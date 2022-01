Γιόγκα, λασπόλουτρα και κομπρέσες συκωτιού… Καλώς ήρθατε στον κόσμο της πολυτελούς ευεξίας, αλλά και της καταπολέμησης της Covid μακράς διαρκείας

Στους πρόποδες των χιονισμένων Αυστριακών Άλπεων, μπροστά σε ένα δάσος με πυκνά δέντρα και πίσω από μια καθαρή γαλάζια λίμνη, υπάρχει ένα αχανές σαλέ στο οποίο έχουν καταλύσει κατά καιρούς διασημότητες από την Κέιτ Μός μέχρι τον Βρετανό υπουργό Μάικλ Γκόουβ. Το θέρετρο ευεξίας VivaMayr στο Altaussee της Αυστρίας είναι εδώ και πολύ καιρό ένα απο τα πλέον δημοφιλή ησυχαστήρια για την αποτοξίνωση και την αποκατάσταση διασήμων.

Στη σελίδα του στο Instagram υπάρχουν σε αφθονία ειδυλλιακά χιονισμένα τοπία, καταπράσινες λίμνες και χαμογελαστοί άνθρωποι που γυμνάζουν και απολαμβάνουν υγιεινά εδέσματα. Δεν είναι η κλασική εικόνα που έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεται κανείς μία κλινική για τους ανθρώπους που πάσχουν απο long Covid. Για 3.200 ευρώ την εβδομάδα -συν τη διαμονή-, οι πάσχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν το ιατρικό πρόγραμμα της VivaMayr μετά την Covid-19, το οποίο υπόσχεται «καλύτερη ποιότητα ζωής».

Προς το παρόν δεν υπάρχει μία ενδεδειγμένη θεραπεία για τον κορονοϊό μακράς διαρκείας, όπου τα άτομα συνεχίζουν να υποφέρουν από συμπτώματα μήνες μετά την πρώτη μόλυνση, αλλά υπάρχουν πολλές θεραπείες.

Υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο εξειδικευμένων κλινικών, όπου οι ασθενείς μπορούν να υποβληθούν σε προγράμματα αποκατάστασης για να βελτιώσουν την αντοχή, την αναπνοή και τις γνωστικές τους λειτουργίες. Για πολλούς, η μακροχρόνια Covid-19 χαρακτηρίζεται από κόπωση, δύσπνοια και προβλήματα στη συγκέντρωση .

Το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής της Βρετανίας υπολόγισε τον Σεπτέμβριο ότι 1,1 εκατομμύριο άνθρωποι στη χώρα υποφέρουν επί του παρόντος από long Covid, ενώ μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου, μόνο 5.737 άτομα παραπέμφθηκαν σε εξειδικευμένες κλινικές του βρετανικού ΕΣΥ. Υπό τη σκιά της μετάλλαξης «Όμικρον», υπάρχει ένα κενό στην αγορά για τη μακροχρόνια φροντίδα της Covid-19 και πολλοί ιδιώτες είναι πρόθυμοι να το καλύψουν, με το αζημίωτο φυσικά.

Η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ, Γκουίνεθ Πάλτροου ήταν από τις πρώτες. Τον Φεβρουάριο του 2021, η ηθοποιός και επιχειρηματίας έκανε μία ανάρτηση στον ιστότοπό της, Goop, περιγράφοντας λεπτομερώς την κατάστασή της μετά τον κορονοϊό. Η νέα της πραγματικότητα περιελάμβανε νηστεία και «σάουνα με τη τη χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας» όσο πιο συχνά μπορούσε, είπε.

Η ανάρτηση της σταρ απαριθμούσε τα απαραίτητα, πολυάριθμα προϊόντα που χρησιμοποίησε για να αντιμετωπίσει την «κόπωση μακράς διαρκείας και την…ομίχλη του εγκεφάλου»: ορός βιταμίνης C (130 ευρώ), μια κουβέρτα σάουνας περίπου 500 ευρώ και ένα ποτήρι 125 ευρώ, επίσης διαθέσιμο στον ιστότοπό της, με το οποίο όσοι πάσχουν από long Covid μπορούν να πιούν μη… αλκοολούχο τζιν.

Ο Διευθυντής του βρετανικού ΕΣΥ Stephen Powis, προειδοποίησε ενάντια στις συμβουλές της ηθοποιού, λέγοντας: «Ορισμένες από τις λύσεις που προτείνει δεν είναι πραγματικά αυτές που θα συνιστούσαμε. Πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη την Covid-19 και να εφαρμόσουμε σοβαρή επιστήμη».

