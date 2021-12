Καθώς οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να πέφτουν, πολλοί έχουν αρχίσει να ανάβουν τα μέσα θέρμανσης στο σπίτι για πρώτη φορά αυτήν τη σεζόν.

Και ενώ το να επιστρέφει κανείς μετά από μία κουραστική και κρύα μέρα σε ένα ωραίο, ζεστό σπίτι, η θέρμανση μπορεί να εξελιχθεί και σε πηγή σοβαρών προβλημάτων.

Μάλιστα, οι ειδικοί λένε ότι αν παρατηρήσετε ένα συγκεκριμένο πράγμα να σας συμβαίνει, όταν ανάβετε τη θέρμανση, είναι σώφρον να μιλήσετε με τον γιατρό σας.

Καλέστε γιατρό εάν σας πιάνει βήχας, ή συριγμός, όταν ανάβετε τη θέρμανση στο σπίτι

Πολλοί εμφανίζουν αλλεργίες το φθινόπωρο, χάρη στη γύρη και την μούχλα από τα φύλλα που αποσυντίθενται. Ωστόσο, εάν τα συμπτώματά σας -ιδίως ο βήχας, ο συριγμός και το φτέρνισμα- τείνουν να συμπίπτουν με τη στιγμή που ανάβετε το σύστημα θέρμανσης, οι ειδικοί λένε ότι μπορεί να οφείλεται σε μούχλα που κυκλοφορεί μέσα στο σπίτι σας.

“Αυτή είναι η εποχή του χρόνου που το τηλέφωνό μου αρχίζει να χτυπά ασταμάτητα”, λέει ο Jeffrey C. May, διευθυντής του J. May Home Inspections και συγγραφέας του “My House Is Killing Me: The Home Guide for Families with Allergies and Asthma”.

Ο May εξηγεί ότι πολλά σπίτια παρέχουν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη των σπόρων μούχλας, συμπεριλαμβανομένων των τριών βασικών απαιτήσεών της:

Οξυγόνο Υγρασία Τροφή

“Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν καν ότι έχουν πρόβλημα μέχρι να αρχίσουν να αρρωσταίνουν”, πρόσθεσε.

Ορισμένα πρόσθετα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με πρόβλημα μούχλας

Η οικιακή μούχλα μπορεί να προκαλέσει μια σειρά από προβλήματα υγείας εκτός από βήχα, συριγμό και φτέρνισμα. Μπορεί να εμφανίσετε:

καταρροή, ή συμφόρηση (μπούκωμα)

(μπούκωμα) φαγούρα στα μάτια

δερματικό εξάνθημα

πονόλαιμο

πονοκέφαλο

“Μερικοί με αλλεργίες στην μούχλα, ή με άσθμα, μπορεί να έχουν πιο έντονα συμπτώματα”, εξηγεί το αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). “Τα σοβαρά συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό και δύσπνοια”, προσθέτουν οι ειδικοί τους.

Ελέγξτε για μούχλα τις προβληματικές περιοχές στο σπίτι

Η μούχλα μπορεί να αναπτυχθεί στις σωληνώσεις του air condition ή/και του συστήματος που έχετε για θέρμανση, όπως ο καυστήρας υγραερίου (που κατά κανόνα τοποθετείται στο μπαλκόνι). Αλλά ο May λέει ότι είναι πολύ πιθανό να τη βρείτε μέσα στο πηνίο και την επένδυση από υαλοβάμβακα της εξωτερικής μονάδας. Αυτό συμβαίνει επειδή αυτές οι περιοχές είναι πιο πιθανό να μαζέψουν σκόνη και εκτίθενται εύκολα στην υγρασία. “Έχω δει επενδύσεις σπειρών στις οποίες είχε διεισδύσει εντελώς η μούχλα”, λέει ο May.

Το CDC συνιστά τον έλεγχο των επιπέδων υγρασίας, τη διόρθωση στεγών, παραθύρων και σωλήνων που παρουσιάζουν διαρροή, τον καθαρισμό και το στέγνωμα μετά από τυχόν πλημμύρες και τον κατάλληλο αερισμό χώρων με υψηλή υγρασία, όπως το μπάνιο, το πλυντήριο και η κουζίνα.

Πώς εισέρχεται η μούχλα στο σπίτι

Επιπλέον, αξίζει να είστε προσεκτικοί σχετικά με τους πολλούς τρόπους με τους οποίους η μούχλα μπορεί να διεισδύσει στο χώρο σας αρχικά. «Η μούχλα μπορεί να εισέλθει στο σπίτι σας μέσω ανοιχτών θυρών, παραθύρων, αεραγωγών και συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Η μούχλα στον εξωτερικό αέρα μπορεί επίσης να προσκολληθεί σε ρούχα, παπούτσια και κατοικίδια και μπορεί να μεταφερθεί σε εσωτερικούς χώρους», εξηγεί το CDC.

Οι ειδικοί συνιστούν να ελέγχετε για μούχλα τα πιο ευαίσθητα υλικά του σπιτιού σας. “Ταπετσαρίες, μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, χαλιά και υφάσματα, συνήθως υποστηρίζουν την ανάπτυξη μούχλας”, αναφέρεται.

