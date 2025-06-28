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Με χειροπέδες άνδρας που προσπάθησε να ληστέψει με μαχαίρι πρακτορείο ΟΠΑΠ – Είχε διαπράξει κι άλλη ένοπλη ληστεία (ΕΙΚΟΝΑ)

Ιούν 28, 2025
in Θεσσαλία
Με χειροπέδες άνδρας που προσπάθησε να ληστέψει με μαχαίρι πρακτορείο ΟΠΑΠ – Είχε διαπράξει κι άλλη ένοπλη ληστεία (ΕΙΚΟΝΑ)
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Συνελήφθη, χθες Παρασκευή το βράδυ στη Λάρισα, από προστρέξαντες αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, ένας Έλληνας, σε βάρος του οποίου, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, τετελεσθείσα και σε απόπειρα, σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

 

 

Ειδικότερα, χθες το βράδυ στην πόλη της Λάρισας, ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εισήλθε σε πρακτορείο ΟΠΑΠ, ιδιοκτησίας Έλληνα, και με την απειλή μαχαιριού, αποπειράθηκε να αφαιρέσει χρηματικό ποσό, χωρίς ωστόσο να ολοκληρώσει την πράξη του και τράπηκε σε φυγή.

Οι αστυνομικοί που προσέτρεξαν στο σημείο εντόπισαν τον δράστη σε κοντινό σημείο, ενώ κατά την ακινητοποίησή του, αντιστάθηκε.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 τσάντα πλάτης, 1 κουκούλα τύπου «fullface», 1 ζευγάρι γάντια, 1 ζακέτα και 1 μαχαίρι κουζίνας.

Από την πρόοδο της αστυνομικής έρευνας προέκυψε ότι, o προαναφερόμενος, την 18-06-2025 τις μεταμεσονύχτιες προς πρώτες πρωινές ώρες, έχοντας ομοίως καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εισήλθε σε κατάστημα–μίνι μάρκετ της πόλης και υπό την απειλή μαχαιριού, εξανάγκασε την υπάλληλο να του παραδώσει το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ από την ταμειακή μηχανή. Σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 135 ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

ΠΗΓΗ: onlarissa.gr
Tags:
Goodys

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