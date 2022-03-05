Κυρά-Σαρακοστή
3 ΦΛΥΤΖΑΝΙΑ ΤΣΑΓΙΟΥ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
1 ΦΛΥΤΖΑΝΙ ΤΣΑΓΙΟΥ ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ
1 ΦΛΥΤΖΑΝΙ ΤΣΑΓΙΟΥ ΝΕΡΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
ΒΑΖΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΜΙΑ ΛΕΚΑΝΗ ΚΑΙ ΖΥΜΩΝΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΖΥΜΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗ ΚΟΛΛΑΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ, ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΠΛΑΣΤΗ. ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΧΟΝΤΡΟ ΦΥΛΛΟ ΠΑΧΟΥΣ 1/2 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΚΑΙ ΚΟΒΟΥΜΕ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΑ-ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ, ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΨΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΡΩΣΕΙ ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ. ΨΗΝΟΥΜΕ 30′ ΛΕΠΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΟΥΣ 160° C.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΜΑΥΡΙΣΟΥΝ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΟΣΟ ΨΗΝΕΤΑΙ
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.
ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΕ Η ΦΙΛΗ ΜΑΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΥ.
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