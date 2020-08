Μια μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία, έζησαν μαθητές και εκπαιδευτικοί από σχολεία της Θεσσαλίας που φιλοξενούνται αυτές τις ημέρες από την Περιφέρεια στην Αλόννησο με αφορμή τα εγκαίνια του πρώτου Υποθαλάσσιου Μουσείου στη χώρα. Τα παιδιά συμμετείχαν στο πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα γνωριμίας με τον μαγικό κόσμο της υποθαλάσσιας αρχαιολογίας, στο Κέντρο Ενημέρωσης Υποθαλάσσιων Μουσείων στη Χώρα της Αλοννήσου και με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών που διαθέτει το Κέντρο, έκαναν εικονική, ψηφιακή κατάδυση στον «Παρθενώνα των ναυαγίων», το αρχαιότερο επισκέψιμο υποθαλάσσιο μουσείο στον κόσμο, στη νησίδα Περιστέρα.

Πρόκειται για 25 μαθητές από το Γυμνάσιο Ευξεινούπολης Αλμυρού και το Μουσικό Σχολείο Λάρισας που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή δράση «At the School of Open Cohesion -ASOC». Το πιλοτικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας μαζί με τις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων εξοικειώνει παιδιά ηλικίας 14-17 ετών με την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως υλοποιείται στην Ελλάδα μέσα από τα έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Και στόχο έχει, οι μαθητές, ως μελλοντικοί πολίτες της Ευρώπης, να αντιληφθούν τον αντίκτυπο και τα οφέλη των συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων στις τοπικές κοινωνίες, τον πολιτισμό, τον τουρισμό και την ανάπτυξη. Η εκπαιδευτική δράση ASOC, οδηγεί σε διαγωνιστική διαδικασία μέσα από την οποία μία σχολική ομάδα από κάθε Περιφέρεια θα βραβευτεί, με έπαθλο ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο του 2020 κατά την Ευρωπαϊκή εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (European Week of Regions and Cities).

Τα παιδιά υποδέχτηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός μαζί με τη σύζυγό του Χριστίνα, και ο δήμαρχος Αλμυρού Βαγγέλης Χατζηκυριάκος. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός σε δηλώσεις του τόνισε τα εξής: «Σήμερα υποδεχτήκαμε στο Κέντρο Ενημέρωσης Κοινού στη Χώρα της Αλοννήσου μαθητές από δυο σχολεία της Θεσσαλίας. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το μαγικό κόσμο της υποβρύχιας αρχαιολογίας. Ήρθαν σε επαφή με το «Παρθενώνα των Υποθαλάσσιων Μουσείων», το ναυάγιο της Περιστέρας, ενώ μέσω του εκπαιδευτικού παιχνιδιού της μουσειοσκευής είχαν τη δυνατότητα να υποδυθούν το δύτη, τον αρχαιολόγο, τον περιβαλλοντολόγο κλπ. Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι το οποίο είναι διαμορφωμένο για το ναυάγιο. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας έζησαν την εμπειρία της εικονικής κατάδυσης ενώ ενημερώθηκαν για όλα τα στοιχεία του ναυαγίου».