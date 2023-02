Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου ο Περιφερειακός Διαγωνισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής FIRST® LEGO® League Θεσσαλίας στο Βόλο, μια συνδιοργάνωση της Eduact με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Στον Διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 17 ομάδες με 200 μαθητές και προπονητές. Οι συμμετέχοντες έχοντας σαν φετινό θέμα την ενέργεια, πώς διανέμεται, αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται χτίζουν ένα καινοτόμο και καλύτερο ενεργειακό μέλλον.

Ο Περιφερειακός Διαγωνισμός Θεσσαλίας είναι ένας από τους οκτώ περιφερειακούς διαγωνισμούς που πραγματοποιήθηκαν φέτος στην Ελλάδα. Συνολικά το 30% των ομάδων θα εξασφαλίσουν την πρόκριση τους στον τελικό του FIRST® LEGO® League Greece που θα λάβει χώρα στις 18 και 19 Μαρτίου στην Θεσσαλονίκη.

Οι ομάδες που προκρίθηκαν για το FIRST® LEGO® League GREECE FINAL στην κατηγορία CHALLENGE είναι οι:

C3020 Robo_Friends, C3027 tal.OS, C3045 RobotExperts, C3046 R^2, C3087 AKETH Energy Lions και με την παρουσία τους μας τίμησαν οι: Ζέττα Μακρή ,Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ροδακινιάς Πέτρος, εκπρόσωπος ΜΟΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λουκάς Ζαχείλας μέλος ΕΔΙΠ τμήματος χωροταξίας , Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Οικονομικού Τμήματος, (μέλος της Εταιρείας Αστρονομίας Βόλου), Χρήστος Κιούσης, φετινός ambassador του FIRST® LEGO® League Θεσσαλία, Δώρα Μούτσιου παραολυμπιονίκης, παγκόσμια πρωταθλήτρια και κάτοχος πρωταθλήματος Ελλάδος στο άθλημα της Σκοποβολής ατόμων με αναπηρία και Χάρης Καρακατσούνης, πρώην διεθνής διαιτητής καλαθοσφαίρισης οι οποίοι έδωσαν συγχαρητήρια σε όλους τους διαγωνιζόμενους και τους ενθάρρυναν να συνεχίσουν τις προσπάθειες τους.

Τη διοργάνωση υποστηρίζουν: το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, οι Χρυσοί Χορηγοί προγραμμάτων της Eduact KLEEMANN, Ελληνικός Χρυσός, ΤΙΤΑΝ, ο Ασημένιος Χορηγός Motor Oil, οι Μεγάλοι Χορηγοί Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΔΙΟΣ και ΔΕΔΔΗΕ, ο Χορηγός Μετακίνησης Avance , ο Επιστημονικός Συνεργάτης O3 Out Of the Ordinary, οι Τοπικοί Υποστηρικτές: ΕΨΑ, MoesHouse, Ergon και οι Χορηγοί Επικοινωνίας ΕΡΤ Βόλου, Γεγονότα, Εφημερίδα Μαγνησία.

Μάθετε περισσότερα για τους Διαγωνισμούς εδώ: https://firstlegoleague.gr/

Πολυμεσικό υλικό

Εικόνες από τον Διαγωνισμό:

https://www.flickr.com/photos/eduact/52699967001/in/album-72177720306151393/

https://www.flickr.com/photos/eduact/52700466443/in/album-72177720306151393/

https://www.flickr.com/photos/eduact/52699970491/in/album-72177720306151393/

