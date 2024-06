Μάικλ Μόσλεϊ: Ο πρώην τραπεζίτης, «γκουρού» της δίαιτας, που αγνοείται στη Σύμη – Το τελευταίο tweet

Ο Μάικλ Μόσλεϊ, σταθερός στα ερτζιανά εδω και σχεδόν δύο δεκαετίες είναι περισσότερο γνωστός για το φιλικό και συμπαθητικό του στυλ σε εκπομπές που εμβαθύνουν στη διατροφή, την άσκηση και την ιατρική. Σε σειρές όπως οι εξαιρετικά δημοφιλείς στη Βρετανία «Trust Me I’m a Doctor», «The Truth about Exercise» και «Lose a Stone in 21 Days» συχνά εξασκεί τον εαυτό του στις διαδικασίες, τις δίαιτες και τα διατροφικά πλάνα που προτείνει.

Είναι επίσης γνωστός σε εκατομμύρια για τις εμφανίσεις του στο «The One Show» του BBC One και το This Morning του ITV. Εν τω μεταξύ, οι απλές, προσβάσιμες συμβουλές υγείας του στη σειρά του BBC Radio 4 «Just One Thing» έχουν προσελκύσει 25 εκατομμύρια ακροατές σε όλο τον κόσμο, με μια τηλεοπτική εκδοχή να ανακοινώνεται νωρίτερα φέτος. Είναι επίσης διάσημος για τη διάδοση της περίφημης δίαιτας «5:2» και της δίαιτας «Fast 800» που υποστηρίζουν τη διαλειμματική νηστεία και τα γεύματα με χαμηλούς υδατάνθρακες.

Σε μια οδυνηρή τροπή των γεγονότων, το τελευταίο tweet του δρ Μάικλ Μόσλεϊ εμφανίστηκε δύο εβδομάδες πριν, αποκαλύπτοντας μια ανάλαφρη αλληλεπίδραση με τους θαυμαστές. Απευθυνόμενος με χιούμορ στους οπαδούς του, αστειεύτηκε για την πλαστοπροσωπία του στην τηλεόραση και εξέφρασε την χαρά του για τον θετικό αντίκτυπο των συμβουλών υγείας του στην εμπειρία ενός ακροατή με κρύο ντους.

Πριν από την εξαφάνισή του, έκανε διακοπές με τη σύζυγό του Clare, μετά την ολοκλήρωση της εθνικής τους περιοδείας με τίτλο «Φάε (καλύτερα), κοιμήσου (καλύτερα), Ζήσε (περισσότερο)». Καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας εντείνονται, οι ανησυχίες για την ασφάλειά του συνεχίζουν να αυξάνονται, με τις ελπίδες για γρήγορη και ασφαλή επιστροφή του να κυριαρχούν στις συνεχιζόμενες προσπάθειες.

Ο Μάικλ Μόσλεϊ γεννήθηκε στην Ινδία το 1957, μετακομίζοντας στην Αγγλία σε ηλικία επτά ετών για να πάει σε οικοτροφείο. Ξεκίνησε την ενήλικη ζωή του ως επενδυτικός τραπεζίτης αφού σπούδασε φιλοσοφία, πολιτική και οικονομία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, βαρέθηκε ωστόσο τα οικονομικά μόλις δύο χρόνια μετά την ενασχόλησή του με τον κλάδο.

Επανεκπαιδεύτηκε ως γιατρός στο Royal Free Hospital του Λονδίνου, αλλά αντί να χρησιμοποιήσει τις δεξιότητές του στην ιατρική επιστήμη, εντάχθηκε στο BBC ως βοηθός παραγωγού το 1985. Παρέμεινε στο δίκτυο και έγινε παραγωγός επιστημονικών εκπομπών όπως οι «Tomorrow’s World»,«QED» και «Horizon».

Άλλες δουλειές που έκανε στα παρασκήνια είναι το «Human Face» με παρουσιαστή τον Τζον Κλιζ στο οποίο συμμετείχαν οι Eλίζαμπεθ Χάρλει, Πιρς Μπρόσναν και σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο και ήταν υποψήφιος για Emmy το 2002. Έλαβε επίσης υποψηφιότητες για Bafta για τη δουλειά του ως εκτελεστικός παραγωγός στο Leonardo, όπου πρωταγωνιστεί ο σερ Μάικλ Ράιλανς ως ζωγράφος, και το «Pompeii – The Last Day» το 2003.

Στη συνέχεια κινήθηκε μπροστά στην κάμερα, και έγινε γνωστό όνομα χάρη σε προγράμματα όπως το «Make Me» του BBC One το 2009, όπου πειραματίστηκε με τον εαυτό του για να ανακαλύψει αν μπορούσε… να γίνει πιο έξυπνος, να μείνει ξύπνιος αλλά και να καθυστερήσει τη γήρανση.

Κέρδισε επίσης δημοφιλία για τα ακροβατικά και τις δύσκολες επικίνδυνες σκηνές, όπως η έγχυση δηλητηρίου φιδιού στο αίμα του και η κατανάλωση εντόμων για να δει τι αντίκτυπο έχουν στο σώμα. Το ντοκιμαντέρ του BBC «The Truth About Exercise» που προβλήθηκε το 2012 διερεύνησε ποιοι ωφελήθηκαν περισσότερο από διαφορετικούς τύπους αερόβιας προπόνησης, ενώ το «The Truth About Personality» του 2013 είχε παρόμοια μορφή, αλλά επικεντρώθηκε σε διαφορετικές απόψεις για τη ζωή και πώς να τις αλλάξει.

Την ίδια χρονιά, βοήθησε να επιστρέψει το «Trust Me I’m a Doctor» ένα πρόγραμμα που είχε αρχικά δημιουργηθεί στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Αυτή τη φορά ήταν επικεφαλής της σειράς παρουσιαστών που εξέταζαν διάφορους ισχυρισμούς υγείας, προσελκύοντας περισσότερους από τρία εκατομμύρια τηλεθεατές. Ορισμένες από τις δουλειές του θεωρήθηκαν αμφιλεγόμενες, συμπεριλαμβανομένης της σειράς με τίτλο «Lose a Stone in 21 Days» για το Channel 4.

Στη σειρά τριών μερών ισχυριζόταν ότι είναι δυνατό να χαθούν έξι και πλέον κιλά σε τρεις εβδομάδες λόγω ακραίου περιορισμού θερμίδων. Η θεωρία αυτή συγκέντρωσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη φιλανθρωπική οργάνωση Beat για τις διατροφικές διαταραχές να δηλώνει ότι αύξησε τις ώρες της γραμμής βοήθειας για να υποστηρίξει πολίτες που ενδεχομένως επηρεάστηκαν από το σόου.