Μαθαίνοντας να κάνεις χαλβά στα Τρίκαλα-Εκπαιδευτικοί από 5 χώρες της Ευρώπης έμαθαν την τέχνη της παρασκευής του

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ ,KA2 Τομέας Στρατηγικών Σχολικών Συμπράξεων που υλοποιεί το Νηπιαγωγείο Ριζαριου ,με τίτλο “ICT and robotics in pre school education: A more attractive way for learning!» εκπαιδευτικοί από πέντε χώρες της Ευρώπης ( Σουηδία, Ισπανία, Λιθουανία Λετονία κι Εσθονία) είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να επιμορφωθούν σε θέματα ρομποτικής STEM και νέας τεχνολογίας αλλά και να επισκεφθούν αξιοθέατα του νομού μας καθώς και βιοτεχνίες παραδοσιακών προϊόντων ,όπως το εργαστήριο χαλβαδοποιίας του κ Γιάννη Μπουλογεώργου. Γιατί μπορεί το σχέδιο να αφορά στη νέα τεχνολογία αλλά αναπόσπαστο κομμάτι του κάθε σχεδίου Erasmus είναι και η μύηση στον πολιτισμό και την κουλτούρα των χωρών που συμμετέχουν στο εκάστοτε σχέδιο.

Ο γενικός συντονισμός του όλου σχεδίου βαρύνει την κ Μαγκιώση Άννα, διευθύντρια του νηπιαγωγείου Ριζαριου ,ενώ το πρόγραμμα είναι διάρκειας δυο ετών και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή κοινότητα σε συνεργασία με το ΙΚΥ, που είναι και ο Εθνικός φορέας για την Ελλάδα

Τα Τρίκαλα φημίζονται για αρκετά από τα παραδοσιακά τους προϊόντα ,που οι φιλοξενούμενοι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν .Όμως ο ιδιαίτερος τρόπος παρασκευής του χαλβά ήταν κάτι που τράβηξε το ενδιαφέρον τους !

Ο κ Μπουλογεώργος παρουσίασε την τεχνική παρασκευής του χαλβά και προσέφερε σ όλους τους ξένους εκπαιδευτικούς από μια συσκευασία με χαλβά που πήραν μαζί τους στο ταξίδι επιστροφής της χώρας του καθενός ,αποτελώντας τεράστια διαφήμιση για την όμορφη πόλη μας!