Η πετυχημένη απεργία στις 9 Νοέμβρη και οι μεγαλειώδης απεργιακές διαδηλώσεις, έστειλαν ηχηρό το μήνυμα κλιμάκωσης του αγώνα. Διατράνωσαν την απόφαση των εργαζομένων ότι δεν συμβιβάζονται με τη φτώχεια

και την παγωνιά, ότι δεν πρόκειται να πεθάνουν για τα κέρδη της εργοδοσίας, ότι το λογαριασμό της ακρίβειας θα τον στείλουν σε αυτήν και στην κυβέρνηση.

Από την επόμενη μέρα «αναπνέουμε» καλύτερα. Παίρνουμε θάρρος από τα χαμόγελα των εργαζομένων που έβαλαν στην απεργία «λουκέτο» σε δεκάδες χώρους δουλειάς, από την έντονη παρουσία νέων σε ηλικία συναδέλφων, από τη συνάντησή μας σε ένα ανθρώπινο ποτάμι με τους αυτοαπασχολούμενους, τους συνταξιούχους, τους φοιτητές και σπουδαστές.

Με μεγαλύτερο κουράγιο και ορμή εντείνουμε τις διεκδικήσεις μας για αυξήσεις στους μισθούς, για υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, για να έχουμε φθηνό ρεύμα και βασικά αγαθά. Συνεχίζουμε από την πρώτη γραμμή του αγώνα, με την αισιοδοξία που πηγάζει από το δίκιο των διεκδικήσεων, από την ανάγκη για ζωή που δεν θα στενάζει με επιδόματα και voucher. Ακυρώνουμε στην πράξη τους αντεργατικούς νόμους όπως το νόμο Χατζηδάκη, σπάμε την τρομοκρατία, τα εμπόδια που βάζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και κυβερνήσεις τους.

Αυτή είναι η λαϊκή απάντηση στην πολιτική που υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις και οδηγεί σήμερα 7 στους 10 εργαζόμενους να έχουν κόψει αρκετά είδη διατροφής λόγω της ακρίβειας και της κοροϊδίας του «καλαθιού». Στο δυσβάστακτο κόστος πληρωμής του ρεύματος, την ίδια στιγμή που οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στην ενέργεια έχουν στήσει πάρτι κερδών.

Αυτή είναι η μόνη αξιοπρεπής κι ανθρώπινη στάση απέναντι στα κοράκια, στους «Πάτσηδες» αυτού του κόσμου, που αξιοποιούν τους νόμους όλων των κυβερνήσεων για να μπουκάρουν σαν τους κλέφτες μέσα στα σπίτια μας σπάζοντας πόρτες, απαιτώντας να γίνουν δικά τους.

Απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική δεν υπάρχει ανοχή. Ούτε αναμονή για αυτούς που μας υπόσχονται ξανά προεκλογικά λύσεις στα προβλήματά μας. Κάθε κυβέρνηση παίρνει την αντιλαϊκή σκυτάλη από την προηγούμενη και τη δυναμώνει. Σωτηρία για το λαό μπορεί να υπάρξει μόνο από τον ίδιο τον λαό.

Η πείρα που έχουμε αποκτήσει δεν αφήνει χώρο για νέες αυταπάτες. Θα είναι επιζήμια κάθε αναμονή που θα παρακολουθεί παθητικά τις εξελίξεις μέσα στο λάκκο των υποσχέσεων, των ψεύτικων ελπίδων της κυβερνητικής εναλλαγής.

Πίσω από κάθε εργατικό πρόβλημα και αδιέξοδο, πίσω από την φτώχεια, την ακρίβεια, την καταστολή, τους πλειστηριασμούς, τον πόλεμο, η αιτία παραμένει ίδια και απαράλλαχτη. Είναι η ακόρεστη δίψα για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων! Για την αύξησή τους νομοθετούν όλες οι κυβερνήσεις, για τον ίδιο λόγο δυναμώνουν την ένταση της εκμετάλλευσης και της καταστολής.

