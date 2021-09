Όταν το ίδιο το Instagram έχει προτείνει τον λογαριασμό σου ως ένα από τα κορυφαία προφίλ, και μάλιστα δύο φορές, σίγουρα κάνεις κάτι σωστά. Με περίπου 360 χιλιάδες followers, το account-φωτογραφικό λεύκωμα του Τρικαλινού καλλιτέχνη Κώστα Σπαθή μάς ταξιδεύει στον κόσμο μέσα από μια εναέρια, παιχνιδιάρικη, αλλά παρ’ όλα αυτά τακτοποιημένη οπτική. Χρησιμοποιώντας τη νέα τεχνολογία drone –μη επανδρωμένα μίνι αεροσκάφη– ο φωτογράφος μετατρέπεται για λίγο σε πιλότο και μας βοηθάει να καταλάβουμε τι βλέπουν τα σύννεφα. «Ενδιαφερόμενος για τον κόσμο από ψηλά, μου αρέσει να μεταμορφώνω κάθε σκηνή με μια μοντέρνα φρεσκάδα που να αναδεικνύει τον δυναμισμό κάθε τόπου και να χτίζει στιγμές μεταξύ της φύσης και των ανθρώπων. Ο στόχος μου είναι οι συνθέσεις μου να προσδίδουν ένα θετικό συναίσθημα που προκαλεί τον θεατή σε μια διαρκή φαντασία για το πόσο όμορφη, ποικιλόμορφη και πολύχρωμη μπορεί να φαίνεται η ζωή μας από ψηλά». Μπορεί το φιλόδοξο μότο του Κώστα Σπαθή στο προφίλ του να είναι «Sky is not the limit», αλλά σίγουρα ο ουρανός είναι η αρχή.

Οι μέρες του Κώστα Σπαθή είναι γεμάτες εικόνες.

Eίναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς και πιο δημοφιλείς λογαριασμούς στο εγχώριο Instagram. Ο δημιουργός του, Κώστας Σπαθής (@spathumpa), μας ξεναγεί στο φωτογραφικό του σύμπαν. Φωτογραφικά παιχνίδια συμμετρίας στη Μύκονο.

Μια τυπική μέρα στη ζωή του είναι «γεμάτη εικόνες». Ινδονησία, Φιλιππίνες, Ντουμπάι, Φλόριντα, Χονγκ Κονγκ, Ιταλία, Βουδαπέστη και Κυκλάδες είναι μόνο μερικά από τα μέρη που έχει απαθανατίσει με τον φακό του. Μπορεί το μέρος να αλλάζει, αλλά το φωτογραφικό αποτύπωμα του Κώστα Σπαθή είναι διακριτό. Επηρεασμένος από τις σπουδές του στην αρχιτεκτονική, ο καλλιτέχνης είναι φανερό πως γοητεύεται από τη γραμμικότητα και τη συμμετρία. Η ανάγκη του για ισορροπία φωτογραφικά ήταν έντονη ακόμα και όταν πειραματιζόταν μικρός με μια φωτογραφική μηχανή με φιλμ και προσπαθούσε να τοποθετήσει το θέμα του ακριβώς στο κέντρο. «Όλα τα έργα μου είναι εμπνευσμένα από τη γεωμετρία, τη συμμετρία, την επαναληψιμότητα και τη μίνιμαλ αισθητική. Περίεργες προοπτικές, μοτίβα, ευθύγραμμα αντικείμενα, ευρυγώνια θέματα και τα σημεία φυγής είναι μερικά από τα θέματα που με καθηλώνουν όταν φωτογραφίζω στην πόλη ή στη φύση. Προβάλλουν μια καθαρότητα και πολλές φορές αποτελούν ένα μοτίβο», μας εξηγεί.

Επιθαλάσσια κοσμοσυρροή κοντά στα ύδατα της παραλίας Πόρτο Κατσίκι, στη Λευκάδα

Ο γεωμετρικά ενδιαφέρων σχηματισμός του λιμανιού Σεϊτάν, στα Χανιά.

Tο χαρακτηριστικό, σχεδόν εξωγαλαξιακό, πέτρινο τοπίο στο Σαρακήνικο της Μήλου.

Ροζ πινελιές στη Λευκάδα

ΑΠΟΚΟΣΜΗ ΟΜΟΡΦΙΑ

Κύριες πηγές έμπνευσης, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελούν το νερό και η θάλασσα. Ίσως σε μια προσπάθεια να αποτυπώσει το καλοκαίρι, ο φωτογράφος φωτογραφίζει αρκετά συχνά σωσίβια, καραβάκια και αθλήτριες συγχρονισμένης κολύμβησης σε γεωμετρικούς σχηματισμούς πάνω σε έναν ρευστό μπλε καμβά. «Το αλησμόνητο μπλε της χώρας μου είναι αυτό που με κάνει περήφανο γι’ αυτήν. Θέλω να το μοιράζομαι μέσα από τις φωτογραφίες μου. Πολλά επαναλαμβανόμενα στοιχεία στο καθαρό μπλε της θάλασσας δημιουργούν πολλά ενδιαφέροντα μοτίβα. Ο συνδυασμός των στοιχείων αυτών με το έντονο φως της χώρας μας, ειδικά κατά την περίοδο του καλοκαιριού, προσδίδει ένα αίσθημα ευφορίας στον δέκτη». Και σαν να μην ήταν αρκετά αυτά για να ξεχωρίσει, στο προφίλ του κανείς θα συναντήσει ιστιοπλοϊκά μέσα σε κούπες καφέ αλλά και ανθρώπους πάνω σε ποδήλατα να δίνουν μάχη με τη βαρύτητα. O Κώστας Σπαθής, ως φανατικός οπαδός των νέων τεχνολογιών, εξερευνά και αναπτύσσει συνεχώς νέες τεχνικές, νέους τρόπους δημιουργίας και επεξεργασίας φωτογραφιών. Έχοντας δηλώσει στο παρελθόν πως ο αγαπημένος του καλλιτέχνης είναι ο Σαλβαδόρ Νταλί, το σουρεαλιστικό στοιχείο σίγουρα δεν λείπει από τη δουλειά του. Ακόμα και οι φωτογραφίες του με τοπία που αποτελούν μέρη του πραγματικού κόσμου και δεν αψηφούν τους νόμους της φύσης έχουν κάτι το απόκοσμο. Με την εναέρια οπτική, σε συνδυασμό με τη συμμετρία και με το ανθρώπινο στοιχείο να εμφανίζεται τις περισσότερες φορές μόνο ως ένδειξη κλίμακας, οι φωτογραφίες του Κώστα Σπαθή είναι λες και έχουν ξεπηδήσει από κάποια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ένας κόσμος γνώριμος, αλλά συνάμα και ξένος. «Μου αρέσει να φιλτράρω τον κόσμο και να τον αποτυπώνω μέσα από τη δική μου οπτική. Έτσι η πραγματικότητα μετατρέπεται σε ένα απέραντο παιχνίδι ψευδαίσθησης». Αναρωτιόμαστε μετά από τόσα ταξίδια ποιος προορισμός έχει άραγε την περισσότερη φωτογένεια. «Κάθε προορισμός έχει τις δικές του ομορφιές, αρκεί να βρεις τη σωστή οπτική γωνία για να τις αναδείξεις», μας απαντά.

Στιγμιότυπα από τη χαρακτηριστική εναέρια οπτική του Σπαθή στη Λευκάδα, ενώ κάτω δεξιά η λιμνοθάλασσα του Μπάλου με τη λευκή άμμο, στα Χανιά της Κρήτης.

ΣΙΜΟΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ

