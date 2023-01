Μαθαίνοντας στα παιδιά την έννοια της καλοσύνης τους δίνετε ένα σημαντικό εφόδιο

Σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα πιο σκληρός, το ζητούμενο για τους γονείς θα ήταν πώς να μάθουν στα παιδιά τους να είναι πιο ανθεκτικά προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνεχείς προκλήσεις.

Όμως, ο στόχος κάθε γονιού θα πρέπει να είναι πρωτίστως η ευτυχία του παιδιού του.

Και αυτό επιτυγχάνεται με πολλούς τρόπους. Ένας από αυτούς είναι να μάθει να κάνει καλές πράξεις, να είναι δοτικό και ευγενικό.

Μελέτες δείχνουν ότι η καλοσύνη βοηθά τα παιδιά να γίνουν πιο χαρούμενα, πιο υγιή και πιο συμπαθή. «Η καλοσύνη βοηθά την ψυχική υγεία των παιδιών, την ανθεκτικότητά τους καθώς και την απόδοσή τους», λέει η εκπαιδευτική ψυχολόγος Michele Borba, συγγραφέας του Thrivers: The Surprising Reasons Why Some Kids Struggle and Others Shine.

Η καλοσύνη ενισχύει την ενσυναίσθηση

Η καλοσύνη και η ενσυναίσθηση πάνε συχνά χέρι-χέρι. Σε τελική ανάλυση, χρειάζεται κατανόηση του τι περνάει κάποιος για να βρεις τον καλύτερο τρόπο να τον βοηθήσεις.

«Δεν σημαίνει ότι η καλοσύνη είναι το ίδιο με την ενσυναίσθηση. Η εξάσκηση της ενσυναίσθησης όμως βοηθά ένα παιδί να κατανοήσει την έννοια της καλοσύνης», εξηγεί η Borba.

Κάνει τα παιδιά πιο ανθεκτικά

Οι ειδικοί λένε ότι είναι ένα φαινόμενο ντόμινο: Η ευγένεια πυροδοτεί την ευτυχία και την ευγνωμοσύνη – που χτίζει την ανθεκτικότητα.

Μόλις τα παιδιά μάθουν το μυστικό του να ανταποδίδουν τα συναισθήματα ή να αισθάνονται τι νιώθει ο άλλος, μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι μόνα. Το άγχος μειώνεται και βρίσκουν έναν τρόπο να είναι ευγενικά και καλοσυνάτα με τους συνανθρώπους τους.

Κάνει τα παιδιά πιο ευτυχισμένα

Η ευγένεια ενεργοποιεί τα κέντρα ευχαρίστησης του εγκεφάλου, αυξάνοντας τα επίπεδα σεροτονίνης και μειώνοντας τα επίπεδα κορτιζόλης (στρες). Με άλλα λόγια, η καλοσύνη επανασυνδέει τον εγκέφαλό μας για να είμαστε ευτυχισμένοι ενώ η πράξη επηρεάζει θετικά και τους υπόλοιπους.

Χτίζει αυτοπεποίθηση

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Adolescence έδειξε ότι οι πράξεις καλοσύνης -είτε μεγάλες, είτε μικρές- ενισχύουν τα επίπεδα αυτοεκτίμησης σε παιδιά και εφήβους.«Δίνει στα παιδιά την αίσθηση του σκοπού και την αίσθηση του «Έχω σημασία» και αυτό από μόνο του είναι ιδιαίτερα σημαντικό», τονίζουν οι ερευνητές.

Όταν εστιάζετε στην καλοσύνη, ελπίζετε σε έναν καλύτερο κόσμο. Η συζήτηση στα παιδιά για την καλοσύνη μπορεί να ξεκινήσει με το να ακούτε τι έχουν να πουν.

Μπορείτε να τα ρωτήσετε πώς ορίζουν την καλοσύνη και τι μετράει ως καλοσύνη για αυτά. Ζητήστε να μοιραστούν μαζί σας μια ιστορία καλοσύνης από τη δική τους ζωή.

Ποιους θεωρούν «ευγενικούς» ανθρώπους; Γιατί;Το να μαθαίνετε στα παιδιά πώς να είναι ευγενικά και καλοσυνάτα είναι μια από τις πιο σημαντικές δεξιότητες που μπορείτε να τους διδάξετε.

Με πληροφορίες από το tinybeans.com

πηγή :https://www.mothersblog.gr/paidi/psyxologia/story/137088/mathainontas-sta-paidia-tin-ennoia-tis-kalosynis-tous-dinete-ena-simantiko-efodio