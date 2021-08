Η Jacqueline Kennedy Onassis γνωστή στον κόσμο ως Jackie Kennedyι ή απλώς Jackie, ήταν η επιτομή του στυλ και της αίγλης με έναν αέρα μυστηρίου να την περιβάλλει πάντα.

Προσπάθησε με κάθε τρόπο να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά όταν οι παπαράτσι την εντόπιζαν, εκείνη συνήθως φορούσε γυαλιά ηλίου και μαντήλι. Η ιδιωτικότητα ήταν το όνομα του παιχνιδιού για την τότε Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ και (φυσικά μετά τον θάνατό του) της συζύγου του μεγάλου Έλληνα μεγιστάνα της ναυτιλίας, Αριστοτέλη Ωνάση.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης παραμονής της στον Λευκό Οίκο, έκανε πολλές δημόσιες εμφανίσεις εκτελώντας τα καθήκοντά της, παρόλ’ αυτά προτιμούσε πάντα να βρίσκεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ειδικά και μετά τη δολοφονία του συζύγου της, η οποία ήταν ένα παγκόσμιο δημόσιο γεγονός που εστίαζε επίσης σε εκείνη καθώς καθόταν δίπλα του όταν δολοφονήθηκε.

Η Τζάκι Κένεντι ήταν περήφανη για τη σιλουέτα της

Ένα πράγμα που ήταν δύσκολο να μην προσέξει κανείς στην Jackie Kennedy ήταν η λεπτή της σιλουέτα και η κομψή φιγούρα της. Σύμφωνα με το βιβλίο «Jackie’s Girl: My Life With The Kennedy Family», η συγγραφέας Kathy McKeon, που δούλευε για τους Kennedys, έγραψε ότι η Jackie έτρωγε εξαιρετικά ελαφριά γεύματα όπως βραστά αυγά, τυρί cottage, φρέσκα φρούτα, σαλάτα, κοτόπουλο και λαχανικά. Η McKeon ισχυρίστηκε ότι μετά τη δολοφονία της JFK, δεν φαινόταν να θέλει να φάει πολύ, γράφοντας: «Ποτέ δεν είχε πολλή όρεξη και ο απολογισμός μετά τη δολοφονία του συζύγου της ότι επέζησε ήταν ορατός στο οδυνηρά λεπτό κορμί της».

Εντύπωση έκανε πάντα το γεγονός πως κανείς δεν την είχε δει να τρώει δημοσίως, κάτι που απέφευγε συνειδητά.

Γιατί δεν προτιμούσε να τρώει δημοσίως

Ωστόσο, μέχρι το 1968, όταν η Jacky παντρεύτηκε τον Αριστοτέλη Ωνάση αποφάσισε ότι ήταν έτοιμη να χαλαρώσει λίγο και προτιμούσε ν΄απολαμβάνει το απόγευμά της πίνοντας το αγαπημένο της κοκτέιλ στο σπίτι λίγο πριν φύγει για κάποιο δείπνο. Ωστόσο, όλα αυτά συνέβαιναν τις ώρες που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούσαν να την δουν. Άλλωστε, έπρεπε να διατηρήσει εκείνη την εικόνα που πρόβαλε στον κόσμο, ο οποίος έβλεπε μόνο μια μικρή πλευρά αυτής της γυναίκας.

«Μερικές φορές συναντιόμασταν η μια με την άλλη τη νύχτα στο ντουλάπι της κουζίνας», έγραψε η McKeon. «Δεν άναβε το φως γιατί δεν ήθελε να μάθει κανείς ότι ήταν εκεί!».

H εμμονή της Jacky με την αψεγάδιαστη σιλουέτα της, δεν της επέτρεπε να τρώει μπροστά σε κόσμο. Μια φορά, η McKeon τη βρήκε να τρώει με λαχτάρα ένα παγωτό. «Έτρωγε παγωτό από το δοχείο με ένα μεγάλο κουτάλι», έγραψε η McKeon. «Όχι ένα κουταλάκι του γλυκού αλλά ένα μεγάλο κουτάλι!».