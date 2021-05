Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης ήταν 0,53% τα τελευταία 10 χρόνια, ανεβάζοντας τον πληθυσμό στα 1,41 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με την απογραφή που έλαβε χώρα το 2020, ωστόσο είδε το φως της δημοσιότητας μόλις χθες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ρυθμός αύξησης για την προηγούμενη δεκαετία (2000-2010) ήταν 0,57% πράγμα που σημαίνει ότι στα επόμενα 10 χρόνια τα πράγματα επιδεινώθηκαν.

Why Aging Population is China’s Big Problem?

Why Aging Population is China’s Big Problem?

Για την απογραφή σ’ όλα τα μήκη και πλάτη της αχανούς κινεζικής επικράτειας χρησιμοποιήθηκαν μέσα στο 2020 επτά εκατομμύρια απογραφείς που «χτένισαν» τη χώρα από σπίτι σε σπίτι.

Ο επικεφαλής της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας , Νινγκ Ζίζε αποκάλυψε ότι 12 εκατομμύρια μωρά γεννήθηκαν πέρυσι – μια σημαντική μείωση από τα 18 εκατομμύρια νεογέννητα που είδαν το φως το 2016. «Ο αριθμός παραμένει σημαντικός» πρόσθεσε.

Το χαμηλότερο ποσοστό γονιμότητας είναι ένα φυσικό αποτέλεσμα της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας, λένε οι ειδικοί . Καθώς οι χώρες αναπτύσσονται οικονομικά, τα ποσοστά γεννήσεων τείνουν να μειώνονται λόγω της εκπαίδευσης ή άλλων προτεραιοτήτων όπως είναι η καριέρα.

Οι γειτονικές της χώρες, όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, για παράδειγμα, καταγράφουν επίσης χαμηλά ποσοστά γεννήσεων τα τελευταία χρόνια παρά τα κυβερνητικά κίνητρα για να αποκτήσουν τα ζευγάρια περισσότερα παιδιά.

Why China Ended its One-Child Policy

Why China Ended its One-Child Policy

Πέρυσι, η Νότια Κορέα κατέγραψε περισσότερους θανάτους από τις γεννήσεις για πρώτη φορά στην ιστορία, προκαλώντας νέο συναγερμό σε μια χώρα που έχει ήδη το χαμηλότερο ποσοστό γεννήσεων στον κόσμο.

Η συρρίκνωση του πληθυσμού προβληματίζει τις κυβερνήσεις, λόγω της ανεστραμμένης ηλικιακής δομής, καθώς οι ηλικιωμένοι είναι περισσότεροι από τους νέους. Όταν συμβεί αυτό, δεν θα υπάρχουν αρκετοί εργαζόμενοι στο μέλλον για να υποστηρίξουν τους ηλικιωμένους και θα υπάρχει αυξημένη ζήτηση για υγεία και κοινωνική περίθαλψη.

Το 2016 η Κίνα εγκατέλειψε την πολιτική του ενός παιδιού, που ήταν σε ισχύ εδώ και δεκαετίες, ελπίζοντας να αυξήσει τις γεννήσεις, και άρχισε να επιτρέπει στα ζευγάρια να αποκτήσουν δύο παιδιά. Επίσης, είχε θέσει στόχο να αυξήσει τον πληθυσμό της στα 1,42 δισεκατομμύρια το 2020. Οι γεννήσεις ωστόσο συνέχισαν να μειώνονται.