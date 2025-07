Κάποια trends έρχονται για να μείνουν – και οι κροσέ πλεκτές μπλούζες είναι σίγουρα ένα από αυτά. Από τις πασαρέλες μέχρι τα Instagram feeds, τα πλεκτά μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι της μόδας και μας έχουν ξετρελάνει με τη φυσική τους υφή, τα boho vibes και την ευκολία στο styling.

Chloe, S25 Launchmetrics.com/spotlight

Και όχι, δεν μιλάμε απαραίτητα για χειροποίητα κομμάτια (αν και πάντα τα εκτιμάμε!). Οι σύγχρονες συλλογές έχουν υιοθετήσει το look του κροσέ με φρέσκο τρόπο – είτε πρόκειται για καλοκαιρινά τοπ, είτε φορέματα. Είναι ρούχα φτιαγμένα με τεχνική που δημιουργεί σχέδια, δίνοντας ένα “χειροποίητο look”, είτε είναι φτιαγμένες στο χέρι είτε με μηχανές. Ξεχωρίζουν για τα περίτεχνα μοτίβα τους και τη vintage, boho αλλά και μοντέρνα αισθητική τους.

Boho Vibes

Μπλούζες με φλοράλ μοτίβα, κρόσια ή γεωμετρικά σχέδια, ιδανικές για φεστιβάλ, βόλτες στην παραλία ή καλοκαιρινά βράδια. Αν θέλεις να το πας boho all the way ή είναι αυτό το στυλ σου, συνδύασε με έντονα κοσμήματα, κοκάλινα βραχιόλια, μεγάλη ζώνη και έτοιμη για το πιο fashion-forward look της σεζόν.

Etro, Resort S26 Courtesy of ETRO

Minimal Chic

Μονόχρωμες πλεκτές μπλούζες σε ουδέτερους τόνους (εκρού, μαύρο, λευκό), με καθαρές γραμμές και κοψίματα που ταιριάζουν εύκολα με tailored παντελόνια ή φούστες.

Ralph Lauren, S25

Bold Χρώματα & Layering

Οι χρωματιστές κροσέ μπλούζες μπορούν να δημιουργήσουν το απόλυτο statement look. Ακόμα και με layrening, πάνω ή μέσα από πουκάμισα ή φορέματα δημιουργεί στυλάτα outfits με χαρακτήρα.

Acne, S25 Acne, S25 01 02

See-through

Η διάφανη αισθητική είναι in: οι κροσέ μπλούζες με διάτρητες λεπτομέρειες φοριούνται πάνω από crop tops ή και μαγιό.

Elie Saab, S25

Οι κροσέ – πλεκτές μπλούζες είναι ένα κομμάτι που σου επιτρέπει να παίζεις με υφές, στυλ και διαθέσεις, χωρίς να θυσιάζεις την άνεσή σου. Κι αυτό το καλοκαίρι (και όχι μόνο), έχουν ξεκάθαρα την τιμητική τους.

Αν δεν έχεις ήδη μία, τώρα είναι η στιγμή. Αν έχεις… καιρός να πάρεις άλλη μία

