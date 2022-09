Οι Lamborgenius είναι 5 γυναίκες, χημικοί μηχανικοί που προσπαθούν να ξεχωρίσουν σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο. Οι Βαλεντίνη Βασιλείου, Ειρήνη Μίκου, Εριφύλη Μωραΐτη, Σοφία Σαβελώνα και Αγγελική Σούλου είναι αποφασισμένες να τα καταφέρουν κι έχουν ήδη κάνει το πρώτο τους βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι 5 γυναίκες που σπουδάζουν χημικοί μηχανικοί στην Πάτρα, σχεδίασαν ως ομάδα Lamborgenius, μία μπαταρία που κινείται χάρη σε έναν μηχανισμό με τον οποίο «παγίδευσαν» οξειδωτικό ψευδάργυρο και ατμοσφαιρικό οξυγόνο σε ένα ύφασμα από άνθρακα, ενώ στο αμαξίδιό τους έχει ενσωματωθεί κι ένας μηχανισμός πέδησης, όπως ορίζουν και οι κανόνες του διαγωνισμού, ο οποίος είναι βασισμένος σε μία χημική διεργασία.

«Είμαστε μία ομάδα αποτελούμενη από τριτοετείς φοιτήτριες χημικές μηχανικοί, φιλόδοξες, επίμονες και εργατικές. Δουλεύουμε στο project Chem – E – Car, εδώ και 3 μήνες κερδίζοντας πρακτική γνώση, αναπτύσσοντας κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και project management, αλλά το κυριότερο, απολαμβάνοντας τη διαδικασία», έγραφαν τον Ιούνιο τα 5 κορίτσια στον λογαριασμό της ομάδας τους στο Instagram. Προετοιμάζονταν για τον Πανελλήνιο διαγωνισμό CHEM – E – CAR που διεξάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών στα πλαίσια του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής (13ο ΠΕΣΧΜ).

3 μέρες μετά από εκείνη την ανάρτηση το αμαξίδιό τους, κέρδισε τον διαγωνισμό ο οποίος διεξάγεται υπό την αιγίδα του Αμερικάνικου Ινστιτούτου Χημικής Μηχανικής – American Institute of Chemical Engineers (AIChE), σημειώνοντας μάλιστα 14 cm απόκλιση από τον επιθυμητό στόχο, αγγίζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ.

Αναρωτιέμαι αν ο μηχανισμός που έφτιαξαν είναι μία εναλλακτική, οικολογική πηγή ενέργειας που θα μπορούσε δυνητικά να βρει εφαρμογή και οι Lamborgenius σε μία σύντομη συνομιλία τους μαζί μου μού εξήγησαν. «Η αλήθεια είναι ότι η μπαταρία που χρησιμοποιήσαμε, υπάρχει σαν ιδέα εδώ και αρκετό καιρό χωρίς όμως να είναι ίδια και δεν έχει εφαρμοστεί σε κανονικά αμάξια. Πράγματι, όμως, η συγκεκριμένη λύση είναι μία οικολογική πηγή ενέργειας που δεν εκπέμπει καθόλου ρύπους και τοξικά απόβλητα, ενώ παράλληλα έχει μεγάλη διάρκεια ζωής», επεσήμαναν.

Οι 5 γυναίκες της ομάδας έχουν ήδη βάλει τον επόμενο στόχο τους, αλλά χρειάζονται τη βοήθειά σου, τη δική μου, όλων μας, για να το πετύχουν. Ποιος είναι ο επόμενος στόχος, μετά από έναν Πανελλήνιο διαγωνισμό; Φυσικά ένας παγκόσμιος.

Αλλά εδώ είναι που τα 5 κορίτσια από την Πάτρα συνάντησαν ένα εμπόδιο που ούτε το ταλέντο τους, ούτε οι γνώσεις τους, ούτε η επιμονή τους μπορούν να προσπεράσουν χωρίς βοήθεια. Οι Lamborgenius σκόπευαν να διαγωνιστούν στο ετήσιο συνέδριο του AlChE, που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 13 και 18 Νοεμβρίου 2022 στο Phoenix της Arizona. Εκεί όπου το δικό τους αμαξίδιο θα μπορούσε να διαγωνιστεί ενάντια σε άλλα που δημιούργησαν ομάδες χημικών μηχανικών από όλο τον κόσμο.

