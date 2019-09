Είσαι καλεσμένη σε γάμο; Δες 5 εύκολα up do που μπορείς να κάνεις πανεύκολα μόνη σου

Ο Σεπτέμβριος είναι το δεύτερο wedding season. Οι προσκλήσεις για γάμους σταματούν τον Αύγουστο και ξεκινούν πάλι τον Σεπτέμβριο που ο καιρός είναι πιο γλυκός και τα τρεξίματα μας αρχίζουν και πάλι. Τι θα βάλουμε; Πως θα βαφτούμε; Πως θα χτενιστούμε; Εμείς είμαστε εδώ… ξανά! Έχουμε τις τέλειες προτάσεις και θα ξεκινήσουμε με τα μαλλιά. Μιας που ακόμα κάνει ζέστη, βρήκαμε πέντε κομψά up do που μπορείς να κάνεις μόνη σου και μάλιστα πανεύκολα. Πάμε να τα δούμε παρακάτω και αύριο θα μιλήσουμε για το μακιγιάζ…

Μισό ελεύθερο up do

Ξεκίνα να πιάνεις τα μαλλιά σου αλλά μην τα τυλίξεις όλα. Άσε την ουρά του κότσου ελεύθερη στον αυχένα σου και στερέωσε με τσιμπιδάκια. Είναι ένα χτένισμα τέλειο για φορέματα ή τοπ με ανοιχτή πλάτη!

Το up do κοτσίδα

Πλέξε μία κοτσίδα χαμηλά στον αυχένα σου και στη συνέχεια τύλιξέ τη σε έναν χαμηλό κότσο στερεώνοντας με τσιμπιδάκια. Είναι το ιδανικό χτένισμα για όλα σου τα ρομαντικά σύνολα!

Το ψηλό up do

Εδώ χρειάζεσαι όγκο και θα σου προτείναμε να ψεκάσεις όλα σου τα μαλλιά με ξηρό σαμπουάν πριν τα πιάσεις πολύ ψηλά. Εδώ δεν χρειάζονται τσιμπιδάκια, όσο πιο ατημέλητος είναι αυτός ο κότσος, τόσο το καλύτερο.

Το up do με μαντήλι

Προσθέτοντας ένα μαντήλι στο χτένισμά σου το κάνεις πιο ανάλαφρο, τόσο καλοκαιρινό όσο πρέπει και κομψό. Είναι ιδανικό για να συνοδεύσεις τα πιο απλά φορέματα που μπορεί να θέλεις να φορέσεις.

To μισό up do

Πιάσε μία χαμηλή αλογοουρά και στη συνέχεια δίπλωσέ και στερέωσέ τη με μία μπαρέτα. Βάλε ζελέ στα μπροστινά μαλλιά για ένα sleek αποτέλεσμα και άσε το πίσω μέρος πιο ατημέλητο.

πηγή :https://www.queen.gr/omorfia/diy/story/183237/eisai-kalesmeni-se-gamo-des-5-eykola-up-do-poy-mporeis-na-kaneis-paneykola-moni-soy