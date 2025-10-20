Για 8η συνεχόμενη χρονιά τα Τρίκαλα υποδέχθηκαν τα κόμικς. Με τον τίτλο «Καμπίσιοι Δημιουργοί 8 ½» στις 18 Και 19 Οκτωβρίου 2025 στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων «Αθανάσιος Τριγώνης» οι δημιουργοί του Συλλόγου Κόμικς και Τεχνών «ΕΤουΚου», με τον Δήμο Τρικκαίων και το Δημοτικό Θέατρο Τρικάλων προσέφεραν μια διήμερη γιορτή των κόμικς. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κωμωδίας, που υλοποιείται με την υποστήριξη και αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.Η 9η Τέχνη κατέκτησε κυρίως μικρούς σε ηλικία φίλους και φίλες, που περιηγήθηκαν στα εκθέματα, συνομίλησαν με τους δημιουργούς, ζωγράφισαν και σχεδίασαν σε παιδικά εργαστήρια. Στο μεγάλο bazaar οι Θεσσαλοί καλλιτέχνες διέθεταν τα έργα τους, ενώ διεξήχθη και η έκθεση «Noir & Blanc» σε συνεργασία των Εκδόσεων του Κάμπου και του Comicdom Press.

Επίσης έγιναν προβολές βραβευμένων παιδικών ταινιών και κινούμενων σχεδίων από το TAF (Thessaloniki Animation Festival).

Όπως κάθε χρόνο, οι Καμπίσιοι Δημιουργοί συνεισφέρουν στην εικόνα της πόλης, ενισχύοντας μια άποψη μέσω των κόμικς. Φέτος, ο Αντώνης Γκαγκάρας -reso graffiti (στη φωτό με τον προϊστάμενο Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού κ. Στεφ. Νταλάση) δημιούργησε μια σύνθεση για το διάβασμα… δίπλα από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων.