Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb (JWST) της NASA απαθανάτισε τις «κάποτε κρυμμένες» απαρχές ενός πολύ νεαρού άστρου κατά τη διάρκεια της εξερεύνησής του για την εύρεση των πρώτων γαλαξιών.

Η εικόνα αυτού του πρωτοάστρου – που δεν είχε καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν – έχει σχήμα «κλεψύδρας» και μοιάζει σαν να φλέγεται στη μέση του σκοτεινού σύμπαντος ενώ είναι ορατό μόνο στο υπέρυθρο φως.

Fiery hourglass photo from James Webb Space Telescope reveals birth of star

Χρησιμοποιώντας την υπέρυθρη κάμερά του (NIRCam), το Webb όχι μόνο μπόρεσε να διεισδύσει στο σκοτεινό σύννεφο που είχε τυλίξει το νέο αστέρι αλλά και να κοιτάξει πίσω στο χρόνο καταγράφοντας την στιγμή που το νέο αστέρι «τρέφεται με ένα σύννεφο ύλης για να αυξηθεί σε μέγεθος.

Η NASA δημοσίευσε τις μοναδικές αυτές εικόνες, ενώ σημείωσε ότι το πρωτοάστρου, που ονομάστηκε L1527, «παρέχει ένα παράθυρο για το πώς έμοιαζαν ο ήλιος και το ηλιακό μας σύστημα στα σπάργανά τους».

NASA James Webb Space Telescope Captured Cosmic Clouds Revealing Birth Of A Star || Protostar L1527

Η στιγμή που ένα «ηλιακό φίδι» γλιστράει στην επιφάνεια του ήλιου στα 380.000 μιλίων την ώρα κατέγραψε το διαστημικό σκάφος Solar Orbiter του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).

Με τον όρο αυτό ο ESA περιγράφει ουσιαστικά έναν «σωλήνα» ψυχρών ατμοσφαιρικών αερίων ο οποίος αναδύθηκε από ένα σημείο που αργότερα εξερράγη.