«Μετά την νίκη της ομάδας μας Lamborgenius στον πανελλήνιο διαγωνισμό χημικής μηχανικής και την πρόκριση μας στο παγκόσμιο διαγωνισμό, πληροφορηθήκαμε από το τμήμα μας ότι αδυνατεί να αντεπεξέλθει στα έξοδα της αποστολής μας στην Αμερική», αναφέρει η ομάδα Lamborgenius στο Instagram.

«Δεδομένου ότι είναι πολύ δύσκολη η εύρεση πόρων για την αποστολή μας στην Αμερική, αναζητούμε χορηγίες», συμπληρώνουν οι 5 γυναίκες στον λογαριασμό της ομάδας τους στο Instagram. Δημιούργησαν στη συνέχεια μία καμπάνια στην πλατφόρμα gogetfunding όπου αναζητούν τη συνδρομή όλων μας. Η ομάδα έχει εξασφαλίσει μόνο το 46% των χρημάτων που απαιτούνται για το ταξίδι τους και σε 16 ημέρες η καμπάνια τους λήγει. Μπορείς κι εσύ να τις βοηθήσεις εδώ.

Τι θα σημάνει για τις 5 νεαρές χημικούς μηχανικούς της ομάδας Lambοrgenius το να βρεθούν στο Phoenix της Arizona; Οι ίδιες μου απαντούν: «Οι δυνατότητες που θα μας δώσει η συμμετοχή μας στον παγκόσμιο διαγωνισμό ξεκινούν με το γεγονός ότι θα συνδιαλλαγούμε με την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα και θα διευρύνουμε τους γνωστικούς μας ορίζοντες. Παράλληλα θα έχουμε άμεση επαφή με την ελίτ των χημικών μηχανικών. Επιπρόσθετα, η συνύπαρξή μας με συμφοιτητές μας από όλο τον κόσμο καθιστά εφικτή την ανταλλαγή ιδεών και τρόπου σκέψης με ανθρώπους διαφορετικών καταβολών και νοοτροπιών».

«Το Chem- E- Car δεν παύει, όμως, να είναι μία τεράστια ευκαιρία για μας να εισέλθουμε στο εργαστήριο και να εφαρμόσουμε επί του πρακτέου τις ακαδημαϊκές γνώσεις που συλλέγαμε τόσα χρόνια. Τέλος, ίσως μας δοθεί η ευκαιρία να βρεθούμε σε σύγχρονα εργαστήρια και να γνωρίσουμε νέες ερευνητικές μεθόδους», προσθέτει η ομάδα Lamborgenius.

Μπορεί η προσοχή που δείχνουμε στην μάχη κατά της ανισότητας μεταξύ των φύλων στις STEM επιστήμες να έχει να κάνει περισσότερο με την πρόσβαση των γυναικών σε αυτές τις επιστήμες, αλλά ακόμα κι εκείνες που τα καταφέρνουν σύμφωνα με έρευνα της Society of Women Engineers και παίρνουν το πτυχίο τους, συχνά είτε δεν μπαίνουν στην αγορά εργασίας είτε αναγκάζονται να την εγκαταλείψουν. Δεν έχουν ίσες ευκαιρίες και ίση πρόσβαση σε αυτήν. Το 2001 η SWE είχε βρει ότι μόλις το 13- 14% των μηχανικών είναι γυναίκες, ενώ το 2021 το ποσοστό έμενε ίδιο στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το U.S. Bureau of Labor Statistics.

Οι γυναίκες χρειάζονται συνεχή στήριξη για να καταφέρουν να υπάρχουν ισότιμα μέσα σε κάθε ανδροκρατούμενο χώρο, τουλάχιστον σε αυτό το συμπέρασμα μας οδηγούν τα δεδομένα των παραπάνω ερευνών. Ένα πρώτο βήμα γι’ αυτή τη στήριξη μπορείς να το κάνεις για να στείλεις αυτή την άξια συγχαρητηρίων ομάδα στο Phoenix.