Μόλις βρήκες πώς να κρύβεις τις λιπαρές ρίζες των μαλλιών σου.

Μήπως πηγαίνεις κι εσύ από το κρεβάτι στον καναπέ και τούμπαλιν έχοντας τον ίδιο ατημέλητο κότσο-κεφτέ στο κεφάλι που σταδιακά ολοένα και πέφτει κατά τη διάρκεια της μέρας; Ε λοιπόν το ότι είσαι σε καραντίνα δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να δείχνεις απεριποίητη! Μην ξεχνάς ότι αυτό μπορεί πολύ εύκολα να σου ρίξει και τη διάθεση! Παρακάτω απαντάμε στην ερώτηση «πώς να κάνω ψαροκόκαλο μόνη μου» και σου δείχνουμε και άλλες 4 εύκολες πλεξούδες, για να νιώθεις όμορφη στο σπίτι αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά στα μαλλιά σου:

Πώς να κάνω ψαροκόκαλο μόνη μου;

Μπορεί να μοιάζει περίπλοκη, ωστόσο η πλεξούδα ψαροκόκαλο είναι πολύ εύκολη, μόλις μάθεις την τεχνική! Δείχνει απίστευτα κομψή και μόλις τελειώσει η καραντίνα να είσαι σίγουρη πως θα εξακολουθήσεις να την επιλέγεις ακόμα και για τις βραδινές σου εξόδους!

Sleek πλεξούδα

Αντλώντας έμπνευση από το show του σχεδιαστή Jason Wu δημιουργήσαμε αυτήν την oh so chic sleek πλεξούδα με έντονη πλαϊνή χωρίστρα για να είμαστε on trend ακόμα και μέσα στο σπίτι.

Boxing braids

Κάτι ξέρει η Kim Kardashian και η Kylie Jenner που επιλέγουν αυτό το είδος πλεξούδας διαρκώς! Είναι πανεύκολο, δείχνει πραγματικά badass και καμουφλάρει τέλεια ακόμα και τις πιο λιπαρές ρίζες.

Boho πλεξούδα

Για τα ρομαντικά κορίτσια εκεί έξω, αυτή η girly meets boho πλεξούδα είναι ό,τι πρέπει! Μπορεί να μοιάζει περίπλοκη, αλλά πιστέψτε μας, δεν είναι. Στα plus το γεγονός ότι αποτελεί τον πιο κομψό τρόπο να μαζέψεις τα μαλλιά σου πίσω έτσι ώστε να μην σε ενοχλούν όταν δουλεύεις ή όταν κάνεις γυμναστική.

Γαλλικός κότσος

Εάν ψάχνεις έναν πραγματικά εύκολο τρόπο να αναβαθμίσεις την πλέον basic πλεξούδα, μπορείς πολύ απλά να τη μετατρέψεις σε updo, στερεώνοντας την άκρη της στο κέντρο του πίσω μέρος του κεφαλιού. Ποιος είπε ότι δεν μπορείς να δείχνεις professional στα Zoom meetings από το σπίτι;