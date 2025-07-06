Advertisement
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Μάγεψε το λαρισαικο κοινό η Νατάσα Θεοδωρίδου (ΕΙΚΟΝΕΣ – ΒΙΝΤΕΟ)

Ιούλ 6, 2025
in Θεσσαλία
Μάγεψε το λαρισαικο κοινό η Νατάσα Θεοδωρίδου (ΕΙΚΟΝΕΣ – ΒΙΝΤΕΟ)
Share on FacebookShare on Twitter
Κατάμεστο ήταν σήμερα, βράδυ Κυριακής το Κηποθέατρο Αλκαζάρ για τη συναυλία της κορυφαίας λαϊκής ερμηνεύτριας, Νατάσας Θεοδωρίδου.

 

 

Η Νατάσα Θεοδωρίδου εμφανίστηκε στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ στο πλαίσιο της περιοδείας της «Ήταν να βρεθούμε». Μαζί της στη σκηνή βρέθηκε ο ταλαντούχος Χρήστος Τσιλόπουλος. Η δημοφιλής καλλιτέχνιδα ερμήνευσε δικές της και όχι μόνο επιτυχίες, χαρίζοντας στο Λαρισινό κοινό μία ανεπανάληπτη βραδιά.

Η φετινή περιοδεία της έρχεται σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο για τη Νατάσα Θεοδωρίδου, καθώς μόλις κυκλοφόρησε ο νέος της δίσκος, με τίτλο «Ήταν να βρεθούμε». Τα νέα της τραγούδια, ήδη αγαπημένα από το κοινό, παρουσιάστηκαν ζωντανά, συνδυάζοντας το νέο υλικό με τις κλασικές επιτυχίες που όλοι έχουμε αγαπήσει.

Δείτε βίντεο:

Δείτε φωτογραφίες:

 

                  ΠΗΓΗ: newsroom onlarissa.gr

Tags:
Goodys

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

http://anilioparkfestival.gr/tickets/http://anilioparkfestival.gr/tickets/
No Result
View All Result

© 2020 Trikalaview Crafted with ♡ i-sd