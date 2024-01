Στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram η Κιμ Καρντάσιαν δηλώνει πολύ «λαμπερή» για να ασχοληθεί με τα…εγκόσμια και στέλνει ένα σέξι φιλί στους θαυμαστές της

Η Kιμ Καρντάσιαν είναι η «βασίλισσα»των selfie και ξέρει να προκαλεί αίσθηση με κάθε νέα της ανάρτηση στα εκατομμύρια των οπαδών της στα σόσιαλ μίντια. H 43χρονη σταρ των ριάλιτι και ιδρύτρια του κολοσσού SKIMS «ανέβασε» μια κομψή selfie μέσα από το αυτοκίνητό της, σε μια αψεγάδιαστη, χειμερινή εμφάνιση.

«Πολύ γκλάμορους για να με νοιάζει το ο,τι» (Too Glam To Give A Damn) όπως μεταφράζεται σε ελεύθερη μετάφραση , έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας στο Instagram και έδωσε στην κάμερα ένα φιλί.

Η διάσημη ινφλουένσερ φορούσε ένα υπερμεγέθες μπουφάν από δέρμα φιδιού σε κρεμ αποχρώσεις, ενώ ακουμπάει το χέρι στο κεφάλι της, επιδεικνυοντας μία γούνινη τσάντα. Δεν ήταν λίγοι ωστόσο εκείνοι που έσπευσαν να σχολιάσουν την αλαζονεία της, λίγο μετά τις αναρτήσεις με τον πανάκριβο χριστουγεννιάτικο στολισμό, σε μία περίοδο κρίσης και πληθωριστικών πιέσεων.

Πριν από το νέο έτος, η σταρ του «Keeping Up With the Kardashians» μοιράστηκε περισσότερες selfie καθώς προετοιμαζόταν για το ετήσιο πάρτι της οικογένειάς της την παραμονή των Χριστουγέννων, που συγκεντρώνει κάθε χρόνο μεγάλα ονόματα του διεθνούς τζετ σετ.

Η μεγιστάνας έμεινε πιστή στις εορταστική χειμωνάτικη παράδοση, ενώ φόρεσε ένα γαλάζιο φόρεμα μέχρι το πάτωμα με γούνινες και μεταξωτές λεπτομέρειες.

Αν και ήταν επίσημη η περίσταση, η μητέρα τεσσάρων παιδιών ανέβασε στο Instagram Story της ένα πλάνο όπου εμφανίζεται να κάνει έλκηθρο σε ψεύτικο χιόνι στην αυλή της, με την μακροχρόνια φίλη της Πάρις Χίλτον. Η Πάρις Χίλτον και η Κιμ Καρντάσιαν χρονολογείται εδώ και δεκαετίες καθώς και οι δύο θέλουν να διατηρήσουν ζωντανές ορισμένες παραδόσεις

Στο λαμπερό πάρτι έδωσαν επίσης το παρών η μητέρα της, Κρις Τζένερ και οι διάσημες αδερφές της, Κόρτνεϊ, Κλόι και Κένταλ Τζένερ, ενώ έκαναν μαζί μία διασκεδαστική ανάρτηση στο TikTok εκείνο το βράδυ φορώντας τα καλά τους. «Χάσαμε την Κιμ», έγραψε η 26χρονη Κάιλι στη λεζάντα ενώ τραγουδάει το χριστουγεννιάτικο τραγούδι της Ariana Grande «Santa Tell Me».

πηγή :https://www.newsbomb.gr/kosmos/story/1509684/kim-karntasian-i-selfie-me-to-minyma-pou-syzitithike-poly-lamperi-gia-na-me-noiazei