Αν έχεις μηχανή, μηχανάκι, έστω βέσπα ή οποιοδήποτε δίτροχο με το οποίο κυκλοφορείς στους δρόμους, θα ξέρεις ότι ο εξοπλισμός ασφάλειας είναι απαραίτητος, και κυρίως όλων, το κράνος. Για πολλούς και πολλές είναι αναπόσπαστο κομμάτι της οδήγησης με μοτοσυκλέτα, κάτι που έχει γίνει συνήθεια και δεν μπορούν να βγουν στους δρόμους χωρίς αυτό. Αυτούς τους αναβάτες και αναβάτισσες τους χαιρετίζουμε θερμά. Εύγε!

Υπάρχει όμως και μεγάλο ποσοστό που δυσανασχετεί με τη χρήση του κράνους. Ναι μεν το θεωρεί απαραίτητο (ή και αναγκαστικό), αλλά το χρησιμοποιεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως σε μεγάλες διαδρομές, όταν πρόκειται να οδηγήσει σε γρήγορους και πολυσύχναστους δρόμους ή όταν ξέρει ότι θα πετύχει “μπλόκο” κ.ο.κ. Αυτούς τους χαιρετάμε επίσης (δεν είμαστε αγροίκοι δα) αλλά τους προτείνουμε επίσης να ΦΟΡΑΝΕ ΚΡΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑ ΟΤΑΝ ΟΔΗΓΟΥΝ. Και να διαβάσουν τον εξαιρετικό οδηγό αγοράς του ιδανικού κράνους.

Η δεύτερη “ομάδα” αναβατών όμως, πέρα από ριψοκίνδυνη έχει και πολλές ευφάνταστες ιδέες σε καταστάσεις που την πιάνουν στα πράσα. Και αυτό θα εξερευνήσουμε σήμερα: τις πιο συνηθισμένες (και μη) δικαιολογίες όταν σε πιάνουν στον δρόμο χωρίς κράνος. Με την ένδειξη: Μην το δοκιμάσετε στον δρόμο.

“Είναι πολύ ακριβό το κράνος μοτοσυκλέτας”

Κατανοητό, αλλά όχι αποδεκτό. Δεν είναι ανάγκη να αγοράσεις το κράνος του Hamilton. Ναι, τα κράνη είναι κάπως λίγο τσιμπημένα στις τιμές τους, αλλά αν μπορείς να έχεις μία μοτοσυκλέτα με όλα τα εξαρτήματά της (μοχλούς φρένων, φώτα faux κλπ.) στο κράνος θα κολλήσεις; Αλλά ακόμη και μηχανή λιγότερων κυβικών να έχεις, το κράνος δεν θα κάνει €20. Θα σου κοστίσει κάτι παραπάνω, ισχύει. Υπάρχουν πάντα όμως καταστήματα που μπορούν να σου προσφέρουν οικονομικές επιλογές και δυνατότητα πληρωμής με δόσεις. Χίλιες φορές καλύτερο, από το καθόλου κράνος, πιστεύουμε. Δεν νομίζεις;;

“Καλέ εδώ δίπλα στο περίπτερο πετάγομαι”

Είναι η τοπ δικαιολογία. Η αξεπέραστη, η πρώτη όλων, η μαμά των δικαιολογιών. Που, μπορεί όντως να ισχύει αλλά και πάλι, αν είναι τόσο δίπλα, γιατί να πάρεις τη μοτοσυκλέτα σου; Αυτό θα σε ρωτήσει και ο αστυνομικός δηλαδή. Όσο και να κλαψουρίζεις, να διαμαρτύρεσαι, να σταυροκοπιέσαι και να παρακαλάς στη μέση της Κηφισίας 12 το βράδυ πως “να εδώ παραδίπλα μένω, για γάλα πετάχτηκα και τσιγάρα”, ο αστυνομικός την έχει ακούσει εκατοντάδες φορές αυτήν την ατάκα. Είναι θα λέγαμε εφάμιλλη του παλιού καλού “έκανα την εργασία, αλλά την ξέχασα στο σπίτι”. Πάντως για να σου κρούσουμε λίγο τον κώδωνα του κινδύνου, έχε υπόψιν πως έρευνες έχουν δείξει ότι πολλά ατυχήματα που σχετίζονται με μοτοσυκλέτες συμβαίνουν εντός 5 χιλιομέτρων από το σπίτι του θύματος. Και μάντεψε ποια είναι η νούμερο ένα αιτία θανάτου σε τέτοιου είδους δυστυχήματα: Αχά, η έλλειψη κράνους.

“Δεν μπορώ να αναπνεύσω/ έχω αυχενικό”

“Θα το έβαζα κάθε φορά δεν το συζητώ, αλλά να, έχω πρόβλημα με την αναπνοή και μερικές φορές με δυσκολεύει πάρα πολύ”. Ναι, βέβαια όλοι ξέρουμε ότι τα κράνη έχουν σχεδιαστεί για να είναι όσο πιο άβολα γίνεται… Εντάξει δεν είναι καπελάκι θαλάσσης να μην καταλαβαίνεις ότι το φοράς. Αλλά μάντεψε: δεν είναι αυτή η δουλειά του! Το κράνος είναι σχεδιασμένο αρχικά έτσι ώστε να προστατεύει το κρανίο σου και το κεφάλι σου ολόκληρο. Η άνεσή του έχει τεράστια σημασία, αλλά εδώ που τα λέμε ποτέ δεν θα είναι πούπουλο. Και δεν χρειάζεται, γιατί όπως είπαμε δεν είναι καπελάκι. Χρειάζεται όμως να μην σε βαραίνει και να μην σε πιέζει στο πρόσωπο και φυσικά να μην παραμορφώνει το οπτικό σου πεδίο. Οπότε ξεφορτώσου τα “δεν μπορώ πιάνομαι στο σβέρκο” και τα “μένουν σημάδια σε όλο το πρόσωπο” πλέον έχεις πολλές επιλογές σωστού κράνους για να μπορέσει μια τέτοια δικαιολογία να αρθρωθεί καν.

