Συνάντηση του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Δημήτρη Παπαστεργίου με το προεδρείο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Tae Kwon Do πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα στα γραφεία της ΚΕΔΕ.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Tae Kwon Do Νίκος Θωμαΐδης, ο Γενικός Γραμματέας Μιχάλης Φυσεντζίδης και ο ταμίας και Πρόεδρος της Ένωσης Tae Kwon Do Βορείου Ελλάδας, Χρήστος Μανώλης.

Τα μέλη του προεδρείου ενημέρωσαν τον κ. Παπαστεργίου για τις αυξημένες ανάγκες των 350 σωματείων που εκπροσωπούν και βρίσκονται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ζητώντας την έμπρακτη αρωγή της ΚΕΔΕ στο σχέδιο δράσης που έχουν εκπονήσει, για την «επόμενη μέρα», μετά το τέλος της υγειονομικής κρίσης.

Στόχος είναι να δημιουργηθούν αθλητικά κλιμάκια σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, από τους οποία θα δημιουργηθούν οι νέοι πυρήνες ταλέντων του αθλήματος, που στη συνέχεια θα αποτελέσουν την επόμενη γενιά αθλητών που θα στελεχώσουν την εθνική ομάδα.

Για την εκπλήρωση του στόχου αυτού ζήτησαν την βοήθεια της ΚΕΔΕ και των Δήμων, ζητώντας τη χρήση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων που θα μπορούν να στεγάζουν περιοδικά αυτές τις δράσεις. Καθώς και τη μείωση από πλευράς Δήμων των ανταποδοτικών τελών που πληρώνουν για τους χώρους που χρησιμοποιούν ως έδρες των σωματείων.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε:

«Είναι σημαντική η ηθική που διαπνέει το άθλημά σας, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο γαλουχεί τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτό. Ο ρόλος σας είναι πολύ σημαντικός και φυσικά η ΚΕΔΕ θα σταθεί αρωγός σε όλα τα σωματεία που υπηρετούν το άθλημα του Tae Kwon Do, ειδικά εκείνα που τυγχάνουν της αναγνώρισης της Πολιτείας με βάση το νέο αθλητικό νόμο..

Χώροι που ανήκουν στους Δήμους ασφαλώς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη του αθλήματος, αρκεί να υπάρχει πνεύμα συνεργασίας και σωστός προγραμματισμός από μέρους σας. Η Αυτοδιοίκηση βρίσκεται διαχρονικά στο πλευρό του σωματειακού αθλητισμού, γιατί μέσα από αυτόν δίνουμε δημιουργικές διεξόδους στη νέα γενιά των τοπικών μας κοινωνιών, καλλιεργούμε αρχές κι αξίες που διαμορφώνουν το χαρακτήρα τους και αναδεικνύουμε την αξία του αθλητισμού, ως τρόπο ζωής και προαγωγής της υγείας.

Είναι σημαντικό να συνεργαζόμαστε, προς όφελος των παιδιών μας και της ανάπτυξης του αθλητισμού στις πόλεις μας.»

