Η Μπάμπιτ, σύμφωνα με τον ίδιο, υπηρέτησε για 14 χρόνια στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ως «υψηλόβαθμος αξιωματούχους ασφαλείας».

«Η Άσλι ήταν ένθερμη υποστηρικτής του Τραμπ και μια μεγάλη πατριώτης για όλους όσοι την γνώριζαν» πρόσθεσε ο σύζυγός της.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της Ουάσινγκτον αστυνομικός της φρουράς του Καπιτωλίου έριξε τη σφαίρα η οποία πτραυμάτισε θανάσιμα στο στήθος την Μπάμπιτ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

WARNING: GRAPHIC CONTENT

