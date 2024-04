Οι “ξένοι” ψηφίζουν Τρίκαλα ανάμεσα στις 5 καλύτερες επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας για να μείνεις

Οι επισκέπτες των Τρικάλων εντυπωσιάζονται από την πόλη που έχουν ανακαλύψει τα τελευταία χρόνια και κυρίως λόγω του Μύλου των Ξωτικών. Η εικόνα που αποκομίζουν είναι ότι πρόκειται για μια ιδανική πόλη για να μείνεις. Οι κάτοικοι βέβαια που ζουν την καθημερινότητά της κρατούν τις επιφυλάξεις τους. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που λόγω συνεχόμενων έργων οι μετακινήσεις έχουν γίνει εξαιρετικά δύσκολες με τους σκαμμένους δρόμους από άκρη σε άκρη και τα σύννεφα σκόνης που έχουν “εγκατασταθεί” στην ατμόσφαιρα. Όπως και να έχει όλοι, κάτοικοι κι επισκέπτες, συνηγορούν στο ότι τα Τρίκαλα είναι μια όμορφη πόλη και σίγουρα πιο ανθρώπινη από ό,τι άλλες πόλεις της Ελλάδας. Αυτή την άποψη διατυπώνει σε άρθρο του στο provocateur.gr ο Γιώργος Καραχάλιος που περιλαμβάνει τα Τρίκαλα στις 5 καλύτερες επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας για να μείνεις.

Διαβάστε παρακάτω το άρθρο:

Στην Αθήνα έχουμε μαζευτεί πολλοί. Πάρα πολλοί. Αναλογικά (με την υπόλοιπη Ελλάδα) αλλά και πρακτικά, η καθημερινότητα συχνά μπορεί να γίνει αφόρητη λόγω της πολυκοσμίας – θυμήσου απλώς πως νιώθεις όταν ψάχνεις πάρκινγκ και δεν βρίσκεις. Από τις πόλεις που μπορεί να σε οδηγήσουν στην παράνοια. Η αποκέντρωση συνεπώς ακούγεται ως μια πολύ καλή ιδέα, πέρα από πολιτικό τσιτάτο. Κατανοούμε βέβαια πως εύκολα το λες, δύσκολα το κάνεις.

Το βασικό πάντα είναι η δουλειά. Πού μπορείς να βρεις το καλύτερο δυνατό για σένα, αν σε καλύπτει και πολλά ακόμη «αν». Κάνουμε την υπόθεση εργασίας πως αυτό λύνεται, ακόμα και με τηλεργασία.

Το επίσης βασικό είναι να αποφύγεις τα πολύ τουριστικά μέρη, τύπου Κυκλάδες. ‘Η τα πολύ δύσβατα, απόμακρα – εκτός κι αν είσαι «ερημίτης», δικαίωμα σου.

Διαλέξαμε 5 επαρχιακές πόλεις στην Ελλάδα που στα μάτια μας μοιάζουν να έχουν τα περισσότερα αβαντάζ για όποιον θέλει να φύγει από την πρωτεύουσα (ή και την συμπρωτεύουσα). Ενστάσεις, προφανώς, δεκτές.

Οι 5 καλύτερες πόλεις στην Ελλάδα για να ζεις εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Ιωάννινα

Σύμφωνοι, ο καιρός είναι ένα θέμα, πιάνει συχνά βροχές, έχει απίστευτη υγρασία, θυμίζει δηλαδή αρκετά κεντροδυτική Ευρώπη. Αλλά κατά τα άλλα, μιλάμε για μια πόλη με «συν» στους περισσότερους σημαντικούς δείκτες ευζωίας.

Έχει αξιοπρεπή τοπική οικονομία, φιλόξενους κατοίκους, ευκαιρίες να βρεις δουλειά. Είναι πολύ ζωντανή πόλη στο κομμάτι «διασκέδαση» (οι φοιτητές να ‘ναι καλά), καλοφτιαγμένη, ρυμοτομικά και αρχιτεκτονικά.