Η Πάλτροου φυσικά δεν είναι η μόνη που μπορεί να κατηγορηθεί για «εμπορευματοποίηση» της long Covid. Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, πολλά καταφύγια ευεξίας εμφανίστηκαν σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας θεραπείες σε τιμές που κόβουν την ανάσα.

Υπάρχουν μεταξύ άλλων, η «θεραπευτική ενότητα» Park Igls Fit After Covid στην Αυστρία που κοστίζει περί τα 3.600 ευρώ την εβδομάδα. Το μεγάλο πρόγραμμα RAKxa Covid στην Ταϊλάνδη με 3.400 ευρώ για τρεις νύχτες.

Και το Arrigo Long Covid Healing Program στο Σόμερσετ, που χρεώνει 2.900 ευρώ την ημέρα (ελάχιστη διαμονή επτά ημερών). Στη συνέχεια, υπάρχει το VivaMayr, όπου οι ασθενείς μπορούν να γυμναστούν στον καθαρό αέρα των Άλπεων, να βουτήξουν στην παγωμένη λίμνη και να κάνουν μασάζ που θα ανακουφίσει τα συμπτώματά τους.

Και τα τέσσερα παραπάνω προγράμματα περιλαμβάνουν εξειδικευμένους ιατρούς, διαγνωστικά τεστ και εξατομικευμένες δίαιτες παράλληλα με πρακτικές ευεξίας, όπως γιόγκα, λασπόλουτρα, «υδατογυμναστική» και βελονισμό.

Ορισμένες από τις θεραπείες που προτείνονται είναι ανορθόδοξες – το Park Igls υπόσχεται στους ασθενείς «τρεις κομπρέσες συκωτιού με κερί μέλισσας», ενώ οι ασθενείς στο RAKxa υποβάλλονται σε θεραπεία Ya-Pao, στην οποία εφαρμόζεται μια αλοιφή στο στήθος τους στην οποία…μπαίνει φωτιά– αυτές συμπληρώνουν την παραδοσιακή ιατρική.

Ο Μπρένταν Ντέλανι καθηγητής ιατρικής στο Imperial College του Λονδίνου μαζί με άλλους 30 γιατρούς, πέρασε έξι μήνες συντάσσοντας ένα σύνολο συστάσεων για την αναγνώριση και τη διαχείριση της long Covid.

Δημοσιεύτηκε στο British Journal of General Practice τον Νοέμβριο. Ο ίδιος προσωπικά δεν ανησυχεί πολύ για τους τύπους θεραπειών που προσφέρονται σε ασθενείς σε «πολυτελή καταφύγια κατά της Covid» «Οι ασθενείς λαμβάνουν την ιατρική φροντίδα και στη συνέχεια λαμβάνουν τη συμβολή… τύπου απεξάρτησης μέσω κάποιας μορφής δραστηριότητας ευεξίας», λέει.

«Αν έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν σε ένα ταξίδι στις Αυστριακές Άλπεις, αυτό είναι ένα υπέροχο μέρος για να θεραπευτεί κανείς». Το πρόβλημα, φυσικά, είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα των ασθενών με Covid-19 δεν μπορεί να το αντέξει οικονομικά.

«Η ιδέα ότι οι ασθενείς που νοσούν μεγάλα διαστήματα με κορονοϊό είναι οι ζάμπλουτοι που μπορούν να απομακρυνθούν και να κάνουν αυτού του είδους τα πράγματα ευεξίας είναι εντελώς λανθασμένη.

Οι μεγαλύτερες ομάδες [των πασχόντων] είναι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και οι δάσκαλοι, όπως επίσης και το προσωπικό των οίκων φροντίδας, επειδή είχαν τη μεγαλύτερη έκθεση στον κορονοϊό από νωρίς, και πιθανώς αρκετά μεγάλα ιικά φορτία», λέει ο Ντέλανι, ο οποίος νόσησε επίσης από Covid μακράς διαρκείας επί σχεδόν δύο χρόνια.

Αν και οι περισσότεροι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τις πολυτελείς κλινικές, πολλοί αναζητούν ιδιωτική βοήθεια, είτε πρόκειται για «πακέτα διαδικτυακής θεραπείας ευεξίας» είτε για θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο, μια θεραπεία όπου οι ασθενείς αναπνέουν καθαρό οξυγόνο σε υψηλές πιέσεις για να βοηθήσουν στην οξυγόνωση των ιστών τους και στην προώθηση της επούλωσης.