Μόνο η δική μας αγωνιστική δράση, η ανάπτυξη της αλληλεγγύης, η οργάνωσή μας μπορούν να δώσουν θετική έκβαση για τις διεκδικήσεις μας και τη ζωή μας! Μόνο η ενεργητική παρέμβασή μας στους χώρους δουλειάς, σε κάθε εργασιακό χώρο μπορεί να φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα με αυξήσεις, με πραγματική ανακούφιση του εργαζόμενου λαού!

Απορρίπτουμε τον αντιλαϊκό κρατικό προϋπολογισμό που φέρνει μεγαλύτερη ακρίβεια, φτώχεια, φορολογική αφαίμαξη σε βάρος του λαού, που θα κληθεί να σφίξει και άλλο το ζωνάρι για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η τρελή κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.

Ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει νέες αυξήσεις φόρων για το λαό που θα ξεπεράσουν τα 50δις ευρώ την ίδια στιγμή που μοιράζει στους επιχειρηματικούς ομίλους 14 δις ευρώ. Έρχονται νέες περικοπές σε Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική Ασφάλιση συνεχίζοντας την εγκληματική πολιτική ενάντια στη ζωή και στα δικαιώματά μας.

Η δύναμη βρίσκεται στη μαζική οργάνωση και στον ταξικό αγώνα

Με αποφασιστικότητα, με μαχητικότητα και ξεσηκωμό σε κάθε χώρο δουλειάς να γίνει η οργή μας δύναμη διεκδίκησης και ελπίδας δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τις νέες μεγάλες πανελλαδικές κινητοποιήσεις το αμέσως επόμενο διάστημα.

Καλούμε τα συλλογικά όργανα των συνδικάτων χωρίς καμία καθυστέρηση να βάλουν μπροστά τις μηχανές του αγώνα, με συνεδριάσεις των ΔΣ, με γενικές συνελεύσεις, με πολύμορφη δράση και πρωτοβουλίες για να φτάσουν σε κάθε εργαζόμενο, σε κάθε γραφείο, εργοστάσιο, γιαπί, , στις γειτονιές, παντού.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

c 825€ κατώτερο μισθό στον Ιδιωτικό τομέα, αυξήσεις 20% στον Δημόσιο τομέα

c Συλλογικές συμβάσεις και αυξήσεις στους μισθούς πάνω από τον πληθωρισμό

c Σταθερή δουλειά με δικαιώματα, όχι στις απλήρωτες υπερωρίες

c Καταβολή ΑΜΕΣΑ του δώρου Χριστουγέννων σε μισθωτούς και συνταξιούχους. Επιστροφή 13ου και 14ου μισθού, 13ης και 14ης σύνταξης.

Καλούμε τους συνδικαλιστικούς συλλόγους και τους μαζικούς φορείς των αυτοαπασχολουμένων, των επιστημόνων, των φοιτητών, των γυναικών σε συλλαλητήριο στις 17 Δεκέμβρη διεκδικώντας:

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

c Γενναία μείωση και πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου και κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στην ενέργεια.

c Γενναία μείωση και πλαφόν στις τιμές στα βασικά είδη πλατιάς κατανάλωσης (π.χ. γάλα, άλευρα, έλαια, λίπη) και κατάργηση του ΦΠΑ σε αυτά τα είδη.

c Κανένα εργατικό και λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό, τηλέφωνο. Διαγραφή χρεών για τα εργατικά – λαϊκά νοικοκυριά και τους επαγγελματίες.

c Επιδότηση ενοικίου για εργατικά – λαϊκά νοικοκυριά, φοιτητές και μικρές επιχειρήσεις, διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης και αύξηση της επιδότησης.

c Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τα εργατικά – λαϊκά νοικοκυριά.

c Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους επαγγελματίες.

c Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

c Διαγραφή χρεών σε τράπεζες και εφορία.

Συλλαλητήριο – ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΗ

12:30 μμ– Πλατεία Ρήγα Φεραίου -Τρίκαλα

Για Αυξήσεις στους Μισθούς

Εναντία στην Ακρίβεια και τους Πλειστηριασμούς