“Κάτσε ρε φίλε, μόνο εμένα βλέπεις χωρίς κράνος;”

Άλλο ένα αποστομωτικό επιχείρημα που θα άφηνε άλαλο και εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Η να-πεθάνει-η-κατσίκα-του-γείτονα δικαιολογία είναι επίσης πολύ ψηλά στις πιο διαδεδομένες εξηγήσεις περί έλλειψης κράνους. Εδώ που τα λέμε μπορεί σαν δικαιολογία να είναι απαράδεκτη και αδόκιμη, ωστόσο σαν αιτία δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει μία βάση. Τι εννοούμε; Όταν οι περισσότεροι γύρω σου δεν φοράνε κράνος, δεν είναι παράλογο κάποια στιγμή να σκεφτείς ότι δεν υπάρχει και μεγάλο θέμα να μην το φοράς κι εσύ σε κάθε σου ανάβαση. Μέγα λάθος θα πούμε γιατί πρώτον εσύ οφείλεις να προστατεύσεις τον εαυτό σου και δεύτερον μία φορά αρκεί να βρεθείς σε έλεγχο τροχαίας χωρίς κράνος, ώστε πέρα από πρόστιμο (€100-€350) να σου υποβληθούν και βαθμοί ποινής και αφαίρεση διπλώματος. Άσε που, μπορεί να βρεθείς αυτόπτης μάρτυρας σε κανένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα, και αντί να σου πάρουν κατάθεση για το συμβάν, να σου κόψουν πρόστιμο που δεν φοράς κράνος…

“Το ‘χω παραγγείλει από Alibaba και έχει καθυστερήσει, δεν φταίω”

Καλό, αλλά όχι πειστικό. Είναι σαν να λες “έχει φύγει το παιδί”. Μα τι εννοείς ακριβώς; Για κάποιο λόγο έχεις παραγγείλει κράνος; Σωστά, για την προστασία σου! Αντί λοιπόν να περιμένεις να σου έρθει για να το φοράς όταν οδηγείς τη μοτοσυκλέτα σου, ή να δανειστείς τέλος πάντων κάποιου φίλου σου το κράνος αν χρειάζεται οπωσδήποτε να την οδηγήσεις, προτιμάς να βγαίνεις χωρίς αυτό; Είναι σαν να αναιρείς αυτομάτως τον λόγο που το αγόρασες. Το κράνος δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ που έχεις την ευχέρεια και να μην το φορέσεις. Τυπικά, τη στιγμή που ανάβεις τη μηχανή της μοτοσυκλέτας σου πρέπει να το φοράς.

Αξίζει να σημειωθούν:

“Χαλάει το μαλλί”

Όχι μη χαίρεσαι φίλε μας, δεν μονοπωλεί μόνο τα γυναικεία επιχειρήματα αυτή η ατάκα. Είναι ανησυχία και των ανδρών. Η χαίτη πολλών αναβατών είναι σημαντικό στοιχείο του κεφαλιού τους που πρέπει να μείνει άθικτο. Πιο σημαντικό και από το ίδιο το κρανίο μερικές φορές… Εδώ σου έχουμε βρει μερικά βιντεάκια που σε καθοδηγούν πώς να μη χαλάσεις την ωραία σου κώμη και τι χτενίσματα ταιριάζουν με… την οδηγική σου ασφάλεια:

“Έχω βαφτεί, θα λερώσω το κράνος”

Ναι, υπάρχει πιθανότητα να το λερώσεις, και να χαλάσει και το μακιγιάζ. Αλλά όχι η ζωή σου. Υπάρχουν μάλιστα πολλές youtubers αλλά και moto-vloggers οι οποίες σου δίνουν ωραία tips για τη χρήση κράνους σε συνδυασμό με το μακιγιάζ, όπως η γλυκούλα από ‘δω:

“Μα να, εδώ το ‘χω μαζί μου”

Συγχαρητήρια μόλις έπαιξες μία κάρτα με την οποία ο αστυνομικός παγώνει και δεν μπορεί να πει τίποτα. Not. Τι θα πει το κουβαλάς μαζί σου αλλά δεν το φοράς; Γιατί το ‘χεις μαζί σου; Να το αερίσεις; Αυτή η δικαιολογία ίσως, ίσως να είναι η πιο εκνευριστική. Don’t do that.

Βασικά, μην χρησιμοποιήσεις καμία από τις προαναφερόμενες δικαιολογίες. Και γενικά μην χρησιμοποιείς δικαιολογίες για να μη φοράς το κράνος σου. Χρησιμοποίησε το ίδιο το κράνος σου. Προστάτευσε εσένα και τους γύρω σου. Άλλωστε…