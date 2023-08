À LA CARTE: Η μικρού μήκους ταινία (διάρκειας 12 λεπτών) θα προβάλλεται στον Δημοτικό Κινηματόγραφο καθημερινά από 24 έως 27/ 9 μαζί με την κανονική ταινία της βραδιάς Mafia Mamma

ΣΥΝΟΨΗ

Ο Υπουργός Υγείας είναι καλεσμένος σε μια life style ραδιοφωνική εκπομπή, με στόχο την απόκρυψη ενός σκανδάλου που τον αφορά. Μαζί με το δημοσιογράφο ακροβατούν στον “αέρα”, σε ένα σκοινί που τεντώνει επικίνδυνα από τις αποκαλυπτικές αντιδράσεις των ακροατών και τις πιέσεις των φαρμακευτικών και της κυβέρνησης.

ΕΙΔΟΣ: ΔΡΑΜΑ-ΜΑΥΡΗ ΚΩΜΩΔΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 12 ΛΕΠΤΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΣΕΝΑΡΙΟ–ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΟΥΒΑΡΑΣ

ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΓΛΟΥ – ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΟΣΚΟΙΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΟΝΤΑΖ: ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΧΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: ΧΑΡΑ ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗ

ΜΑΚΙΓΙΑΖ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΜΟΥΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ: ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΟΥΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΥΛΤΑΝΗ (SOULPRODUCTIONS).ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: AUTHORWAVE

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ- ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΩΝ

Σε ένα ραδιοφωνικό στούντιο οι δύο ήρωες της ταινίας, ο Υπουργός Υγείας και ο δημοσιογράφος, οργανώνουν μια “εκ βαθέων” συνέντευξη για να καλύψουν ένα σκάνδαλο, στο οποίο είναι εμπλεκόμενος ο Υπουργός. Στον “αέρα” ακούγεται μόνο το ψέμα, και μάλιστα απροκάλυπτα.

Η επιλογή του ραδιοφώνου δημιουργεί μια ιδανική συνθήκη, προκειμένου να παρουσιάσουμε ανάγλυφα το διπλό προσωπείο των ηρώων, χαλαρό και άνετο στον “αέρα”, αγωνιώδες και συγκρουσιακό εκτός “αέρα”. Έτσι εστιάζουμε την κάμερα στα πρόσωπα των ηρώων, αιχμαλωτίζοντας με κοντινά και μεσαία πλάνα τις αντιδράσεις και τις εκφράσεις τους, που, μαζί με τις ανάσες και τις σιωπές τους, δίνουν το ρυθμό στην ταινία, δημιουργώντας μια κλιμακούμενη ένταση, που τις κατάλληλες στιγμές αποσυμφορίζεται με πινελιές υπόγειου χιούμορ.

Επιπλέον, ο χώρος του στούντιο διαμορφώθηκε έτσι, με τις κονσόλες, τα αμπερόμετρα και τα άλλα μηχανήματα, ώστε να δημιουργήσει την αίσθηση πιλοτηρίου μιας ακάτου, μέσα στην οποία οι δύο ήρωες, σαν κυβερνήτες της, επιδιώκουν να ελέγχουν τους πάντες και τα πάντα. Παράλληλα, τα χρώματα στο στούντιο είναι κατ΄ επιλογή σκοτεινά, γιατί όλες οι διεργασίες εκεί γίνονται στο σκοτάδι. Τις φορές που η κάμερα βγαίνει εκτός ραδιοφωνικού στούντιο, η δράση κινηματογραφείται από τα παράθυρα, βάζοντας έτσι τους θεατές σε μια συνθήκη παρακολούθησης ενός ιδιαίτερου peepshow.

Ταινίες, όπως το Four lions του Chris Morris, ως προς τη φυσικότητα με την οποία οι ήρωες λένε και κάνουν τα πιο εξωφρενικά και ακραία πράγματα, αλλά και οι ταινίες του Ernst Liubitch, ως προς τον παιγνιώδη συνδυασμό διαλόγων και σιωπών, αποτελούν βασικές επιρροές και αναφορές μας.

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΦΕΣΤΙΒΑΛ/ΒΡΑΒΕΙΩΝ

-Επίσημη συμμετοχή στο Διαγωνιστικό τμήμα “Μικρές Ιστορίες” του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας “Νύχτες Πρεμιέρας” 2021

-Διανομή από την AMA FILMS σε κινηματογραφικές αίθουσες σε Αθήνα (ΑΣΤΥ) και Θεσσαλονίκη (ΟΛΥΜΠΙΟΝ-ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ, ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ) για 7 συνεχείς εβδομάδες.

– Επίσημη συμμετοχή στο 1ο Πανόραμα Ταινιών Μικρού Μήκους 2022 που διοργάνωσε η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών. (Μνεία Σκηνοθεσίας).

-Βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού μήκους στο Epidaurus International Film Festival

-Βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού μήκους στο London Greek Film Festival.

-Βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού μήκους στο Athens Digital International Film Festival.

– Επίσημη συμμετοχή στο Chania Film Festival.

-Επίσημη συμμετοχή σε διεθνή φεστιβάλ, όπως Bharat Film Festival (India), River Film Festival (Italy), Across the Lake Film Festival (North Macedonia), Bucharest Short Film Festival (Romania), Balkans Beyond Borders Short Film Festival.