Διεξήχθησαν, το τριήμερο 1-2-3 Απριλίου, με μεγάλη επιτυχία οι εκλογές στα Τρίκαλα για την εκλογή των αντιπροσώπων που θα συμμετάσχουν στο 3ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στις 14-17 Απριλίου στην Αθήνα.
Εκλέχθηκαν με αλφαβητικά σειρά οι παρακάτω:
|1
|ΑΝΤΡΙΤΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
|2
|ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|3
|ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|4
|ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
|5
|ΓΡΑΛΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|6
|ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|7
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
|8
|ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|9
|ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
|10
|ΚΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|11
|ΚΕΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|12
|ΚΟΣΥΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|13
|ΚΡΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|14
|ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|15
|ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|16
|ΛΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|17
|ΛΙΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
|18
|ΛΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|19
|ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
|20
|ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|21
|ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|22
|ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|23
|ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|24
|ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|25
|ΝΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|26
|ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
|27
|ΝΤΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|28
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|29
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
|30
|ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|31
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
|32
|ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ
|33
|ΠΑΠΑΖΕΥΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
|34
|ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|35
|ΠΑΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|36
|ΠΑΠΙΑΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ
|37
|ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|38
|ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|39
|ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
|40
|ΣΑΛΙΑΧΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
|41
|ΣΑΛΙΑΧΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|42
|ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|43
|ΣΙΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|44
|ΣΙΩΧΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
|45
|ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|46
|ΤΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|47
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|48
|ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|49
|ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|50
|ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
|51
|ΤΣΙΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|52
|ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|53
|ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|54
|ΧΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΥ
|55
|ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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