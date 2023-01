Κάνουν καλό τα video games στον εγκέφαλο των παιδιών; Νέα έρευνα λέει «ναι»

Μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι τα video games μπορεί να κάνουν καλό στη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού.

Τα βιντεοπαιχνίδια έχουν γίνει εδώ και καιρό πονοκέφαλος για τους γονείς— αλλά μια νέα μελέτη δείχνει ότι μπορεί πραγματικά να κάνουν καλό στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών.

Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας για τα βιντεοπαιχνίδια μέχρι στιγμής έχει επικεντρωθεί στις αρνητικές επιπτώσεις τους. Για παράδειγμα, τα βιντεοπαιχνίδια έχουν συνδεθεί με αντικοινωνική και επιθετική συμπεριφορά. Άλλες μελέτες έχουν βρει ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της επιθετικής συμπεριφοράς και των video games. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει πολλή έρευνα για τη σύνδεση μεταξύ βιντεοπαιχνιδιών και γνωστικών επιδόσεων .

Πώς επηρεάζουν τα βιντεοπαιχνίδια τον εγκέφαλο ενός παιδιού;

Οι ερευνητές ρώτησαν περίπου 2.000 παιδιά ηλικίας 9 και 10 ετών για τις συνήθειες που έχουν κατά τη διάρκεια παιχνιδιού και στη συνέχεια επέλεξαν δύο ομάδες παιδιών. Η μία ομάδα δεν έπαιζε καθόλου βιντεοπαιχνίδια ενώ η άλλη ομάδα έπαιζε περίπου τρεις ώρες κάθε μέρα.

Είναι ενδιαφέρον ότι το 63% των συμμετεχόντων στη μελέτη για τη γνωστική ανάπτυξη ήταν κορίτσια. Αν και κάποτε θεωρούνταν μια στερεότυπη ανδρική δραστηριότητα, φαίνεται ότι τα παιχνίδια απολαμβάνουν πλέον αγόρια και κορίτσια.

Και στις δύο ομάδες δόθηκαν γνωστικές εργασίες. Τα παιδιά που έπαιξαν βιντεοπαιχνίδια είχαν καλύτερες επιδόσεις στα τεστ από τα συνομήλικά τους που δεν έπαιξαν.

«Αυτό το εύρημα υποστηρίζει προηγούμενες έρευνες ότι τα βιντεοπαιχνίδια σχετίζονται με την ενισχυμένη προσοχή, τη δημιουργικότητα, την επίλυση προβλημάτων και ακόμη και το αυξημένο IQ», αναφέρει η Cara Goodwin, PhD, κλινική ψυχολόγος και συγγραφέας του παιδικού βιβλίου, «What to Do When You Feel Like Hitting.»

Κλείνοντας:

Χρειάζεται ακόμη περισσότερη έρευνα σχετικά με τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις των βιντεοπαιχνιδιών για να πει κανείς με βεβαιότητα πόσες ώρες παιχνιδιού κάνει καλό στα παιδιά.

με πληροφορίες από το verywellfamily.com

πηγή :https://www.mothersblog.gr/paidi/anaptyxi/story/137425/kanoun-kalo-ta-video-games-ston-egkefalo-ton-paidion-nea-erevna-leei-nai