Θεωρείται ως «η Ίμπιζα των Άλπεων». Είναι ένα από τα ομορφότερα χωριά της Ευρώπης και της Αυστρίας. «Χωμένο» στο χιόνι, το Ίσγκλ είναι διάσημο για τις υπερπολυτελείς ανέσεις του και πλέον ως το «σημείο μηδέν» της πανδημίας του κορονοϊού στην Ευρώπη.

Ο Ηenrik Lerfeldt έχει πολύ ευχάριστες αναμνήσεις από το Kitzloch, ένα δημοφιλές μπαρ στο χειμερινό θέρετρο του Ίσγκλ όπου διασκέδασε αρκετά βράδια κατά τις διακοπές του, στα μέσα του Φεβρουάριου του 2020.

Τέσσερις ημέρες μετά την επιστροφή στην πατρίδα, ο Lerfeldt βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, όπως και ο φίλος και συνταξιδιώτης του. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές Αρχές ήταν μόνο δύο από τις εκατοντάδες περιπτώσεις ασθενών που κόλλησαν κατά τη διαμονή τους στο Ίσγκλ, κάποιοι εξ αυτών και από το ίδιο το Kitzloch.

Το μπαρ αρνήθηκε να σχολιάσει. Ο ιδιοκτήτης του, Bernhard Zangerl, μιλώντας στα γερμανικά ΜΜΕ είπε στις 16 Μαρτίου ότι και υπάλληλοί του πρέπει να κόλλησαν τον ιό από κάποιον άλλο, ενώ τόνισε ότι είναι απαράδεκτο να χρεώνει κανείς το φταίξιμο στην επιχείρηση.

Την 1η Μαρτίου οι ισλανδικές Αρχές ενημέρωσαν ότι σε 15 επιβάτες που έφτασαν στο Ρέικιαβικ από το Μόναχο με πτήση της Icelandair ανιχνεύτηκε μόλυνση από τον κορωνοϊό. Οι 14 από αυτούς επέστρεφαν από τις διακοπές τους στην Ισγκλ. Στις 5 Μαρτίου, το Ρέικιαβικ πρόσθεσε το Ίσγκλ στη λίστα του με τις ζώνες κινδύνου για τη μετάδοση του Covid 19, όπου βρίσκονταν ήδη η Κίνα, η Νότια Κορέα, η Ιταλία και το Ιράν.

Ήταν ήδη αργά.

Ακόμη κι όταν ένας μπάρμαν βρέθηκε θετικός στον ιό, οι ιατρικές αρχές του Τιρόλο, όπου ο τουρισμός από τους σκιέρ είναι μία από τις κυριότερες πηγές εσόδων, επέμειναν με ανακοίνωση τους στις 8 Μαρτίου ότι δεν υπάρχει «λόγος ανησυχίας».

Τα μπαρ στο Ίσγκλ έκλεισαν στις 10 Μαρτίου. Το Ίσγκλ τέθηκε σε πλήρη καραντίνα στις 13 Μαρτίου.

Το πανέμορφο Ίσγκλ έχει 1.600 μόνιμους κατοίκους. Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας στο χωριό ήταν ξεκάθαρο πως επρόκειτο για το σημείο από όπου ο κορονοϊός εξαπλώθηκε στην Ευρώπη.

Τρεις μήνες μετά τον «μαύρο» Φεβρουάριο το 42,4% που συμμετείχαν σε έρευνα είχε προσβληθεί από τον κορονοϊό και έχει αναπτύξει αντισώματα σύμφωνα με τα σχετικά τεστ. Δηλαδή ο μισός πληθυσμός!

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι από τα άτομα που είχαν θετικά αποτελέσματα για αντισώματα, μόνο το 15% έλαβε τη διάγνωση

«Το 85% των προσβληθέντων από κορονοϊό τον ξεπέρασαν χωρίς να το παρατηρήσουν (ήταν ασυμπτωματικοί)», δήλωσε στο Ίνσμπρουκ, η διευθύντρια του Ινστιτούτου λοιμωξιολογίας, Ντοροτέε φον Λάερ.

Στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Βιέννης για θέματα αστικού δικαίου στα μέσα Σεπτέμβρη η πρώτη προφορική ακρόαση επίσημης αγωγής κατά της Αυστριακής Δημοκρατίας στην υπόθεση των μολύνσεων τουριστών από κορονοϊό στο Ίσγκλ.

Η χήρα και ο γιος ενός 72χρονου Αυστριακού που προσβλήθηκε από τον κορονοϊό ενώ έκανε διακοπές για σκι τον Μάρτιο του 2020 και πέθανε λίγο αργότερα, έχουν καταθέσει την πρώτη αγωγή που συζητείται σήμερα, απαιτώντας αποζημίωση ύψους 102.000 ευρώ.

«Η οικογένεια μας δεν ζητά χρήματα, αλλά δικαιοσύνη», δήλωσε ο γιος του 72χρονου στο Αυστριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (APA), αναφέροντας ότι, εάν το ποσό καταβληθεί, θα το δωρίσουν στην φιλανθρωπική οργάνωση Caritas, την οποία ενίσχυε ο πατέρας του κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Οι ενάγοντες κατηγορούν τις αρχές ότι δεν ενήργησαν αρκετά γρήγορα και αποφασιστικά για να αποτρέψουν την εξάπλωση του κορονοϊού στο χιονοδρομικό κέντρο. Αν και ήταν γνωστό από τις 4 Μαρτίου 2020 ότι υπήρχαν λοιμώξεις από SARS-CoV-2 στην κοιλάδα Πάτσναουν, η περιοχή δεν έκλεισε έγκαιρα και χιλιάδες άνθρωποι ταξίδεψαν στην περιοχή του σκι…

Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ακριβώς. Με δεδομένο πως το πρώτο κρούσμα εντοπίστηκε στην Ιταλία από έναν εργαζόμενο που είχε επιστρέψει από την Κίνα, δεν είναι το μέρος όπου τεχνικά ξεκίνησε ο ιός.

Είναι, ωστόσο, το μέρος από το οποίο η πανδημία κατάφερε να «φουντώσει» καθώς το τότε επικρατών στέλεχος, Alpha, κατάφερε να διασπαρεί σχεδόν σε όλη την Ευρώπη.

Οι υγειονομικές Αρχές της Αυστρίας ερευνούν ακόμα αν στο Ίσγκλ τα τότε υγειονομικά πρωτόκολλα καταστρατηγήθηκαν. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το μόνο σίγουρο είναι πως το πανέμορφο αλπικό χωριό θα μείνει στην ιστορία για τους λάθος λόγους…