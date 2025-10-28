Το TikTok θέτει σε κίνδυνο εκατοντάδες θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η εφαρμογή διαμοιρασμού βίντεο στρέφεται προς την τεχνητή νοημοσύνη για την αξιολόγηση προβληματικού περιεχομένου.

Η εφαρμογή διαμοιρασμού βίντεο ανακοίνωσε ότι πραγματοποιείται μια παγκόσμια αναδιάρθρωση, πράγμα που σημαίνει ότι «συγκεντρώνει τις δραστηριότητές της σε λιγότερες τοποθεσίες». Οι απολύσεις θα επηρεάσουν όσους εργάζονται στα τμήματα ασφάλειας, τα οποία επικεντρώνονται στον έλεγχο του περιεχομένου, όπως αναφέρει το Sky News.

Εκατοντάδες πολίτες αντέδρασαν με οργή στην κίνηση αυτή, καθώς ισχυρίζονται ότι «αυτό θα θέσει σε κίνδυνο εκατομμύρια Βρετανούς χρήστες του TikTok».

Υψηλόβαθμα στελέχη υποστηρίζουν επίσης ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του αριθμού των ενοχλητικών περιεχομένων στα οποία εκτίθενται οι ομάδες ελέγχου, με τον αριθμό των γραφικών βίντεο που βλέπουν οι υπάλληλοι να έχει μειωθεί κατά 60%.

Σε δήλωσή του, το Συνδικάτο Εργαζομένων Επικοινωνιών της Βρετανίας, προειδοποίησε: «Παράλληλα με τις ανησυχίες που κυμαίνονται από το άγχος στο χώρο εργασίας έως την έλλειψη σαφήνειας σε θέματα όπως οι μισθοί και η πολιτική παρουσίας στο γραφείο, οι εργαζόμενοι έχουν επίσης εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την ποιότητα της τεχνητής νοημοσύνης στη διαχειριστική εποπτεία περιεχομένου, πιστεύοντας ότι τέτοιες “εναλλακτικές λύσεις” της ανθρώπινης εργασίας είναι πολύ ευάλωτες και αναποτελεσματικές για τη διατήρηση της ασφάλειας των χρηστών του TikTok».

Σύμφωνα με τα προτεινόμενα σχέδια της εφαρμογής, οι επηρεαζόμενοι εργαζόμενοι θα δουν τις θέσεις τους να ανακατανέμονται αλλού στην Ευρώπη ή να αναλαμβάνονται από τρίτους παρόχους, με μικρότερο αριθμό θέσεων να παραμένουν στην Βρετανία.

Το TikTok -αυτήν την στιγμή- διαθέτει περισσότερους από 2.500 εργαζομένους στο Ηνωμένο Βασίλειο και πρόκειται να ανοίξει ένα νέο γραφείο στο κέντρο του Λονδίνου το επόμενο έτος.

