Συνδικάτα ισχυρίζονται ότι οι διαχειριστές περιεχομένου αντικαθίστανται από «αναποτελεσματικά» συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο εκατομμύρια Βρετανούς χρήστες του TikTok
Το TikTok θέτει σε κίνδυνο εκατοντάδες θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η εφαρμογή διαμοιρασμού βίντεο στρέφεται προς την τεχνητή νοημοσύνη για την αξιολόγηση προβληματικού περιεχομένου.
Η εφαρμογή διαμοιρασμού βίντεο ανακοίνωσε ότι πραγματοποιείται μια παγκόσμια αναδιάρθρωση, πράγμα που σημαίνει ότι «συγκεντρώνει τις δραστηριότητές της σε λιγότερες τοποθεσίες». Οι απολύσεις θα επηρεάσουν όσους εργάζονται στα τμήματα ασφάλειας, τα οποία επικεντρώνονται στον έλεγχο του περιεχομένου, όπως αναφέρει το Sky News.
Υψηλόβαθμα στελέχη υποστηρίζουν επίσης ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του αριθμού των ενοχλητικών περιεχομένων στα οποία εκτίθενται οι ομάδες ελέγχου, με τον αριθμό των γραφικών βίντεο που βλέπουν οι υπάλληλοι να έχει μειωθεί κατά 60%.
Σύμφωνα με τα προτεινόμενα σχέδια της εφαρμογής, οι επηρεαζόμενοι εργαζόμενοι θα δουν τις θέσεις τους να ανακατανέμονται αλλού στην Ευρώπη ή να αναλαμβάνονται από τρίτους παρόχους, με μικρότερο αριθμό θέσεων να παραμένουν στην Βρετανία.
Το TikTok -αυτήν την στιγμή- διαθέτει περισσότερους από 2.500 εργαζομένους στο Ηνωμένο Βασίλειο και πρόκειται να ανοίξει ένα νέο γραφείο στο κέντρο του Λονδίνου το επόμενο έτος.
πηγή :https://www.newsbomb.gr/technologia/story/1673624/inomeno-vasileio-to-tiktok-diakindyneyei-theseis-ergasias-ekatontadon-ergazomenon
