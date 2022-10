Καθαρά χεράκια πριν και μετά το διάλλειμα

Η υγιεινή των χεριών είναι ένα από τα σημαντικότερα μέτρα πρόληψης της διασποράς των μικροβίων και του κορονοιού.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, το σωστό πλύσιμο των χεριών (πρέπει να ) αποτελεί κομμάτι στης καθημερινότητας όλων μας και βασικό όπλο αντιμετώπισης της πανδημίας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πλυσίματος Χεριών που γιορτάζεται στις 15 Οκτωβρίου, επισημαίνουμε για ακόμα μια φορά πόσο σημαντικό είναι να πλένουμε, μικροί και μεγάλοι, σωστά τα χέρια μας.

Γιατί μπορεί να έχουμε προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που έφερε η εξάπλωση του κορονοιού, ωστόσο παρατηρείται μια χαλάρωση από πλευράς των πολιτών. Για παράδειγμα, πόσοι από εσάς πλένετε καθημερινά σχολαστικά τα χέρια σας; Τα παιδιά συνεχίζουν να μετρούν τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα πριν τα ξεπλύνουν;

Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε τη σωστή τεχνική για το πλύσιμο των χεριών σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας ( ΕΟΔΥ):

‘Ενας διασκεδαστικός τρόπος για να πλένουν σωστά τα χέρια τα παιδιά χωρίς να βιάζονται είναι να τους βάζεται ένα τραγούδι. Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν διάφορα, εμείς σας προτείνουμε ενδεικτικά το ακόλουθο: