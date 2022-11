Μέσα στον ζόφο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η ανθρωπότητα βίωσε όλα τα δεινά και τη βία σε μεγέθυνση τρομακτική. Φως αχνής ελπίδας σ’ αυτό το σκοτάδι αποτέλεσε η αντίσταση των λαών.

Μαρίλλη Διαμαντή

Ο επιζών

Μια δεύτερη ευκαιρία

Σελ.: 128, Τιμή: 10,00 Ευρώ

ISBN: 978-618-00-2816-4

Εκδόσεις Bookoo

Στα χρόνια της Κατοχής, οι Έλληνες, υφιστάμενοι την καταρράκωση της αξιοπρέπειας να τους ταπεινώνει και την πείνα να τους καθιστά αδύναμους σωματικά, οργανώθηκαν για να κερδίσουν ξανά τη ζωή τους.

Έτσι κινήθηκαν και τα αδέρφια Διαμαντή. Ο αγώνας όμως ήταν απαιτητικός. Ζητούσε ζωές. Κι αυτοί δε δίστασαν να θυσιάσουν τις ζωές τους στον βωμό της λευτεριάς.

Τι γίνεται όμως όταν ένας αδερφός, ο Παύλος Διαμαντής, βγαίνει από το εκτελεστικό απόσπασμα ζωντανός; Πώς θα διαχειριστεί αυτή την αναπάντεχη τύχη;

Η συγγραφέας, μέσα από τον φακό της κόρης, παράλληλα με ιστορικές αναφορές, δίνει τον αγώνα του ίδιου και της οικογένειάς του. Πρόκειται για πραγματική ιστορία.

Βιογραφικό

Η Μαρία-Έλλη (Μαρίλλη) Διαμαντή Συλλάνταβου γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι μητέρα τριών παιδιών και παντρεμένη με τον Γιώργο Συλλάνταβο. Έχει σπουδάσει Διεθνείς Σχέσεις (LSE, University of London [BSc] & Staffordshire University [MSc]), εργάστηκε στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος για είκοσι ένα χρόνια στη Διεύθυνση Διεθνών Επενδύσεων και στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων (Investor Relations) και αργότερα στη Magellan Investments Corp, όπου μέχρι σήμερα είναι μέλος του Δ.Σ. Είναι μέλος του American Historical Association & του Oral History Society (University of London, Department of History, Royal Holloway). Επιδεικνύει έντονο ενδιαφέρον για τον πολιτισμό και τα κοινωνικά θέματα και έχει ενεργό συμμετοχή σε εκδηλώσεις που υποστηρίζουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Για παραγγελίες:

Τ: 6977395396, [email protected]