Και last but not least, η λίμνη. Ανεβάζει level όλο την «ιστορία». Να περπατάς παραπλέυρως και να αγναντεύεις τα χιονισμένα βουνά απέναντι, αξία ανεκτίμητη.

Αλεξανδρούπολη

Όλο και περισσότεροι την προτιμούν, όλο και καλύτερα λόγια λέγονται γι’ αυτήν. Σύγχρονη και νεανική, αναπτύσσεται ραγδαία, μια καθημερινή αστική πόλη. Πράσινη, σέβεται το περιβάλλον, έχει πολλούς ποδηλατοδρόμους. Μέσα σε 30 λεπτά μάξιμουμ είσαι στη δουλειά σου.

Σε κάνει να νιώθεις μέρος της καθημερινότητας της. Είναι οικογενειακή, φιλική. Σέβεται και φροντίζει τους ανθρώπους με αναπηρίες, κάνει δηλαδή αυτό που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Ιδανική για περατζάδα δίπλα στο παραλιακό μέτωπο.

Βόλος

Ας προσπεράσουμε το ότι δήμαρχος είναι ο Αχιλλέας Μπέος και ας πάμε στο γιατί ειναι από τις τοπ πόλεις στην Ελλάδα. Για φαγητό και ποτό (τσιπουράδικα αγάπες μου, ελάτε πάρτε με από δω), μπουζούκια, θέατρο, σινεμά, όλα κομπλέ.

Επίσης είναι πολύ ωραία σχεδιασμένη πόλη, γεωμετρική. Ορθογώνια, τετράγωνα, κάθετοι, παράλληλοι, όλα τακτοποιημένα, δεν σε μπερδεύουν.

Δουλειές παίζουν, λεφτά επίσης (υπάρχουν) και το νοσοκομείο είναι από τα τοπ στη χώρα εκτός πρωτεύουσας. Και έξτρα μεγάλο συν: Σε απόσταση αναπνοής είναι το Πήλιο. Και βουνό και θάλασσα…

Τρίκαλα

Είναι όμορφα. Πρακτικά για να κινείσαι, να κυκλοφορείς. Γεμάτα επιλογές. Τόσο όσο. Εδώ εφαρμόζεται πλήρως ο αντικαπνιστικός νόμος. Το ποδήλατο δεν είναι απλώς επιλογή, είναι τρόπος ζωής. Υπάρχουν λεωφορεία χωρίς οδηγό! Από τις πιο καθαρές επίσης πόλεις που μπορείς να βρεις στα μέρη μας.

Είναι ακόμη έδρα μεγάλων επιχειρήσεων και φιλική στις start up. Θέλει νέο κόσμο, αγκαλιάζει τις φρέσκες ιδέες. Τακτοποιημένα και ευρύχωρα, τα Τρίκαλα σε κάνουν να νιώθεις γαλήνιος, ασφαλής και χαρούμενος, με το χαμόγελο στα χείλη.

Ρέθυμνο

Το Ηράκλειο πάσχει στην ομορφιά, τα Χανιά παραείναι ίσως τοπικιστικά. Ο Άγιος Νικόλαος έχει αρκετές ελλείψεις για τους μαθημένους σε μεγαλουπόλεις. Αλλά η Κρήτη δεν έχει πει την τελευταία της λέξη: Ρέθυμνο.

Όμορφο είναι, ωραία ζωή έχει και κυρίως δεν περνιέται για κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Εδώ όλα κυλούν γνήσια και απλά. Κι αυτό είναι πολύτιμο, αναζωογονητικό. Είναι ένα θέμα το πάρκινγκ και η κίνηση, αλλά ΟΚ, παλεύεται.

Και βεβαίως, ζεις στην Κρήτη. Με όλα τα ευλογημένα που αυτό συνεπάγεται. Σε φαγητό, μέρη, παραλίες, ατμόσφαιρα και πάει λέγοντας.