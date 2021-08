Πριν ένα χρόνο η covid-19 εξαφανίστηκε από τους δρόμους της Ουχάν στην Κίνα. Όμως στην πόλη αυτή, όπου η ασθένεια εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 2019, έχει πλέον εξαπλωθεί μια νέα εστία μόλυνσης που οφείλεται στο ιδιαίτερα μεταδοτικό παραλλαγμένο στέλεχος Δέλτα του κορονοϊού, αναγκάζοντας τις αρχές να υποβάλουν το σύνολο των κατοίκων της σε διαγνωστικά τεστ.

Millions under COVID-19 lockdown as China battles Delta outbreak

Millions under COVID-19 lockdown as China battles Delta outbreak

Τρία νέα κρούσματα covid-19 επιβεβαιώθηκαν χθες Δευτέρα στην Ουχάν, μια πόλη 11 εκατομμυρίων κατοίκων, μετά την εμφάνιση τον Ιούλιο μιας εστίας του παραλλαγμένους στελέχους Δέλτα στην ανατολική Κίνα. Στην πόλη δεν είχαν καταγραφεί τοπικά κρούσματα μόλυνσης από τον Μάιο του 2020.

Η επανεμφάνιση της επιδημίας αποτελεί πλήγμα για την Ουχάν, την πρώτη πόλη παγκοσμίως όπου επιβλήθηκε lockdown στις 23 Ιανουαρίου 2020 για 76 ημέρες.

Έκτοτε η ζωή έχει επιστρέψει στην κανονικότητα, με τους κατοίκους να λένε ότι ζουν «στην πιο ασφαλή πόλη του κόσμου».

Η Ουχάν, στις όχθες του ποταμού Γιανγκτσέ, «ξεκινά άμεσα τη διεξαγωγή μοριακών διαγνωστικών τεστ σε όλους τους κατοίκους», δήλωσε ο Λι Τάο υπεύθυνος της δημαρχίας. Συνολικά επτά εργαζόμενοι από άλλες επαρχίες έχουν βρεθεί θετικοί στην covid-19, ανακοίνωσαν χθες οι αρχές. Τέσσερις εξ αυτών ωστόσο είναι ασυμπτωματικοί.

Η Κίνα είχε καταφέρει σχεδόν να εξαλείψει την επιδημία στο έδαφός της από την άνοιξη του 2020, με τη ζωή να επιστρέφει στην κανονικότητα, παρά το γεγονός ότι εμφανίζονταν σποραδικές και πολύ περιορισμένες νέες εστίες της covid-19.

China races to curb Delta-spurred COVID outbreak, worst in months

China races to curb Delta-spurred COVID outbreak, worst in months

Όμως η νέα εστία του παραλλαγμένου στελέχους Δέλτα, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο στη Νανκίν, εξαπλώνεται γρήγορα.

Όμως η νέα εστία του παραλλαγμένου στελέχους Δέλτα, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο στη Νανκίν, εξαπλώνεται γρήγορα. Σήμερα οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν 90 νέα κρούσματα covid-19. Σε εθνικό επίπεδο τουλάχιστον 400 κρούσματα συνδέονται με την εστία στην πόλη Νανκίν της ανατολικής Κίνας.

Mass Covid-19 testing under way across China amid rising infections fuelled by Delta variant

Mass Covid-19 testing under way across China amid rising infections fuelled by Delta variant

Η αναζωπύρωση της επιδημίας παραμένει περιορισμένη στην Κίνα σε σχέση με άλλες χώρες, όμως η νέα εστία έχει επεκταθεί γεωγραφικά περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη τους τελευταίους μήνες στη χώρα.

Πλέον περισσότερες από 12 επαρχίες έχουν αναφέρει κρούσματα κορονοϊού, όπως και το Πεκίνο, με τις αρχές της κινεζικής πρωτεύουσας να ζητούν χθες Κυριακή από τους κατοίκους να μην φεύγουν από την πόλη παρά μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.