Στον ιερό ναό Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης στο Πετρωτό ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου ο Τρικαλινός επιχειρηματίας Λεωνίδας Καρακικές με την αγαπημένη του Όλγα Εμμανουήλ, το Σάββατο 27 Αυγούστου.

Οι ευτυχισμένοι νεόνυμφοι περίμεναν σχεδόν τρία χρόνια, ώστε όλοι οι εκλεκτοί καλεσμένοι που διέσχισαν θάλασσσες και ηπείρους για να είναι κοντά τους, στην πιο σημαντική μέρα της ζωής τους.

Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν οι Γιώργος Γίδας και Ειρήνη Καραδήμα .

Μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση στο κέντρο Ηρώδειο στην Οιχαλία Τρικάλων.

Στην δεξίωση παραβρέθηκαν η Υπεύθυνη πωλήσεων DSQUARED2 & cavalli Αλεξάνδρα Καλύβα που φωτογραφήθηκε με το ζευγάρι και επιμελήθηκε τον γαμπρό.

Επίσης, από τον χώρο της μόδας παραβρέθηκαν ο σχεδιαστής και ιδιοκτήτης της STEFAN ΣΤΕΦΑΝΟΣ Καϊμακτσής , ο κύριος Τάσος Καπουρίδης, επίσημος αντιπρόσωπος της Wellensteyn στην Ελλάδα, η κυρία Ρένα Σιδηροπούλου από την ME AND MY, o κύριος Κελαϊδίτης από την crossover και πολλοί φίλοι συνεργάτες.

Στην δεξίωση παρέστησαν επίσης βουλευτές, δήμαρχοι και δεκάδες αυτοδιοικητικοί παράγοντες.