυπνων συσκευών και μέσω του πειραματισμού με διαφορετικά υλικά, τη μάθηση μέσω παιχνιδιού, τη συνεργασία με άλλα παιδιά, την τήρηση των κανόνων και ευθυνών και την αποδοχή της ποικιλομορφίας των άλλων.

Με τη συμμετοχή μας σε διακρατικές συνεργασίες και δίνοντας στους εκπαιδευτικούς μας τη δυνατότητα να επισκεφθούν και να πάρουν μέρος στη διαδικασία μάθησης σε σχολεία μιας άλλης χώρας, να πειραματιστούν με νέους τρόπους διδασκαλίας ,να γνωρίσουν τον τρόπο που σκέφτονται οι άλλοι άνθρωποι και να κατανοήσουν την ιδέα μιας ευρωπαϊκής εκπαίδευσης, θεωρούμε ότι συμβάλλουμε στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στον τομέα της εκπαίδευσης, ενισχύοντας συγχρόνως την ευρωπαϊκή πτυχή της κοινής εκπαίδευσης, τόνισε στην ομιλία της η Προϊσταμένη του σχολείου κ. Μαγκιώση.

Ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση και η ημερίδα έκλεισε σημειώνοντας εξαιρετική επιτυχία και μαζί της έκλεισε κι ο κύκλος ενός αρκετά αξιόλογου σχεδίου που έδωσε την ευκαιρία στο Νηπιαγωγείο Ριζαριού να εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον καινοτόμα Νηπιαγωγεία της περιοχής μας.

Το κλείσιμο της ημερίδας έγινε από τον Συντονιστή Πρωτοβαθμιας Εκπαίδευσης κ Καραθάνο Δημήτριο ,ο οποίος και συνεχάρη της δύο εκπαιδευτικούς του Νηπιαγωγείου για την άψογη παρουσίαση του Προγράμματος και τόνισε την αναγκαιότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων γιατί η νέα τεχνολογία αλλάζει τη ζωή μας και μαζί μ αυτή αλλάζει και η εκπαίδευση.

Είναι επομένως ζωτικής σημασίας να δοθούν στα παιδιά όλες οι απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες που θα προετοιμάσουν τον Ευρωπαίο πολίτη της κοινωνίας του αύριο ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο, ως το πρώτ0 στάδιο της συστηματικής εκπαίδευσης.

Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για την έκφραση, την επικοινωνία, την εξερεύνηση, τον πειραματισμό και την αναζήτηση στα χέρια όχι μόνο των μαθητών της προσχολικής εκπαίδευσης αλλά κι όλων των επιπέδων, διότι προσφέρουν μια διαθεματική προσέγγιση σε πολλά διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και επιστήμες , διευκολύνουν την βαθύτερη κατανόησή τους, ενισχύουν την ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης και βοηθούν στην ολόπλευρη ανάπτυξη και στην ομαλή κοινωνικοποίηση των παιδιών.

Η επιτυχημένη ενσωμάτωση όμως της νέας τεχνολογίας στην προ-σχολική εκπαίδευση εξαρτάται άμεσα από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, και την άριστη κατάρτιση τους σχετικά με το θέμα της τεχνολογίας και αυτό θελήσαμε να το εξασφαλίσουμε με τη συμμετοχή μας σ ‘αυτή τη δράση .

Από την άλλη η διδασκαλία κι εκμάθηση της αγγλικής είναι απαραίτητη γνώση στην σημερινή εποχή και θα πρέπει να αρχίζει από το Νηπιαγωγείο μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες. Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, η επαφή με νέες μεθόδους και η επιπλέον επιμόρφωση αποτελούν εργαλεία στα χέρια εκπαιδευτικών οι οποίοι ενδιαφέρονται να προχωρήσουν τη μάθηση ένα βήμα πιο κάτω.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους παρευρέθηκαν στην ημερίδα και μας τίμησαν με την παρουσία τους.