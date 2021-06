Ατομική έκθεση – η πρώτη μετά την καραντίνα – εγκαινιάζεται την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 στο Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό Τρικάλων. Ο Δήμος Τρικκαίων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Πολιτιστικής Δράσης και Φίλων Καλλιτεχνικής Παιδιάς, προσφέρουν στο τρικαλινό κοινό την ατομική έκθεση της Ράνιας Σχορετσανίτη «Μεταμορφώσεις θραυσμάτων», σε επιμέλεια της Ιστορικού Τέχνης Μπίας Παπαδοπούλου. Η έκθεση απαρτίζεται από δύο πρόσφατες ενότητες έργων με τίτλο «Land» και «Fragments». Τα έργα συνθέτουν μια βιωματική, συμβολική εγκατάσταση σε αρχιτεκτονική συνάφεια με τον εκθεσιακό χώρο στο Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό Τρικάλων του 16ου αιώνα, την ευγενική παραχώρηση του οποίου έκανε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων και η προϊσταμένη της κ. Κρ. Μαντζανά, συνεργαζόμενη για την επιτυχία της.

Στην ενότητα «Land» του 2019-2020, η καλλιτέχνιδα χαρτογραφεί με ψηφίδες τις ποδηλατικές διαδρομές της στο ποτάμι και την παλιά πόλη των Τρικάλων. Αποτυπώνει φευγαλέες εικόνες, σπαράγματα της μνήμης από τη Θεσσαλική γη, μαζί με τη θέα των Μετεώρων όπως την αντικρίζει από το μπαλκόνι της. Η πολυσύνθετη τεχνική της έμμεσης ψηφοθέτησης –τεχνική των κλασικών Βυζαντινών ψηφιδωτών– μετατρέπεται στα χέρια της σε πρωτότυπο εργαλείο αφαίρεσης με το οποίο παράγει ποιητικά τοπία. Παράθυρα ονείρου και διαφυγής.

Η κάθε ψηφίδα, που κόβεται επίπονα από την ίδια, λειτουργεί ως δομική μονάδα, προκαλώντας έναν διάλογο με την ιδιαίτερη τοιχοποιία του κτιρίου.

Με την κίνηση του θεατή στον χώρο, τα τραπέζια σμίγουν και αραιώνουν, μεταμορφώνοντας την αισθητική των έργων. Η Σχορετσανίτη μετατρέπει τη διαδικασία πρόσληψης σε ένα οπτικό παιχνίδι που απαιτεί και τη σωματική εμπλοκή.

Πληροφορίες έκθεσης

Εγκαίνια έκθεσης: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021, ώρα 20.00

Χώρος διεξαγωγής: Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό Τρικάλων, Καρδίτσης 1, 42100,

τηλ. 24310 76647

Διάρκεια έκθεσης: 4 Ιουνίου – 14 Ιουλίου 2021

Ώρες λειτουργίας έκθεσης: Καθημερινά 9.00 – 15. 00 & 18.30 – 21.30

Είσοδος ελεύθερη

Βιογραφικά σημειώματα

Η Ράνια Σχορετσανίτη (γ. Τρίκαλα, Ελλάδα) σπούδασε στην Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Ελλάδα με κύριους δασκάλους τους Γ. Ζιώγα στη ζωγραφική και την Δ. Σιατερλή στη χαρακτική (2009-2014). Το 2014, φοιτά ως φοιτήτρια ανταλλαγής Erasmus ένα εξάμηνο στο NHL Hogeschool (Ολλανδία). Το 2014 συνεχίζει τις σπουδές της στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας στη χαρακτική με δασκάλους τους Β. Τσαλαματά και Μ. Αρφαρά . Το 2017, λαμβάνει το MFA Fine Arts από το Slade School of Fine Arts, University College London, UCL (με διάκριση) με τον Ad Allington και την Jo Volley ως επόπτες. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες ατομικές και ομαδικές εκθέσεις όπως “The validity preciousness”, Museu Da Vila Velha, 8th International Printmaking Biennial of Douro, Portugal, 2016, “Tribuna Graphic” 2017, Art Museum Cluj-Napoca, Romania, 2017, “3rd Global Print” 2017, Douro, Portugal, “Incisioni al femminile”, Rassegna Biennale Internazionale – Edizione 2017, Napoli, Italy, 9th International Printmaking Biennial of Douro, Portugal, 2018, “Materia“, Rosenfeld Porcini Gallery, London, U.K. 2019, “COVIMETRY” Ely Center of Contemporary Art, New Haven, Connecticut, USA, 2021. Το 2017 έλαβε το βραβείο Desiree Painting από την Slade School of Art, UCL, Λονδίνο. Τα έργα της είναι σε ελληνικές και διεθνείς συλλογές καθώς και σε μουσεία.

Η Μπία Παπαδοπούλου αποφοίτησε το 1982 από το Πανεπιστήμιο του Οχάιο (BFA, Ανώτατες Τιμές) και το 1984 από το τμήμα Ιστορίας Tέχνης του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, Μπέρκλεϋ (MA). Στη συνέχεια παρακολούθησε το καλοκαιρινό τμήμα μαθητείας του Μουσείου Solomon R. Guggenheim, Νέα Υόρκη. Eπέστρεψε στην Ελλάδα την ίδια χρονιά, και έκτοτε συνεργάστηκε με διεθνή και ελληνικά περιοδικά τέχνης, προλογίζοντας παράλληλα καταλόγους καλλιτεχνών. Υπεύθυνη για την επιστημονική επιμέλεια πολλών καλλιτεχνικών μονογραφιών.

Το 1996 ξεκίνησε την επιμέλεια εκθέσεων ως ελεύθερη επαγγελματίας. Από τότε έχει επιμεληθεί πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Σύρο, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Κύπρο, Βοσνία-Ερζεγοβίνα. Η σημαντικότερη έκθεσή της είναι «Τα χρόνια της αμφισβήτησης: Η τέχνη του ’70 στην Ελλάδα», μια παραγωγή του EMΣΤ (2005-2006). Το 2013 επιμελήθηκε την ομαδική έκθεση «Greece in crisis», –στο πλαίσιο του 29ου Διεθνούς Χειμερινού Φεστιβάλ, Σαράγεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνα– η οποία βραβεύτηκε ως μία από τις καλύτερες εκθέσεις του Φεστιβάλ. Γενική Γραμματέας της AICA Hellas από το 2018.