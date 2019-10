Καθηγητές από ευρωπαϊκά σχολεία επισκέφτηκαν το Δημαρχείο Μετεώρων

Καθηγητές ειδικών σχολείων της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Τουρκίας, της Ιταλίας και της Λιθουανίας επισκέφτηκαν το Δήμαρχο Μετεώρων κ. Θοδωρή Αλέκο.

Ο Δήμαρχος αφού τους καλωσόρισε στην πόλη μας, τους είπε λίγα λόγια για το Δήμο μας και τους ευχήθηκε μία ευχάριστη διαμονή. Με την σειρά του ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Κοινωνικής Μέριμνας κ. Θώμος Γεώργιος τους καλωσόρισε και αυτός και τους πρόσφερε αναμνηστικά δωράκια από την περιοχή μας. Από την μεριά τους οι καθηγητές τους πρόσφεραν διάφορα αναμνηστικά δώρα από την χώρα τους και τους ευχαρίστησαν για την φιλοξενία τους.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το Τουριστικό Γραφείο όπου εκεί έμαθαν περισσότερα για την περιοχή μας και τα αξιοθέατα που προσφέρει.

Σήμερα και αύριο θα έχουν την ευκαιρία να δούνε τις ομορφιές της πόλης μας καθώς διαμένουν στην πόλη των Τρικάλων.

Οι καθηγητές βρέθηκαν στην πόλη μας μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA229 με τίτλο “Collaboration to Have Abilities as New Goals of Education, C.H.A.N.G.E. “ το οποίο έχει σκοπό την εισαγωγή νέων θεραπειών και τεχνικών διδασκαλίας ούτως ώστε να μειωθούν οι μαθησιακές ανισότητες.

Το σχολείο που τους υποδέχτηκε είναι το 1ο Γυμνάσιο Καλαμπάκας και η συντονίστρια του προγράμματος είναι η καθηγήτρια Αγγλικών κ. Νταφούλη Ματίνα.