Η οργή μεγαλώνει στο Ιράν μετά το θάνατο της Μάχσα Αμίνι, μίας νεαρής γυναίκας που φόρεσε με λάθος τρόπο το χιτζάμπ και έγινε σύμβολο της βαρβαρότητας του καθεστώτος. Από το ιρανικό Κουρδιστάν μέχρι την Τεχεράνη, η οργή ξεχειλίζει, με τους σκληροπυρηνικούς εκπροσώπους του καθεστώτος να περνάνε πλέον στην αντεπίθεση, με μέτρα καταστολής και φίμωσης.

Για έκτη συνεχόμενη ημέρα, πόλεις και πανεπιστήμια βρίσκονται στο επίκεντρο μαζικών διαδηλώσεων κατά του καθεστώτος. Ο θάνατος της Mάχσα Αμίνι στις 16 Σεπτεμβρίου, μετά τη σύλληψή της από περιπολικό της «αστυνομίας ηθών», άναψε τη φλόγα της έντασης.

Η 22χρονη κοπέλα που συνελήφθη σε δρόμο της πρωτεύουσας επειδή φορούσε το χιτζάμπ με «ακατάλληλο τρόπο», έγινε σύμβολο της βαρβαρότητας και της αυθαιρεσίας του ιρανικού καθεστώτος «Γυναίκα, ζωή, ελευθερία», «Κάτω οι δικτάτορες», «Θάνατος στον Χαμενεΐ» φωνάζουν έκτοτε διαδηλωτές, στοχεύοντας το καθεστώς και τα θεμέλιά του, με αφορμή την υποχρεωτική χρήση του χιτζάμπ, δόγμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Οι αρχές απάντησαν με ακόμη περισσότερη καταστολή και οι συγκρούσεις έγιναν βίαιες, με τους διαδηλωτές να μην διστάζουν να αντεπιτεθούν κατά της αστυνομίας ή να επιτεθούν σε περιπολικά και αστυνομικά τμήματα. Όπως μετέδωσαν τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων σήμερα (22/9), επτά διαδηλωτές και τέσσερα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής.

Μέσα στο κλίμα αυτό, οι πανίσχυροι Φρουροί της Επανάστασης ζήτησαν από τις δικαστικές αρχές να συλλαμβάνουν «όσους διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις και φήμες» σε σχέση με την Μάχσα Αμίνι σε ανακοίνωσή τους που εκδόθηκε σήμερα (22/9) Στην ανακοίνωσή τους εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια και τους συγγενείς της 22χρονης κοπέλας.

«Ζητήσαμε από το δικαστικό σώμα να εντοπίσει όσους διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις και φήμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και στο δρόμο και που θέτουν σε κίνδυνο την ψυχολογική ασφάλεια της κοινωνίας και να τους αντιμετωπίσει αποφασιστικά», τόνισαν οι Φρουροί οι οποίοι κατέστειλαν διαδηλώσεις στο παρελθόν. «Η βούληση του ιρανικού λαού είναι η εξής: μην λυπάστε τους εγκληματίες», ανέφερε στο ίδιο μήκος κύματος, κύριο άρθρο στην σκληροπυρηνική εφημερίδα Kayhan.

Οι διαδηλώσεις για τον θάνατο της Αμίνι είναι οι μεγαλύτερες στην Ισλαμική Δημοκρατία από το 2019. Οι περισσότερες σημειώνονται στα βορειοδυτικά του Ιράν, όπου κατοικούν κατά κύριο λόγο Κούρδοι, αλλά έχουν εξαπλωθεί επίσης στην πρωτεύουσα και σε τουλάχιστον 50 πόλεις και κωμοπόλεις σε όλη τη χώρα, με την αστυνομία να χρησιμοποιεί βία για να διαλύσει τους διαδηλωτές.

Ένα μέλος μιας ιρανικής φιλοκυβερνητικής παραστρατιωτικής οργάνωσης, του Basij, μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στη βορειοανατολική πόλη Mασάντ την Τετάρτη, ανέφεραν δύο ημιεπίσημα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, γεγονός που προκαλεί φόβους νέας ανάφλεξης. Το πρακτορείο Tasnim ανέφερε επίσης ότι ένα άλλο μέλος της οργάνωσης δέχθηκε θανάσιμα πυρά την Τετάρτη στην πόλη Καζβίν από «ταραχοποιούς και συμμορίες». Στα βορειοανατολικά, οι διαδηλωτές φώναζαν «Θα πεθάνουμε, θα πεθάνουμε, αλλά θα πάρουμε πίσω το Ιράν» κοντά σε ένα αστυνομικό τμήμα που πυρπολήθηκε

Ο θάνατος της Aμίνι έχει αναζωπυρώσει την οργή για ζητήματα όπως οι περιορισμοί στις προσωπικές ελευθερίες στο Ιράν, των αυστηρών μέτρων ενδυμασίας για τις γυναίκες και μιας οικονομίας που βυθίζεται από τις κυρώσεις. Οι αρχές φοβούνται μια αναβίωση των διαδηλώσεων του 2019 που ξέσπασαν για τις αυξήσεις της τιμής της βενζίνης, τις πιο αιματηρές στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το Reuters ανέφερε ότι 1.500 σκοτώθηκαν την περίοδο εκείνη.

Οι διαδηλωτές αυτή την εβδομάδα εξέφρασαν επίσης οργή για τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. «Μοτζτάμπα, μακάρι να πεθάνεις και να μην γίνεις Ανώτατος Ηγέτης», εθεάθη να φωνάζει διαδηλωτής στην Τεχεράνη, αναφερόμενος στον γιο του Χαμενεΐ, ο οποίος ορισμένοι πιστεύουν ότι θα μπορούσε να διαδεχθεί τον πατέρα του στην κορυφή του πολιτικού κατεστημένου του Ιράν. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει το βίντεο.

Η κουρδική οργάνωσης για τα δικαιώματα Hengaw, ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών στις κουρδικές περιοχές έχει φθάσει τους 15. Ιρανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν διαδηλωτές, υπονοώντας ότι μπορεί να πυροβολήθηκαν από ένοπλους αντιφρονούντες και επιτείνοντας το κλίμα χάους.