«Αν βρίσκεσαι σε μια κατάσταση όπου δεν μπορείς να εργαστείς, νιώθεις απαίσια και δεν μπορείς να φέρεις εις πέρας τις οικογενειακές και κοινωνικές σου υποχρεώσεις, τότε θα προσπαθήσεις να βρεις όποιον τρόπο μπορείς για να βελτιώσεις την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι», προσθέτει, σημειώνοντας ότι δεν είναι «ασυνήθιστο» για τις κλινικές μακράς διάρκειας Covid του βρετανικού ΕΣΥ να έχουν λίστες αναμονής έως και «10 μηνών».

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του NHS Αγγλίας, πάνω από το ένα τρίτο των ατόμων που παραπέμπονται σε κέντρα αξιολόγησης μετά τον Covid στην Αγγλία πρέπει να περιμένουν «15 τουλάχιστον εβδομάδες» για να τους δουν.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι απελπισμένοι ασθενείς είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν μια περιουσία σε ιδιωτικές εξετάσεις και θεραπείες, καθώς και βιταμίνες, συμπληρώματα, ενδοφλέβιες σταγόνες, βότανα και εναλλακτικά φάρμακα που ελπίζουν ότι θα τους προσφέρουν ανακούφιση. Το ζήτημα επιδεινώνεται επειδή πολλοί ασθενείς δεν μπορούν να παραπεμφθούν εξαρχής σε κλινικές μακράς διαρκείας επειδή συχνά τα συμπτώματά τους…απορρίπτονται ως άγχος.

Οι ασθενείς που μπορούν να αντέξουν οικονομικά τα καταφύγια ευεξίας λοιπόν, δεν λαμβάνουν μόνο θεραπεία για τα χρήματά τους – έχουν επίσης πρόσβαση σε κάποιον που τους…παίρνει στα σοβαρά.

Υπάρχει ένα χάσμα στη μακροχρόνια θεραπεία των ασθενών με Covid, το οποίο επιδεινώνεται από το γεγονός ότι η ασθένεια από μόνη της είναι ήδη δαπανηρή, με πολλούς να δηλώνουν ανίκανοι να εργαστούν.

Το φθινόπωρο, μια μικρή έρευνα σε 252 πάσχοντες που διεξήχθη από την εκστρατεία Long Covid Support διαπίστωσε ότι το 45% δεν μπόρεσε να επιστρέψει στην εργασία του, ενώ το 5% είχε απολυθεί λόγω της κατάστασής τους.

«Άτομα με παθήσεις όπως χρόνια κόπωση και πιθανώς μακροχρόνια Covid βιώνουν σημαντική αναστάτωση στη ζωή τους και συχνά απαιτείται υποστήριξη από την οικογένεια και τους φίλους», λέει ο Πολ ΜακΚρόουν, καθηγητής οικονομικών της υγείας στο Πανεπιστήμιο του Γκρίνουιτς, ο οποίος έχει συγγράψει εργασίες για το κρυφό κόστος της χρόνιας κόπωσης.

«Είναι ουσιαστικά μια πολιτική επιλογή για το πόσα ξοδεύουμε για την υγειονομική περίθαλψη. Η γραμμή που δίνεται συχνά είναι ότι οι πόροι είναι σπάνιοι, αλλά αυτή είναι μια σχετική έννοια – πόσο σπάνιοι είναι; Αυτήν τη στιγμή ξοδεύουμε λιγότερο από το 10% του ΑΕΠ για την υγεία και επομένως υπάρχουν περιθώρια για αυξήσεις» προσθέτει.

Τον Ιούλιο, το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας για την Υγεία στη Βρετανία διέθεσε 23 εκατομμύρια ευρώ για 15 μελέτες σχετικά με τη διάγνωση και τη θεραπεία μακράς διάρκειας του Covid. Κι ενώ εξακολουθεί να μην υπάρχει συναίνεση για τις καλύτερες θεραπείες, τα…καταφύγια θα συνεχίσουν να προσελκύουν πελάτες. Και οι ασθενείς μπορεί να να ξοδέψουν μικρές περιουσίες με την ελπίδα να θεραπευτούν, αλλά τελικά να μη νιώσουν καλύτερα.

Γράφοντας στην Telegraph η δημοσιογράφος και πάσχουσα από «χρόνια Covid» Έλεν Κίρουαν Τέιλορ υποστήριξε ότι «ο κυνισμός βγαίνει από το παράθυρο όταν είσαι απελπισμένος». «Οι κλινικές επιταχύνουν τη διαδικασία επούλωσης, αλλά αν δεν διατηρήσετε τα οφέλη με τη σωστή διατροφή και τακτικές θεραπείες στο σπίτι, τα συμπτώματα επιστρέφουν», προειδοποίησε.

