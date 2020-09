Ακους αυτό που γευεσαι και γευεσαι αυτό που ακούς… Αυτό ειναι το moto της νέας θεματικης πρότασης του dj Christos Sarakatsianos. Επέλεξε λοιπόν τον πεζόδρομο της Ασκληπιού και το Barrouge για να το συστήσει σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο στην Ιταλικη κουζίνα chef Σπύρο Τσιουμανη. Tο Italian job θα φιλοξενείται κάθε Πέμπτη στο BarRouge προσφέροντας φινετσατους ήχους, εκλεπτυσμενες κι ανατρεπτικές γεύσεις και δροσερά Cocktails. Όλα με βάση την Ιταλία τόσο στο free menu του όσο και στις επιπλέον παροχές του.

Barrouge… If music is the food of love play on