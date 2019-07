Ημερίδα για το Erasmus διοργανώνει το Νηπιαγωγείο Ριζαριού

To Νηπιαγωγείο Ριζαριού διοργανώνει ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγ/τος Erasmus ,δράση ΚΑ1 με τίτλο «PROFESSIONAL GROWTH AND QUALITY DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATION». Πρόκειται για ένα έργο το οποίο υλοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία τη σχολική χρονιά 2018-2019 από το συγκεκριμένο σχολείο και το οποίο είχε και τον συντονιστικό ρόλο. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή ένωση σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας και ήταν διάρκειας 12 μηνών. Η ημερίδα απευθύνεται όχι μόνο σε εκπαιδευτικούς αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Σχετικά