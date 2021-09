Το ακτινίδιο είναι ένα φρούτο πλούσιο σε βιταμίνη C, περιέχει μάλιστα διπλάσια ποσότητα από το πορτοκάλι. Η κατανάλωση ενός και μόνο ακτινιδίου, μπορεί να καλύψει τις ημερήσιες ανάγκες μας στην βιταμίνη αυτή. Η βιταμίνη C αποτελεί ισχυρό αντιοξειδωτικό, το οποίο βοηθά στην καταπολέμηση των ελευθέρων ριζών, καθώς επίσης και στην παραγωγή κολλαγόνου, για τη διατήρηση της υγείας του δέρματος.Επιπλέον, η βιταμίνη C που περιέχει το ακτινίδιο, βοηθάει στην καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου.

Τα ακτινίδια είναι επίσης εξαιρετική πηγή βιταμίνης Α, αλλά και βιταμίνης Ε, που είναι απαραίτητες για λαμπερή και υγιή επιδερμίδα, καθώς επιβραδύνουν την διαδικασία της γήρανσης και προστατεύουν τα κύτταρα από φθορές.

Άλλες πολύ σημαντικές βιταμίνες που βρίσκουμε στο ακτινίδιο, είναι οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, οι οποίες βοηθούν σε μεγάλο βαθμό στην υγιή λειτουργία του εγκεφάλου αλλά και το φυλλικό οξύ. το οποίο παρεμποδίζει τις γενετικές ανωμαλίες στα έμβρυα.

Ακόμα, τα μαύρα μικρά σπόρια στο ακτινίδιο είναι πλούσια σε Ω-3 λιπαρά, που είναι πολύ σημαντικά για την καλή υγεία της καρδιάς!

Ωστόσο, οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν θα προσθέσουν το ακτινίδιο στην φρουτόκρεμα του μωρού λόγω των υψηλών οξέων που διαθέτει. Επίσης, οι μικροί μαύροι σπόροι μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό στο λαιμό και το στομάχι.

Οι παιδίατροι συνιστούν να δίνεται το ακτινίδιο στα μωρά εφόσον γίνουν 12 μηνών. Τότε μπορείτε να αναμείξετε το ακτινίδιο μαζί με άλλα φρούτα ή να το αναμείξετε με γιαούρτι . Υπάρχουν και οι πιο …ευφάνταστες μαμάδες που φτιάχνουν μιλκ σέικ με ακτινίδιο για ένα δυναμωτικό ρόφημα των παιδιών τους.