Ο 13χρονος Τζέικομπ Στίβενς συμμετείχε σε μια πρόκληση TikTok με φίλους του στο σπίτι όταν κατάπιε το αντιισταμινικό, αναφέρει ο λογαριασμός GoFund Me. Ο Τζέικομπ ήταν σε αναπνευστήρα για σχεδόν μια εβδομάδα πριν πεθάνει, σύμφωνα με τα τοπικά δίκτυα των ΗΠΑ.

Ο έφηβος στο Οχάιο πέθανε αφού δοκίμασε τη λεγόμενη «πρόκληση Benadryl», ένα νοσηρό «παιχνίδι» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το οποίο οι χρήστες του TikTok παίρνουν μεγάλες ποσότητες του εν λόγω φαρμάκου για την αλλεργία χωρίς συνταγή γιατρού, για να «φτιαχτούν».

«Κανένα εγκεφαλογράφημα, δεν υπήρχε τίποτα. Είπαν ότι θα μπορούσαμε να τον κρατήσουμε με μηχανική υποστήριξη, αλλά δεν θα άνοιγε ποτέ τα μάτια του, δεν θα ανέπνεε ποτέ, δεν θα χαμογεούσε, δεν θα περπατήσει ή θα μιλούσε» πρόσθεσε. Ο 13χρονος Τζέικομπ Στίβενς μνημονεύεται ως κάποιος που «απολάμβανε να ακούει μουσική, να παίζει ποδόσφαιρο και να κάνει παρέα με τους φίλους του». Στο λογαριασμό GoFundMe που άνοιξε η θεία του εφήβου, Ashley Dean,έγραψε: «Καμία μητέρα δεν πρέπει να πει αντίο στο μωρό της».

Σε μια δήλωση που μοιράστηκε με το PEOPLE μετά τον θάνατό του, ένας εκπρόσωπος του TikTok εξέφρασε «τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του». «Στο TikTok, απαγορεύουμε και αφαιρούμε αυστηρά περιεχόμενο που προωθεί επικίνδυνη συμπεριφορά με προτεραιότητα την ασφάλεια της κοινότητάς μας. Δεν έχουμε δει ποτέ αυτού του είδους την τάση περιεχομένου στην πλατφόρμα μας και έχουμε μπλοκάρει αναζητήσεις εδώ και χρόνια για να αποθαρρύνουμε τη συμπεριφορά αντιγραφής», η προστέθηκε δήλωση.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ προειδοποίησε για πρώτη φορά για την τάση στα τέλη του 2020. «Γνωρίζουμε ειδήσεις για εφήβους που καταλήγουν σε αίθουσες έκτακτης ανάγκης ή πεθαίνουν μετά τη συμμετοχή τους στην «πρόκληση Benadryl» που ενθαρρύνονται σε βίντεο που δημοσιεύονται στην εφαρμογή κοινωνικών μέσων TikTok», αναφέρει ένα δελτίο ειδήσεων από την FDA. «Ερευνούμε αυτές τις αναφορές και διενεργούμε έλεγχο για να προσδιορίσουμε εάν έχουν αναφερθεί επιπλέον περιπτώσεις».