Ο Δρ Πίτερ Γκάρτνερ είναι ο επικεφαλής ιατρός στο Park Igls retreat στην Αυστρία. Λέει ότι το πρόγραμμα Fit After Covid αναπτύχθηκε το φθινόπωρο του 2020, προσθέτοντας «λίγες θεραπείες και λίγα διαγνωστικά εργαλεία» στο τυπικό πακέτο του θερέτρου, το οποίο δίνει έμφαση στον ρόλο του εντέρου στην ευεξία.

Οι ασθενείς μαθαίνουν να μασούν καλά και να κάνουν αποτοξίνωση, αλλά και κομπρέσες με διάφορα φυτικά συστατικά. Προσθέτει ότι οι ειδικοί του κέντρου ενημερώνονται για την μακροχρόνια έρευνα για την Covid, προκειμένου να προσφέρουν τα καλύτερα διαγνωστικά εργαλεία ως μέρος του νέου πακέτου, συμπεριλαμβανομένου ενός τεστ σπειρομέτρησης.

Λέει ότι το καταφύγιο βλέπει «λίγους» ασθενείς με Covid την εβδομάδα. «Δεν υπάρχουν παρενέργειες και αυτό είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να κάνει ο καθένας», λέει κάνοντας λόγο για έναν απαραίτητο κρίκο που λείπει «μεταξύ των αποκαταστάσεων και της κανονικής ζωής».

Η Fiona Arrigo, ιδρύτρια της εταιρείας Wellness Retreat , λέει ότι το καταφύγιό της με έδρα το Σόμερσετ «δημιουργήθηκε ως απάντηση στην έντονη απαίτηση όσων αγωνίζονται με τις ύπουλες συνέπειες του Covid-19» Το πρόγραμμα δίνει στους πάσχοντες χρόνο να επεξεργαστούν το «σοκ, το τραύμα και την εξάντληση» από τη μακρά ασθενεια Covid και το προσαρμοσμένο σχέδιο θεραπείας βοηθά τους ανθρώπους να αναρρώσουν.

Αυτός, λέει, είναι και ο λόγος που το κέντρο είναι ακριβό: «Είναι αυτή η τιμή λόγω του εξαιρετικά υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας, της πρόσβασης των πελατών μας στους διαφορετικούς ειδικούς και των εις βάθος δοκιμών που απαιτεί και επίσης επειδή το πρόγραμμα είναι εντελώς εξατομικευμένο. Οι ασθενείς μένουν σε ένα «γοητευτικό εξοχικό σπίτι» με φρέσκιες φράουλες και «ατομικό μπάνιό» που έχει το δικό του ποταμάκι.

Οι ασθενείς κάνουν βελονισμό σε θερμαινόμενα κρεβάτια καλυμμένο με πέταλα λουλουδιών και μετά ένα μπάνιο με νιφάδες μαγνησίου. Σύμφωνα με τους ειδικούς αποκτούν αυτοπεποίθηση, αναπτύσσουν βαθύτερα πρότυπα αναπνοής, βελτιώνουν τα επίπεδα ενέργειάς τους και αισθάνονται «βαθιά κατανόηση και συμπόνια για τον εαυτό τους μετά απο το συχνά προκλητικό και δύσκολο ταξίδι» του κορονοϊού.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν είναι εγγυημένα και λέει ότι το προσωπικό «μιλά πολύ καθαρά σε όλους» για να «διασφαλίσει ότι οι πελάτες γνωρίζουν τι μπορεί να γίνει ρεαλιστικά.

Σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων διαχείρισης McKinsey, η παγκόσμια αγορά ευεξίας αξίζει τώρα 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια και αυξάνεται συνεχώς. Ωστόσο, ενώ η επίγνωση και ο διαλογισμός έχει αποδειχθεί ότι βοηθούν στο στρες και το άγχος του κορονοϊού, οι λύσεις ευεξίας δεν θα πρέπει να αντικαθιστούν την κατάλληλα χρηματοδοτούμενη ιατρική περίθαλψη, λένε οι επιστήμονες.

«Υπάρχει μια νεοφιλελεύθερη ιδεολογία που περιμένει από εμάς να αναλάβουμε την πλήρη ατομική ευθύνη για την υγεία και την ευημερία μας – επιτρέποντας στις κυβερνήσεις να αποσύρουν και να αποζημιώσουν τις δημόσιες υπηρεσίες», λέει ο Ronald Purser, καθηγητής διαχείρισης στο State University του Σαν Φρανσίσκο και συγγραφέας του McMindfulness: Πώς το Mindfulness έγινε η Νέα Καπιταλιστική Πνευματικότητα.