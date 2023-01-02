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ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ !
500 μέτρα από τον ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ✅
Karakikes shopping center
Τρίκαλα Ιουλιέτας Αδάμ 12 τηλ 2431077600
11-22 Πλατεία Δεσποτικού (!)📍 τηλ 2431076800
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